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https://arabic.sputniknews.com/20220218/الأسبوع-في-صور-1058789290.html
الأسبوع في صور
الأسبوع في صور
يقدم لكم فريق "سبوتنيك" الألبوم الأسبوعي لأبرز أحداث الأسبوع، بعدسة مصورين صحفيين من مختلف أنحاء العالم. 18.02.2022, سبوتنيك عربي
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صور
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фото, صور, وسائط متعددة

الأسبوع في صور

10:59 GMT 18.02.2022
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يقدم لكم فريق "سبوتنيك" الألبوم الأسبوعي لأبرز أحداث الأسبوع، بعدسة مصورين صحفيين من مختلف أنحاء العالم.
© AFP 2022 / Carmelo Alen تُظهر الصورة منظرًا جويًا لأطلال قرية أسيريدو السابقة المغمورة والتي تظهر من خزان محطة ليندوسو لتوليد الطاقة الكهرومائية بسبب انخفاض منسوب المياه بالقرب من لوبيوس، مقاطعة أورينس، شمال غرب إسبانيا، 15 فبراير 2022. تم إجلاء أهالي القرية من منازلهم في عام 1992 لبناء الخزان.
تُظهر الصورة منظرًا جويًا لأطلال قرية أسيريدو السابقة المغمورة والتي تظهر من خزان محطة ليندوسو لتوليد الطاقة الكهرومائية بسبب انخفاض منسوب المياه بالقرب من لوبيوس، مقاطعة أورينس، شمال غرب إسبانيا، 15 فبراير 2022. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2022 / Carmelo Alen
تُظهر الصورة منظرًا جويًا لأطلال قرية أسيريدو السابقة المغمورة والتي تظهر من خزان محطة ليندوسو لتوليد الطاقة الكهرومائية بسبب انخفاض منسوب المياه بالقرب من لوبيوس، مقاطعة أورينس، شمال غرب إسبانيا، 15 فبراير 2022. تم إجلاء أهالي القرية من منازلهم في عام 1992 لبناء الخزان.
© Sputnik . Grigory Sysoev  / الذهاب إلى بنك الصورالروسية، عضو المنتخب الوطني الروسي، كاميلا فالييفا، خلال برنامج قصير فردي للسيدات في مسابقة التزلج على الجليد في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الرابعة والعشرين في بكين، الصين 15 فبراير 2022
الروسية، عضو المنتخب الوطني الروسي، كاميلا فالييفا، خلال برنامج قصير فردي للسيدات في مسابقة التزلج على الجليد في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الرابعة والعشرين في بكين، الصين 15 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Grigory Sysoev
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الروسية، عضو المنتخب الوطني الروسي، كاميلا فالييفا، خلال برنامج قصير فردي للسيدات في مسابقة التزلج على الجليد في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الرابعة والعشرين في بكين، الصين 15 فبراير 2022
© REUTERS / Caitlin Ochs

تقدم العارضات تصاميم من أحدث مجموعة من The Blonds خلال أسبوع الموضة في مدينة نيويورك، 16 فبراير، 2022.

تقدم العارضات تصاميم من أحدث مجموعة من The Blonds خلال أسبوع الموضة في مدينة نيويورك، 16 فبراير، 2022. - سبوتنيك عربي
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© REUTERS / Caitlin Ochs

تقدم العارضات تصاميم من أحدث مجموعة من The Blonds خلال أسبوع الموضة في مدينة نيويورك، 16 فبراير، 2022.

© AP Photo / Joan Mateu Parra

يتكاتف المشاركون لبناء قاعدة برج بشري في ديادا كاستيليرا، خلال احتفالات سانت يوليا في برشلونة، إسبانيا، 11 فبراير 2022. بعد عامين من الاحتفالات الملغاة أو "الصامتة" بسبب الوباء، بذلت مدينة البحر الأبيض المتوسط ​​قصارى جهدها للاحتفال بالعيد.

يتكاتف المشاركون لبناء قاعدة برج بشري في ديادا كاستيليرا، خلال احتفالات سانت يوليا في برشلونة، إسبانيا، 11 فبراير 2022. بعد عامين من الاحتفالات الملغاة أو &quot;الصامتة&quot; بسبب الوباء، بذلت مدينة البحر الأبيض المتوسط ​​قصارى جهدها للاحتفال بالعيد. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Joan Mateu Parra

يتكاتف المشاركون لبناء قاعدة برج بشري في ديادا كاستيليرا، خلال احتفالات سانت يوليا في برشلونة، إسبانيا، 11 فبراير 2022. بعد عامين من الاحتفالات الملغاة أو "الصامتة" بسبب الوباء، بذلت مدينة البحر الأبيض المتوسط ​​قصارى جهدها للاحتفال بالعيد.

© AFP 2022 / Jean-Francois Monierمزارعون يحرقون التبن خارج سوبر ماركت "أوشان" خلال مظاهرة دعت إليها نقابات المزارعين FDSEA 72 و Jeunes Agriculteurs بشأن الخلافات حول أسعار منتجاتهم في لومان، غرب فرنسا، 15 فبراير 2022. ويطالب المزارعون بتطبيق قانون EGalim 2، الذي يخضع للمفاوضات، ويهدف إلى حماية أجور المزارعين من خلال مراعاة تكاليف الإنتاج، فضلاً عن تعزيز مؤشرات المنشأ للمنتجات.
مزارعون يحرقون التبن خارج سوبر ماركت أوشان خلال مظاهرة دعت إليها نقابات المزارعين FDSEA 72 و Jeunes Agriculteurs بشأن الخلافات حول أسعار منتجاتهم في لومان، غرب فرنسا، 15 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي
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© AFP 2022 / Jean-Francois Monier
مزارعون يحرقون التبن خارج سوبر ماركت "أوشان" خلال مظاهرة دعت إليها نقابات المزارعين FDSEA 72 و Jeunes Agriculteurs بشأن الخلافات حول أسعار منتجاتهم في لومان، غرب فرنسا، 15 فبراير 2022. ويطالب المزارعون بتطبيق قانون EGalim 2، الذي يخضع للمفاوضات، ويهدف إلى حماية أجور المزارعين من خلال مراعاة تكاليف الإنتاج، فضلاً عن تعزيز مؤشرات المنشأ للمنتجات.
© REUTERS / Lorenzo Hernandezيلتقط الناس صورًا لخنازير، تم التخلي عنها وإنقاذها من قبل السلطات المحلية التي حولتها إلى منطقة جذب شهيرة، فيما يعرف الآن باسم "شاطئ الخنازير"، في بروغريسو، بولاية يوكاتان، المكسيك، 12 فبراير 2022.
يلتقط الناس صورًا لخنازير، تم التخلي عنها وإنقاذها من قبل السلطات المحلية التي حولتها إلى منطقة جذب شهيرة، فيما يعرف الآن باسم شاطئ الخنازير، في بروغريسو، بولاية يوكاتان، المكسيك، 12 فبراير 2022. - سبوتنيك عربي
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© REUTERS / Lorenzo Hernandez
يلتقط الناس صورًا لخنازير، تم التخلي عنها وإنقاذها من قبل السلطات المحلية التي حولتها إلى منطقة جذب شهيرة، فيما يعرف الآن باسم "شاطئ الخنازير"، في بروغريسو، بولاية يوكاتان، المكسيك، 12 فبراير 2022.
© AFP 2022 / Carl De Souzaأحد السكان ينقذ كلبًا بعد الانهيار الطيني في بتروبوليس، البرازيل، 16 فبراير 2022. دمرت الفيضانات واسعة النطاق مئات الممتلكات وأودت بحياة 34 شخصًا على الأقل في المنطقة.
أحد السكان ينقذ كلبًا بعد الانهيار الطيني في بتروبوليس، البرازيل، 16 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي
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© AFP 2022 / Carl De Souza
أحد السكان ينقذ كلبًا بعد الانهيار الطيني في بتروبوليس، البرازيل، 16 فبراير 2022. دمرت الفيضانات واسعة النطاق مئات الممتلكات وأودت بحياة 34 شخصًا على الأقل في المنطقة.
© AP Photo / Daniel Cole

إحدى المشاركات ترقص خلال حفل افتتاح "كرنفال نيس" في نيس، جنوب فرنسا، 11 فبراير 2022. موضوع النسخة الـ149 للكرنفال في مدينة نيس بالريفييرا الفرنسية هو "ملك الحيوانات".

إحدى المشاركات ترقص خلال حفل افتتاح &quot;كرنفال نيس&quot; في نيس، جنوب فرنسا، 11 فبراير 2022. موضوع النسخة الـ149 للكرنفال في مدينة نيس بالريفييرا الفرنسية هو &quot;ملك الحيوانات&quot;. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Daniel Cole

إحدى المشاركات ترقص خلال حفل افتتاح "كرنفال نيس" في نيس، جنوب فرنسا، 11 فبراير 2022. موضوع النسخة الـ149 للكرنفال في مدينة نيس بالريفييرا الفرنسية هو "ملك الحيوانات".

© AP Photo / Natacha Pisarenkoعمال يرتدون بدلات واقية يصنعون تميمة الأولمبياد "تميمة" من الثلج في الخارج في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022 في بكين، الصين 13 فبراير 2022.
عمال يرتدون بدلات واقية يصنعون تميمة الأولمبياد تميمة من الثلج في الخارج في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022 في بكين، الصين 13 فبراير 2022. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Natacha Pisarenko
عمال يرتدون بدلات واقية يصنعون تميمة الأولمبياد "تميمة" من الثلج في الخارج في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022 في بكين، الصين 13 فبراير 2022.
© AP Photo / Hussein Mallaأولاد أفغان ينظرون فوق حاجز حديدي عند الأشخاص الذين يتلقون الإمدادات الغذائية أثناء توزيع المساعدات الإنسانية للعائلات المحتاجة في كابول، أفغانستان، 16 فبراير 2022. مرت أفغانستان بتحول جذري خلال نصف عام من حكم "طالبان". تشعر البلاد بأنها أكثر أمانًا وأقل عنفًا مما كانت عليه منذ عقود، ولكنها أيضًا أكثر فقراً حيث كان الاقتصاد الذي كان يغذي المساعدات يتجه نحو الانهيار.
أولاد أفغان ينظرون فوق حاجز حديدي عند الأشخاص الذين يتلقون الإمدادات الغذائية أثناء توزيع المساعدات الإنسانية للعائلات المحتاجة في كابول، أفغانستان، 16 فبراير 2022. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Hussein Malla
أولاد أفغان ينظرون فوق حاجز حديدي عند الأشخاص الذين يتلقون الإمدادات الغذائية أثناء توزيع المساعدات الإنسانية للعائلات المحتاجة في كابول، أفغانستان، 16 فبراير 2022. مرت أفغانستان بتحول جذري خلال نصف عام من حكم "طالبان". تشعر البلاد بأنها أكثر أمانًا وأقل عنفًا مما كانت عليه منذ عقود، ولكنها أيضًا أكثر فقراً حيث كان الاقتصاد الذي كان يغذي المساعدات يتجه نحو الانهيار.
© AP Photo / Alex DiGregorioيعمل موظفو الطوارئ في موقع حادث ناقلة غاز في مركز روكفيل، نيويورك، 16 فبراير 2022. فقدت ناقلة تحمل البنزين السيطرة، وتحطمت في مبنى شاغر واشتعلت فيها النيران في لونغ آيلاند في وقت مبكر من اليوم، مما أدى إلى إصابة الشاحنة. وقالت السلطات إن السائق وثلاثة من رجال الإطفاء ردوا.
يعمل موظفو الطوارئ في موقع حادث ناقلة غاز في مركز روكفيل، نيويورك، 16 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Alex DiGregorio
يعمل موظفو الطوارئ في موقع حادث ناقلة غاز في مركز روكفيل، نيويورك، 16 فبراير 2022. فقدت ناقلة تحمل البنزين السيطرة، وتحطمت في مبنى شاغر واشتعلت فيها النيران في لونغ آيلاند في وقت مبكر من اليوم، مما أدى إلى إصابة الشاحنة. وقالت السلطات إن السائق وثلاثة من رجال الإطفاء ردوا.
© AFP 2022 / Jack Taylorأشخاص يصلون بالورود الحمراء في ضريح تريمورتي، الذي يُعتقد أنه يجلب الحب لمن كانوا يعبدون من قبله، في بانكوك في يوم عيد الحب (فالنتاين)، 14 فبراير 2022.
أشخاص يصلون بالورود الحمراء في ضريح تريمورتي، الذي يُعتقد أنه يجلب الحب لمن كانوا يعبدون من قبله، في بانكوك في يوم عيد الحب (فالنتاين)، 14 فبراير 2022. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2022 / Jack Taylor
أشخاص يصلون بالورود الحمراء في ضريح تريمورتي، الذي يُعتقد أنه يجلب الحب لمن كانوا يعبدون من قبله، في بانكوك في يوم عيد الحب (فالنتاين)، 14 فبراير 2022.
© AFP 2022 / Ed Jonesمتظاهرون يجلسون في حوض استحمام ساخن أثناء احتجاج سائقي الشاحنات على قواعد الصحة الوبائية وحكومة ترودو، خارج البرلمان الكندي في أوتاوا 16 فبراير 2022.
متظاهرون يجلسون في حوض استحمام ساخن أثناء احتجاج سائقي الشاحنات على قواعد الصحة الوبائية وحكومة ترودو، خارج البرلمان الكندي في أوتاوا 16 فبراير 2022. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2022 / Ed Jones
متظاهرون يجلسون في حوض استحمام ساخن أثناء احتجاج سائقي الشاحنات على قواعد الصحة الوبائية وحكومة ترودو، خارج البرلمان الكندي في أوتاوا 16 فبراير 2022.
© AP Photo / Invision / Charles Sykes

عرض مجموعة كريستيان كوان لخريف وشتاء 2022 في المركز التجاري "وان ورلد" خلال أسبوع الموضة في نيويورك، الولايات المتحدة 11 فبراير 2022.

عرض مجموعة كريستيان كوان لخريف وشتاء 2022 في المركز التجاري &quot;وان ورلد&quot; خلال أسبوع الموضة في نيويورك، الولايات المتحدة 11 فبراير 2022. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Invision / Charles Sykes

عرض مجموعة كريستيان كوان لخريف وشتاء 2022 في المركز التجاري "وان ورلد" خلال أسبوع الموضة في نيويورك، الولايات المتحدة 11 فبراير 2022.

© AP Photo / Marcelo Chelloتم نقل أحد مشجعي فريق "بالميراس" لكرة القدم بعد إصابته في شجار أثناء بث مباشر من أبو ظبي لمباراة كرة القدم النهائية لكأس العالم للأندية ضد تشيلسي، في ساو باولو، البرازيل، 12 فبراير 2022.
تم نقل أحد مشجعي فريق بالميراس لكرة القدم بعد إصابته في شجار أثناء بث مباشر من أبو ظبي لمباراة كرة القدم النهائية لكأس العالم للأندية ضد تشيلسي، في ساو باولو، البرازيل، 12 فبراير 2022. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Marcelo Chello
تم نقل أحد مشجعي فريق "بالميراس" لكرة القدم بعد إصابته في شجار أثناء بث مباشر من أبو ظبي لمباراة كرة القدم النهائية لكأس العالم للأندية ضد تشيلسي، في ساو باولو، البرازيل، 12 فبراير 2022.
© AFP 2022 / Kim Won Jinمجموعة من السباحات خلال فقرة السباحة المتزامنة بمناسبة احتفالية يوم "النجم الساطع" بمناسبة الذكرى الـ80 لميلاد الزعيم الكوري الشمالي السابق كيم جونغ إيل في صالة للألعاب الرياضية للسباحة في بيونغ يانغ، كوريا الشمالية، 13 فبراير 2022.
مجموعة من السباحات خلال فقرة السباحة المتزامنة بمناسبة احتفالية يوم النجم الساطع بمناسبة الذكرى الـ80 لميلاد الزعيم الكوري الشمالي السابق كيم جونغ إيل في صالة للألعاب الرياضية للسباحة في بيونغ يانغ، كوريا الشمالية، 13 فبراير 2022. - سبوتنيك عربي
16/31
© AFP 2022 / Kim Won Jin
مجموعة من السباحات خلال فقرة السباحة المتزامنة بمناسبة احتفالية يوم "النجم الساطع" بمناسبة الذكرى الـ80 لميلاد الزعيم الكوري الشمالي السابق كيم جونغ إيل في صالة للألعاب الرياضية للسباحة في بيونغ يانغ، كوريا الشمالية، 13 فبراير 2022.
© AFP 2022 / Noel Celis

يقوم الحدادون برمي المعدن المنصهر لخلق وابل من الشرر، عشية عيد الفوانيس، الذي يصادف نهاية احتفالات السنة القمرية الجديدة، في حديقة في بكين، الصين 15 فبراير 2022.

يقوم الحدادون برمي المعدن المنصهر لخلق وابل من الشرر، عشية عيد الفوانيس، الذي يصادف نهاية احتفالات السنة القمرية الجديدة، في حديقة في بكين، الصين 15 فبراير 2022. - سبوتنيك عربي
17/31
© AFP 2022 / Noel Celis

يقوم الحدادون برمي المعدن المنصهر لخلق وابل من الشرر، عشية عيد الفوانيس، الذي يصادف نهاية احتفالات السنة القمرية الجديدة، في حديقة في بكين، الصين 15 فبراير 2022.

© AP Photo / Vincent Yuالمرضى يرقدون على أسرة المستشفى أثناء انتظارهم في منطقة احتجاز مؤقتة خارج مركز كاريتاس الطبي في هونغ كونغ 16 فبراير 2022. كان هناك دليل واضح على أن مستشفيات هونغ كونغ أصبحت غارقة في أحدث زيادة لحالات الإصابة بكوفيد، مع وجود مرضى على نقالات و في الخيام التي شاهدها الطاقم الطبي خارج مستشفى كاريتاس.
المرضى يرقدون على أسرة المستشفى أثناء انتظارهم في منطقة احتجاز مؤقتة خارج مركز كاريتاس الطبي في هونغ كونغ 16 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Vincent Yu
المرضى يرقدون على أسرة المستشفى أثناء انتظارهم في منطقة احتجاز مؤقتة خارج مركز كاريتاس الطبي في هونغ كونغ 16 فبراير 2022. كان هناك دليل واضح على أن مستشفيات هونغ كونغ أصبحت غارقة في أحدث زيادة لحالات الإصابة بكوفيد، مع وجود مرضى على نقالات و في الخيام التي شاهدها الطاقم الطبي خارج مستشفى كاريتاس.
© AFP 2022 / Hazem Bader

طفل فلسطيني يركب دراجته أمام دجاجات في مزرعة دواجن خاصة في قرية بني نعيم بالضفة الغربية، 16 فبراير 2022.

طفل فلسطيني يركب دراجته أمام دجاجات في مزرعة دواجن خاصة في قرية بني نعيم بالضفة الغربية، 16 فبراير 2022. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2022 / Hazem Bader

طفل فلسطيني يركب دراجته أمام دجاجات في مزرعة دواجن خاصة في قرية بني نعيم بالضفة الغربية، 16 فبراير 2022.

© Sputnik . Екатерина Чеснокова / الذهاب إلى بنك الصور

الممثلة والمخرجة الروسية، ريناتا ليتفينوفا، خلال عرض مجموعة خريف وشتاء 2022-2023 الجديدة المخصصة لموضوع Black Eyes من قبل المصمم الإيطالي أنطونيو ماراس في بيتروفسكي باساج، موسكو، 18 فبراير 2022.

الممثلة والمخرجة الروسية، ريناتا ليتفينوفا، خلال عرض مجموعة خريف وشتاء 2022-2023 الجديدة المخصصة لموضوع Black Eyes من قبل المصمم الإيطالي أنطونيو ماراس في بيتروفسكي باساج، موسكو، 18 فبراير 2022. - سبوتنيك عربي
20/31
© Sputnik . Екатерина Чеснокова
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الممثلة والمخرجة الروسية، ريناتا ليتفينوفا، خلال عرض مجموعة خريف وشتاء 2022-2023 الجديدة المخصصة لموضوع Black Eyes من قبل المصمم الإيطالي أنطونيو ماراس في بيتروفسكي باساج، موسكو، 18 فبراير 2022.

© AFP 2022 / Glenn Arcosأقارب وأشخاص يشاركون في جنازة سائق قتل على يد مهاجرين فنزويليين في أنتوفاغاستا، تشيلي، 14 فبراير 2022. تم رفع حصار سائق الشاحنات على الطرق في تشيلي بعد جنازة زميل توفي الأسبوع الماضي في الحادث مع الأجانب، والذي أثار احتجاجات ضد الهجرة غير النظامية وعسكرة أربع مقاطعات في شمال تشيلي.
أقارب وأشخاص يشاركون في جنازة سائق قتل على يد مهاجرين فنزويليين في أنتوفاغاستا، تشيلي، 14 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي
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© AFP 2022 / Glenn Arcos
أقارب وأشخاص يشاركون في جنازة سائق قتل على يد مهاجرين فنزويليين في أنتوفاغاستا، تشيلي، 14 فبراير 2022. تم رفع حصار سائق الشاحنات على الطرق في تشيلي بعد جنازة زميل توفي الأسبوع الماضي في الحادث مع الأجانب، والذي أثار احتجاجات ضد الهجرة غير النظامية وعسكرة أربع مقاطعات في شمال تشيلي.
© AFP 2022 / Richard Bouchet

منظر جوي تم التقاطه في 11 فبراير 2022، يُظهر ناقلة النفط الموريشيوسية تريستا ستار، تقطعت بها السبل قبالة ساحل جزيرة ريونيون، في لو تريمبلت، مكان تدفق الحمم البركانية لعام 2007، بالقرب من سانت فيليب، بعد أن ضرب إعصار باتسيراي مدغشقر والمنطقة في 6 فبراير. يستمر تفريغ خزانات الوقود من سفينة موريشيوس التي تقطعت بها السبل في سان فيليب. تم التخطيط لبعثتين لليوم: التنظيف على متن القارب وإخلاء النفايات، والتحقيقات في الأجزاء المغمورة لإيجاد حلول لإغلاق الخروقات المحددة.

منظر جوي تم التقاطه في 11 فبراير 2022، يُظهر ناقلة النفط الموريشيوسية تريستا ستار، تقطعت بها السبل قبالة ساحل جزيرة ريونيون، في لو تريمبلت، مكان تدفق الحمم البركانية لعام 2007، بالقرب من سانت فيليب، بعد أن ضرب إعصار باتسيراي مدغشقر والمنطقة في 6 فبراير. يستمر تفريغ خزانات الوقود من سفينة موريشيوس التي تقطعت بها السبل في سان فيليب. تم التخطيط لبعثتين لليوم: التنظيف على متن القارب وإخلاء النفايات، والتحقيقات في الأجزاء المغمورة لإيجاد حلول لإغلاق الخروقات المحددة. - سبوتنيك عربي
22/31
© AFP 2022 / Richard Bouchet

منظر جوي تم التقاطه في 11 فبراير 2022، يُظهر ناقلة النفط الموريشيوسية تريستا ستار، تقطعت بها السبل قبالة ساحل جزيرة ريونيون، في لو تريمبلت، مكان تدفق الحمم البركانية لعام 2007، بالقرب من سانت فيليب، بعد أن ضرب إعصار باتسيراي مدغشقر والمنطقة في 6 فبراير. يستمر تفريغ خزانات الوقود من سفينة موريشيوس التي تقطعت بها السبل في سان فيليب. تم التخطيط لبعثتين لليوم: التنظيف على متن القارب وإخلاء النفايات، والتحقيقات في الأجزاء المغمورة لإيجاد حلول لإغلاق الخروقات المحددة.

© Sputnik . Abdul Kader Albay

منتخب "الأرز" (لبنان) بكرة السلة يعود إلى بلاده بطلا للعرب

منتخب &quot;الأرز&quot; (لبنان) بكرة السلة يعود إلى بلاده بطلا للعرب - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Abdul Kader Albay

منتخب "الأرز" (لبنان) بكرة السلة يعود إلى بلاده بطلا للعرب

© REUTERS / Amit Daveماشية تعبر المياه الملوثة لنهر صابرماتي في ضواحي أحمد آباد، غوجارات، الهند 16 فبراير 2022.
ماشية تعبر المياه الملوثة لنهر صابرماتي في ضواحي أحمد آباد، غوجارات، الهند 16 فبراير 2022. - سبوتنيك عربي
24/31
© REUTERS / Amit Dave
ماشية تعبر المياه الملوثة لنهر صابرماتي في ضواحي أحمد آباد، غوجارات، الهند 16 فبراير 2022.
© REUTERS / Yves Hermanرد فعل امرأة أثناء احتضانها من قبل رجل أثناء سيرهم أمام ضباط شرطة يرتدون ملابس مكافحة الشغب أثناء احتجاج بالقرب من مقر مؤسسات الاتحاد الأوروبي ضد قيود فيروس كورونا (كوفيد-19)، كجزء من "Convoi Europeen de la Liberte 2022" ("قافلة الحرية الأوروبية 2022")، بروكسل، بلجيكا 14 فبراير 2022.
رد فعل امرأة أثناء احتضانها من قبل رجل أثناء سيرهم أمام ضباط شرطة يرتدون ملابس مكافحة الشغب أثناء احتجاج بالقرب من مقر مؤسسات الاتحاد الأوروبي ضد قيود فيروس كورونا (كوفيد-19)، كجزء من Convoi Europeen de la Liberte 2022 (قافلة الحرية الأوروبية 2022)، بروكسل، بلجيكا 14 فبراير 2022. - سبوتنيك عربي
25/31
© REUTERS / Yves Herman
رد فعل امرأة أثناء احتضانها من قبل رجل أثناء سيرهم أمام ضباط شرطة يرتدون ملابس مكافحة الشغب أثناء احتجاج بالقرب من مقر مؤسسات الاتحاد الأوروبي ضد قيود فيروس كورونا (كوفيد-19)، كجزء من "Convoi Europeen de la Liberte 2022" ("قافلة الحرية الأوروبية 2022")، بروكسل، بلجيكا 14 فبراير 2022.
© Sputnik . Grigory Sysoev  / الذهاب إلى بنك الصور

فازت المتزلجة الروسية آنا شيرباكوفا بالميدالية الذهبية، فقرة التزلج الفني الحر، بكين 2022، الصين 17 فبراير 2022.

فازت المتزلجة الروسية آنا شيرباكوفا بالميدالية الذهبية، فقرة التزلج الفني الحر، بكين 2022، الصين 17 فبراير 2022. - سبوتنيك عربي
26/31
© Sputnik . Grigory Sysoev
/
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فازت المتزلجة الروسية آنا شيرباكوفا بالميدالية الذهبية، فقرة التزلج الفني الحر، بكين 2022، الصين 17 فبراير 2022.

© Sputnik . Ajwad Jradatإعادة فتح مكتبة سمير منصور في مدينة غزة التي دمرها القصف الإسرائيلي في قطاع غزة، فلسطين
إعادة فتح مكتبة سمير منصور في مدينة غزة التي دمرها القصف الإسرائيلي في قطاع غزة، فلسطين - سبوتنيك عربي
27/31
© Sputnik . Ajwad Jradat
إعادة فتح مكتبة سمير منصور في مدينة غزة التي دمرها القصف الإسرائيلي في قطاع غزة، فلسطين
© AFP 2022 / Ahmad Sahel Armanبائع متجول يحمل بالونات على شكل قلب بينما ينتظر العملاء في عيد الحب في كابول، أفغانستان 14 فبراير 2022.
بائع متجول يحمل بالونات على شكل قلب بينما ينتظر العملاء في عيد الحب في كابول، أفغانستان 14 فبراير 2022. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2022 / Ahmad Sahel Arman
بائع متجول يحمل بالونات على شكل قلب بينما ينتظر العملاء في عيد الحب في كابول، أفغانستان 14 فبراير 2022.
© AFP 2022 / Ibrahim Chalhoubغواص حر يسبح بالقرب من قناديل البحر الكبيرة قبالة سواحل مدينة البترون شمال لبنان، 13 فبراير 2022.
غواص حر يسبح بالقرب من قناديل البحر الكبيرة قبالة سواحل مدينة البترون شمال لبنان، 13 فبراير 2022. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2022 / Ibrahim Chalhoub
غواص حر يسبح بالقرب من قناديل البحر الكبيرة قبالة سواحل مدينة البترون شمال لبنان، 13 فبراير 2022.
© Sputnik . Luca Zanon / الذهاب إلى بنك الصورالمحتفلون يرتدون أقنعة وأزياء كرنفال للاحتفال بكرنفال البندقية، في قناة البندقية، إيطاليا، 12 فبراير 2022. تقرر عقد الكرنفال الحالي تحت شعار "تذكر المستقبل"، بعد رفع بعض قيود فيروس كورونا، بما في ذلك شرط ارتداء الكمامات في الشوارع في الأماكن المزدحمة، وذلك مع تناقص معدل الإصابات الجديدة في إيطاليا في الأسابيع الأخيرة .
المحتفلون يرتدون أقنعة وأزياء كرنفال للاحتفال بكرنفال البندقية، في قناة البندقية، إيطاليا، 12 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي
30/31
© Sputnik . Luca Zanon
/
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المحتفلون يرتدون أقنعة وأزياء كرنفال للاحتفال بكرنفال البندقية، في قناة البندقية، إيطاليا، 12 فبراير 2022. تقرر عقد الكرنفال الحالي تحت شعار "تذكر المستقبل"، بعد رفع بعض قيود فيروس كورونا، بما في ذلك شرط ارتداء الكمامات في الشوارع في الأماكن المزدحمة، وذلك مع تناقص معدل الإصابات الجديدة في إيطاليا في الأسابيع الأخيرة .
© Sputnik . MAHER EL SHAERYليبيا تحتفل بالذكرى الـ 11 لثورة فبراير 2011
ليبيا تحتفل بالذكرى الـ 11 لثورة فبراير 2011 - سبوتنيك عربي
31/31
© Sputnik . MAHER EL SHAERY
ليبيا تحتفل بالذكرى الـ 11 لثورة فبراير 2011
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