الأسبوع في صور

تُظهر الصورة منظرًا جويًا لأطلال قرية أسيريدو السابقة المغمورة والتي تظهر من خزان محطة ليندوسو لتوليد الطاقة الكهرومائية بسبب انخفاض منسوب المياه بالقرب من لوبيوس، مقاطعة أورينس، شمال غرب إسبانيا، 15 فبراير 2022. تم إجلاء أهالي القرية من منازلهم في عام 1992 لبناء الخزان.
يتكاتف المشاركون لبناء قاعدة برج بشري في ديادا كاستيليرا، خلال احتفالات سانت يوليا في برشلونة، إسبانيا، 11 فبراير 2022. بعد عامين من الاحتفالات الملغاة أو "الصامتة" بسبب الوباء، بذلت مدينة البحر الأبيض المتوسط قصارى جهدها للاحتفال بالعيد.
يتكاتف المشاركون لبناء قاعدة برج بشري في ديادا كاستيليرا، خلال احتفالات سانت يوليا في برشلونة، إسبانيا، 11 فبراير 2022. بعد عامين من الاحتفالات الملغاة أو "الصامتة" بسبب الوباء، بذلت مدينة البحر الأبيض المتوسط قصارى جهدها للاحتفال بالعيد.
مزارعون يحرقون التبن خارج سوبر ماركت "أوشان" خلال مظاهرة دعت إليها نقابات المزارعين FDSEA 72 و Jeunes Agriculteurs بشأن الخلافات حول أسعار منتجاتهم في لومان، غرب فرنسا، 15 فبراير 2022. ويطالب المزارعون بتطبيق قانون EGalim 2، الذي يخضع للمفاوضات، ويهدف إلى حماية أجور المزارعين من خلال مراعاة تكاليف الإنتاج، فضلاً عن تعزيز مؤشرات المنشأ للمنتجات.
أولاد أفغان ينظرون فوق حاجز حديدي عند الأشخاص الذين يتلقون الإمدادات الغذائية أثناء توزيع المساعدات الإنسانية للعائلات المحتاجة في كابول، أفغانستان، 16 فبراير 2022. مرت أفغانستان بتحول جذري خلال نصف عام من حكم "طالبان". تشعر البلاد بأنها أكثر أمانًا وأقل عنفًا مما كانت عليه منذ عقود، ولكنها أيضًا أكثر فقراً حيث كان الاقتصاد الذي كان يغذي المساعدات يتجه نحو الانهيار.
يعمل موظفو الطوارئ في موقع حادث ناقلة غاز في مركز روكفيل، نيويورك، 16 فبراير 2022. فقدت ناقلة تحمل البنزين السيطرة، وتحطمت في مبنى شاغر واشتعلت فيها النيران في لونغ آيلاند في وقت مبكر من اليوم، مما أدى إلى إصابة الشاحنة. وقالت السلطات إن السائق وثلاثة من رجال الإطفاء ردوا.
مجموعة من السباحات خلال فقرة السباحة المتزامنة بمناسبة احتفالية يوم "النجم الساطع" بمناسبة الذكرى الـ80 لميلاد الزعيم الكوري الشمالي السابق كيم جونغ إيل في صالة للألعاب الرياضية للسباحة في بيونغ يانغ، كوريا الشمالية، 13 فبراير 2022.
المرضى يرقدون على أسرة المستشفى أثناء انتظارهم في منطقة احتجاز مؤقتة خارج مركز كاريتاس الطبي في هونغ كونغ 16 فبراير 2022. كان هناك دليل واضح على أن مستشفيات هونغ كونغ أصبحت غارقة في أحدث زيادة لحالات الإصابة بكوفيد، مع وجود مرضى على نقالات و في الخيام التي شاهدها الطاقم الطبي خارج مستشفى كاريتاس.
أقارب وأشخاص يشاركون في جنازة سائق قتل على يد مهاجرين فنزويليين في أنتوفاغاستا، تشيلي، 14 فبراير 2022.
تم رفع حصار سائق الشاحنات على الطرق في تشيلي بعد جنازة زميل توفي الأسبوع الماضي في الحادث مع الأجانب، والذي أثار احتجاجات ضد الهجرة غير النظامية وعسكرة أربع مقاطعات في شمال تشيلي.
منظر جوي تم التقاطه في 11 فبراير 2022، يُظهر ناقلة النفط الموريشيوسية تريستا ستار، تقطعت بها السبل قبالة ساحل جزيرة ريونيون، في لو تريمبلت، مكان تدفق الحمم البركانية لعام 2007، بالقرب من سانت فيليب، بعد أن ضرب إعصار باتسيراي مدغشقر والمنطقة في 6 فبراير. يستمر تفريغ خزانات الوقود من سفينة موريشيوس التي تقطعت بها السبل في سان فيليب. تم التخطيط لبعثتين لليوم: التنظيف على متن القارب وإخلاء النفايات، والتحقيقات في الأجزاء المغمورة لإيجاد حلول لإغلاق الخروقات المحددة.
منظر جوي تم التقاطه في 11 فبراير 2022، يُظهر ناقلة النفط الموريشيوسية تريستا ستار، تقطعت بها السبل قبالة ساحل جزيرة ريونيون، في لو تريمبلت، مكان تدفق الحمم البركانية لعام 2007، بالقرب من سانت فيليب، بعد أن ضرب إعصار باتسيراي مدغشقر والمنطقة في 6 فبراير. يستمر تفريغ خزانات الوقود من سفينة موريشيوس التي تقطعت بها السبل في سان فيليب. تم التخطيط لبعثتين لليوم: التنظيف على متن القارب وإخلاء النفايات، والتحقيقات في الأجزاء المغمورة لإيجاد حلول لإغلاق الخروقات المحددة.
رد فعل امرأة أثناء احتضانها من قبل رجل أثناء سيرهم أمام ضباط شرطة يرتدون ملابس مكافحة الشغب أثناء احتجاج بالقرب من مقر مؤسسات الاتحاد الأوروبي ضد قيود فيروس كورونا (كوفيد-19)، كجزء من "Convoi Europeen de la Liberte 2022" ("قافلة الحرية الأوروبية 2022")، بروكسل، بلجيكا 14 فبراير 2022.
المحتفلون يرتدون أقنعة وأزياء كرنفال للاحتفال بكرنفال البندقية، في قناة البندقية، إيطاليا، 12 فبراير 2022.
تقرر عقد الكرنفال الحالي تحت شعار "تذكر المستقبل"، بعد رفع بعض قيود فيروس كورونا، بما في ذلك شرط ارتداء الكمامات في الشوارع في الأماكن المزدحمة، وذلك مع تناقص معدل الإصابات الجديدة في إيطاليا في الأسابيع الأخيرة .