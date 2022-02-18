https://arabic.sputniknews.com/20220218/باشنيك-يدعو-سكان-لوغانسك-لإخلاء--مناطقهم-والتوجه-إلى-روسيا-1058818179.html
باشنيك يدعو سكان لوغانسك لإخلاء مناطقهم والتوجه إلى روسيا
باشنيك يدعو سكان لوغانسك لإخلاء مناطقهم والتوجه إلى روسيا
دعا رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية المعلنة من جانب واحد، ليونيد باشنيك، السكان لإخلاء مناطقهم والتوجه إلى روسيا. 18.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-18T14:38+0000
2022-02-18T14:38+0000
2022-02-18T14:39+0000
أخبار أوكرانيا
روسيا
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وقال باشنيك، في تسجيل مصور، جاء فيه: "من أجل منع وقوع إصابات بين السكان المدنيين، أدعو سكان الجمهورية الذين ليس لديهم أوامر تعبئة، وكذلك أولئك الذين لا يشاركون في دعم الحياة في البنية التحتية الاجتماعية والمدنية، إلى المغادرة إلى أراضي روسيا في أقرب وقت ممكن".وأضاف: "إنني أوجه رؤساء المناطق ووكالات تطبيق القانون وخدمات الطوارئ لضمان إخلاء منظم للمرافق الاجتماعية ومساعدة السكان على الوصول إلى نقاط التفتيش الحدودية".وقال ممثلو جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين، صباح الخميس، إن القوات المسلحة الأوكرانية فتحت النار على مواقعها.وقال روسلان ياكوبوف، رئيس مكتب جمهورية دونباس في المركز المشترك للتحكم والتنسيق لوقف إطلاق النار، لوكالة " سبوتنيك" إن كييف تتجاهل اتفاقيات مينسك باستخدام قذائف الهاون والمدفعية.ويدّعي وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف أن كييف لا تخطط لأية عمليات عسكرية أو عمليات عسكرية. كما قال يوم الخميس وتعتزم أوكرانيا التصرف بطريقة سياسية دبلوماسية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, روسيا
باشنيك يدعو سكان لوغانسك لإخلاء مناطقهم والتوجه إلى روسيا
14:38 GMT 18.02.2022 (تم التحديث: 14:39 GMT 18.02.2022) تابعنا عبر
دعا رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية المعلنة من جانب واحد، ليونيد باشنيك، السكان لإخلاء مناطقهم والتوجه إلى روسيا.
وقال باشنيك، في تسجيل مصور، جاء فيه: "من أجل منع وقوع إصابات بين السكان المدنيين، أدعو سكان الجمهورية الذين ليس لديهم أوامر تعبئة، وكذلك أولئك الذين لا يشاركون في دعم الحياة في البنية التحتية الاجتماعية والمدنية، إلى المغادرة إلى أراضي روسيا
في أقرب وقت ممكن".
وأضاف: "إنني أوجه رؤساء المناطق ووكالات تطبيق القانون وخدمات الطوارئ لضمان إخلاء منظم للمرافق الاجتماعية ومساعدة السكان على الوصول إلى نقاط التفتيش الحدودية".
وقال ممثلو جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين، صباح الخميس، إن القوات المسلحة الأوكرانية فتحت النار على مواقعها.
وقال روسلان ياكوبوف، رئيس مكتب جمهورية دونباس في المركز المشترك للتحكم والتنسيق لوقف إطلاق النار، لوكالة " سبوتنيك" إن كييف تتجاهل اتفاقيات مينسك باستخدام قذائف الهاون والمدفعية.
ويدّعي وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف أن كييف لا تخطط لأية عمليات عسكرية أو عمليات عسكرية. كما قال يوم الخميس وتعتزم أوكرانيا التصرف بطريقة سياسية دبلوماسية.