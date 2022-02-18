الأسبوع في صور

© AP Photo / Hussein Malla أولاد أفغان ينظرون فوق حاجز حديدي عند الأشخاص الذين يتلقون الإمدادات الغذائية أثناء توزيع المساعدات الإنسانية للعائلات المحتاجة في كابول، أفغانستان، 16 فبراير 2022. مرت أفغانستان بتحول جذري خلال نصف عام من حكم "طالبان". تشعر البلاد بأنها أكثر أمانًا وأقل عنفًا مما كانت عليه منذ عقود، ولكنها أيضًا أكثر فقراً حيث كان الاقتصاد الذي كان يغذي المساعدات يتجه نحو الانهيار.