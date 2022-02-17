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نبيه بري: لبنان يدعم الحوار السعودي الإيراني
نبيه بري: لبنان يدعم الحوار السعودي الإيراني
عبر رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، اليوم الخميس، عن دعم بلاده للحوار بين السعودية وإيران. 17.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-17T17:04+0000
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لبنان
السعودية
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جاء ذلك في كلمة أدلى بها خلال افتتاح أعمال الدورة الثانية والثلاثين لمؤتمر الاتحاد البرلماني العربي في القاهرة، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.وقال رئيس البرلمان اللبناني إن لبنان يؤيد "كافة مساعي الحوار القائم بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية برعاية عراقية".وعبر عن أمله في أن يفضي الحوار لنتائج إيجابية لمصلحة البلدين ومصلحة الأمتين العربية والإسلامية وشعوب المنطقة.وقال إن لبنان حريص "على بناء أفضل العلاقات مع أشقائه العرب، كل العرب، على قواعد الاحترام المتبادل لاستقلال وسيادة الدول وأمنها واستقرارها واستقلالها".وشدد على تمسك لبنان والتزامه بتطبيق أحد إنجازات التضامن العربي "وهو اتفاق الطائف كإطار ناظم للعلاقات بين اللبنانيين".
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لبنان, السعودية, إيران

نبيه بري: لبنان يدعم الحوار السعودي الإيراني

17:04 GMT 17.02.2022
© AFP 2022 / HAIDAR HAMDANIرئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري
رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2022
© AFP 2022 / HAIDAR HAMDANI
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عبر رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، اليوم الخميس، عن دعم بلاده للحوار بين السعودية وإيران.
جاء ذلك في كلمة أدلى بها خلال افتتاح أعمال الدورة الثانية والثلاثين لمؤتمر الاتحاد البرلماني العربي في القاهرة، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.
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وقال رئيس البرلمان اللبناني إن لبنان يؤيد "كافة مساعي الحوار القائم بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية برعاية عراقية".
وعبر عن أمله في أن يفضي الحوار لنتائج إيجابية لمصلحة البلدين ومصلحة الأمتين العربية والإسلامية وشعوب المنطقة.
وقال إن لبنان حريص "على بناء أفضل العلاقات مع أشقائه العرب، كل العرب، على قواعد الاحترام المتبادل لاستقلال وسيادة الدول وأمنها واستقرارها واستقلالها".
وشدد على تمسك لبنان والتزامه بتطبيق أحد إنجازات التضامن العربي "وهو اتفاق الطائف كإطار ناظم للعلاقات بين اللبنانيين".
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