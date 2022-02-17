https://arabic.sputniknews.com/20220217/واشنطن-تتلقى-رد-موسكو-على-المقترحات-الأمنية-حول-أوروبا-الشرقية-1058776732.html

واشنطن تتلقى رد موسكو على المقترحات الأمنية حول أوروبا الشرقية

واشنطن تتلقى رد موسكو على المقترحات الأمنية حول أوروبا الشرقية

تلقت الولايات المتحدة رد روسيا على المقترحات الأمنية الأمريكية بشأن أوروبا الشرقية، حسبما أفادت شبكة "سي بي إس" الأمريكية. 17.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-17T17:49+0000

2022-02-17T17:49+0000

2022-02-17T17:49+0000

العالم

روسيا

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ونقلت الشبكة عن مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية قوله "يمكننا أن نؤكد أننا تلقينا ردًا من روسيا، وقد سُلم إلى السفير الأمريكي لدى روسيا، جون سوليفان، اليوم".وفي وقت سابق من اليوم الخميس، زار السفير الأمريكي لدى روسيا مقر وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو، حيث تسلم الرد على المقترحات الأمنية.وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أن روسيا قامت بتسليم ردها على رسالة الولايات المتحدة بشأن الضمانات الأمنية، إلى السفير الأمريكي في موسكو، جون سوليفان.وشددت روسيا في ردها على عدم جواز المطالبة بسحب القوات من عدد من المناطق الروسية.وطالبت روسيا في ردها بشأن الضمانات الأمنية، بحسب البيان، بسحب جميع القوات الأميركية من وسط وشرق أوروبا.وأكدت وزارة الخارجية الروسية، في وثيقتها أنه من أجل تهدئة الوضع في أوكرانيا، يجب أن تفي كييف بتنفيذ اتفاقيات مينسك، وأن يتم إيقاف إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية، روسيا بالتحضير لهجوم عسكري على أوكرانيا، وهو ما نفته موسكو في مناسبات عدة؛ معتبرة أن الاتهامات ذريعة لزيادة الوجود العسكري للحلف بالقرب من حدودها.وتطالب موسكو بضمانات حول عدم توسع حلف الناتو شرقاً نحو حدودها، وعدم إنشاء قواعد عسكرية في جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق.

https://arabic.sputniknews.com/20220217/الخارجية-الروسية-تطلب-انسحاب-القوات-الأمريكية-من-وسط-وشرق-أوروبا-والبلطيق-1058768805.html

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