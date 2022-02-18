https://arabic.sputniknews.com/20220218/القوات-الأوكرانية-تشن-3-هجمات-جديدة-على-لوغانسك-1058786116.html
القوات الأوكرانية تشن 3 هجمات جديدة على لوغانسك
القوات الأوكرانية تشن 3 هجمات جديدة على لوغانسك
أطلقت القوات المسلحة الأوكرانية النار مرة أخرى على أراضي جمهورية لوغانسك الشعبية (المعلنة من طرف واحد)، بما في ذلك على منطقة "زيليونيه روشا" الواقعة في ضواحي... 18.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-18T06:19+0000
2022-02-18T06:19+0000
2022-02-18T06:25+0000
أخبار أوكرانيا
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بحسب ما أفاد ممثلو لوغانسك في المركز المشترك المعني بمراقبة وقف إطلاق النار على خط التماس.وقال ضابط ممثل لوغانسك لدى مركز المراقبة: (القوات المسلحة الأوكرانية) انتهكت وقف إطلاق النار بشكل صارخ، بما في ذلك استخدام الأسلحة الثقيلة".وفي وقت سابق أعلنت القوات الشعبية في جمهورية لوغانسك (معلنة من جانب واحد)، عن إسقاط طائرة دون طيار تستخدمها القوات الأوكرانية لتصحيح نيران المدفعية.وقال رئيس دائرة القوات الشعبية يان ليشينكو "لتصحيح نيران المدفعية في منطقة سكنية، استخدم عدو دونيتسك طائرة دون طيار من نوع كوادروكوبتر أسقطتها نقطة المراقبة الجوية للقوات الشعبية بالتعاون مع معدات الحرب الإلكترونية".
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
القوات الأوكرانية تشن 3 هجمات جديدة على لوغانسك
06:19 GMT 18.02.2022 (تم التحديث: 06:25 GMT 18.02.2022) تابعنا عبر
أطلقت القوات المسلحة الأوكرانية النار مرة أخرى على أراضي جمهورية لوغانسك الشعبية (المعلنة من طرف واحد)، بما في ذلك على منطقة "زيليونيه روشا" الواقعة في ضواحي لوغانسك.
بحسب ما أفاد ممثلو لوغانسك في المركز المشترك المعني بمراقبة وقف إطلاق النار على خط التماس.
وقال ضابط ممثل لوغانسك لدى مركز المراقبة: (القوات المسلحة الأوكرانية) انتهكت وقف إطلاق النار بشكل صارخ، بما في ذلك استخدام الأسلحة الثقيلة".
ووفقا له، أطلقت القوات الأوكرانية النار على بلدات مولوتشني وفسيلينكويه الخاضعة لسيطرة لوغانسك، وكذلك على منطقة زيلينايا روشا في ضواحي لوغانسك، مستخدمة قذائف هاون من عيار 120 و82 ملم.
وفي وقت سابق أعلنت القوات الشعبية في جمهورية لوغانسك (معلنة من جانب واحد)، عن إسقاط طائرة دون طيار
تستخدمها القوات الأوكرانية لتصحيح نيران المدفعية.
وقال رئيس دائرة القوات الشعبية يان ليشينكو "لتصحيح نيران المدفعية في منطقة سكنية، استخدم عدو دونيتسك طائرة دون طيار من نوع كوادروكوبتر أسقطتها نقطة المراقبة الجوية للقوات الشعبية بالتعاون مع معدات الحرب الإلكترونية".