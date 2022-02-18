https://arabic.sputniknews.com/20220218/اليمن-طيران-التحالف-ينفذ-غارتين-على-الضواحي-الغربية-لصنعاء-1058784314.html
اليمن... طيران التحالف ينفذ غارتين على الضواحي الغربية لصنعاء
اليمن... طيران التحالف ينفذ غارتين على الضواحي الغربية لصنعاء
نفذ التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم الجمعة، غارتين جويتين على ضواحي صنعاء وسط اليمن. 18.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-18T01:04+0000
2022-02-18T01:04+0000
2022-02-18T01:04+0000
الحرب على اليمن
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القاهرة - سبوتنيك. وقالت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، عبر تلفزيون "المسيرة" الناطق باسمها، إن "طيران العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي [في إشارة إلى التحالف العربي] شن غارتين على منطقة المساجد في مديرية بني مطر [غرب صنعاء]".في المقابل، أعلن التحالف العربي، حسب ما نقله عنه تلفزيون "الإخبارية" الرسمي السعودي، أنه نفذ "ضربات جوية استجابة للتهديد والضرورة العسكرية لحماية المدنيين".وقال إنه "تم تدمير موقع يضم غرف عمليات للتحكم بالطائرات المُسيرة غرب صنعاء".وتقود السعودية، منذ 26 آذار/مارس 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعماً للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" أواخر 2014.في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة، ومنشآت في دولة الإمارات العربية المتحدة، العضو الفاعل في التحالف.وأودى الصراع الدائر في اليمن، بحياة 377 ألف شخص، 40 بالمئة منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
https://arabic.sputniknews.com/20220217/التحالف-العربي-يعلن-تدمير-موقع-يضم-غرف-عمليات-للتحكم-بالمسيرات-غربي-صنعاء-1058784073.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الحرب على اليمن
اليمن... طيران التحالف ينفذ غارتين على الضواحي الغربية لصنعاء
تابعنا عبر
نفذ التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم الجمعة، غارتين جويتين على ضواحي صنعاء وسط اليمن.
القاهرة - سبوتنيك
. وقالت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، عبر تلفزيون "المسيرة" الناطق باسمها، إن "طيران العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي [في إشارة إلى التحالف العربي] شن غارتين على منطقة المساجد في مديرية بني مطر [غرب صنعاء]".
في المقابل، أعلن التحالف العربي، حسب ما نقله عنه تلفزيون "الإخبارية" الرسمي السعودي، أنه نفذ "ضربات جوية استجابة للتهديد والضرورة العسكرية لحماية المدنيين".
وقال إنه "تم تدمير موقع يضم غرف عمليات للتحكم بالطائرات المُسيرة غرب صنعاء".
وتقود السعودية، منذ 26 آذار/مارس 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعماً للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" أواخر 2014.
في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات مُسيرة
، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة، ومنشآت في دولة الإمارات العربية المتحدة، العضو الفاعل في التحالف.
وأودى الصراع الدائر في اليمن، بحياة 377 ألف شخص، 40 بالمئة منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.