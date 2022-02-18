https://arabic.sputniknews.com/20220218/إسرائيل-تقمع-مسيرة-تضامنية-مع-أهالي-حي-الشيخ-جراح-في-القدس-الشرقية-1058824303.html

إسرائيل تقمع مسيرة تضامنية مع أهالي حي الشيخ جراح في القدس الشرقية

إسرائيل تقمع مسيرة تضامنية مع أهالي حي الشيخ جراح في القدس الشرقية

قمعت قوات الأمن الإسرائيلية مسيرة تضامنية مع أهالي حي الشيخ جراح في القدس الشرقية، حيث توجهت المسيرة للحي لمساندة العائلات الفلسطينية المهددة بالإجلاء عن... 18.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-18T16:24+0000

2022-02-18T16:24+0000

2022-02-18T16:42+0000

أخبار فلسطين اليوم

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القدس - سبوتنيك. واعتدت القوات الإسرائيلية على المسيرة التي شارك فيها متضامنون فلسطينيون ونشطاء من اليسار الإسرائيلي، بإطلاق وابل من قنابل الصوت والغاز، وقامت القوات الإسرائيلية بمطاردتهم الى خارج الحي.وفي وقت سابق، أدى عشرات الفلسطينيين، صلاة الجمعة، في حي الشيخ جراح، للتعبير عن رفضهم لمخطط إسرائيل، إخلاء عائلات فلسطينية من منازلها، لصالح مستوطنين، وشارك أكثر من 200 شخص في صلاة الجمعة، التي أُقيمت في شارع قريب من منزل عائلة سالم، المهددة بالتهجير.وسادت حالة من التوتر الشديد حي الشيخ جراح منذ أسبوع، بعد وضع النائب اليميني في الكنيست، إيتمار بن غفير، خيمة على أرض عائلة سالم بالشيخ جراح.ووضعت الشرطة الإسرائيلية، خلال اليومين الماضيين، حواجز عديدة على مداخل الحي، وانتشرت في شوارعه لمنع المتضامنين من الوصول إلى المنطقة.وكان مسؤولون كبار في وكالات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع الإنساني، يرافقهم دبلوماسيون، قد زاروا اليوم، منزل عائلة سالم، بحي الشيخ جراح، والتي تواجه خطر الإخلاء القسري من قبل السلطات الإسرائيلية، لصالح مستوطنين.

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أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي