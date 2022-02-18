https://arabic.sputniknews.com/20220218/رئيس-بيلاروسيا-يرد-بطريقة-صادمة-على-مذيع-أمريكي-بعد-سؤاله-عن-دعم-بلاده-لروسيا-1058794099.html

رئيس بيلاروسيا يرد "بطريقة صادمة" على مراسل أمريكي بعد سؤاله عن دعم بلاده لروسيا

رئيس بيلاروسيا يرد "بطريقة صادمة" على مراسل أمريكي بعد سؤاله عن دعم بلاده لروسيا

نشرت شبكة "سي.إن.إن" مقطعا للرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، وهو يرد على مراسلها بطريقة وصفتها بأنها غريبة وصادمة، بعدما سأله عن دعم بلاده لروسيا في الأزمة... 18.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-18T09:55+0000

2022-02-18T09:55+0000

2022-02-18T09:55+0000

روسيا

أخبار بيلاروسيا اليوم

ألكسندر لوكاشينكو

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وسأل مراسل الشبكة الأمريكية عما إن كانت بيلاروسيا ستواصل دعم روسيا رغم تلقيها تهديدا أمريكيا بعواقب وخيمة إذا تم شن هجوم على أوكرانيا من أراضيها، فقال لوكاشينكو: "هل ما زلت تعتقد أننا سنهاجم أوكرانيا من هنا أم أنك تغلبت بالفعل على هذه العقبة الذهنية؟".من جانبه رد المراسل، قائلا: "سيدي، الأمر لا يتعلق بما أؤمن به. هذا ما تقوله الولايات المتحدة. تقول الولايات المتحدة إن هناك تهديدا حقيقيا للغاية بشن هجوم من الأراضي الروسية أو الأراضي البيلاروسية تجاه أوكرانيا".وأضاف الرئيس البيلاروسي: "في موضوع أوسع - ماذا تفعل هنا، على بعد آلاف الكيلومترات؟ ماذا عن خبرائك في أوكرانيا؟ قواتك في بولندا، في ليتوانيا، ولاتفيا، وإستونيا؟ ما الذي يتوجب عليك فعله هنا على بعد آلاف الكيلومترات!".وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن تدريبات لقوات الردع الاستراتيجي ستجرى غدا السبت، بقيادة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وسيتم إطلاق صواريخ باليستية وصواريخ كروز.وجاء في بيان الدفاع الروسية: "في 19 فبراير/شباط، تحت قيادة القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية، فلاديمير بوتين، من المقرر إجراء مناورة لقوات الردع الاستراتيجي حيث سيتم خلالها إطلاق صواريخ باليستية وصواريخ كروز".وستشارك في التدريبات القوات الجوية، والمنطقة العسكرية الجنوبية، وقوات الصواريخ الاستراتيجية، وأسطولا البحرين الشمالي والأسود.

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روسيا, أخبار بيلاروسيا اليوم, ألكسندر لوكاشينكو