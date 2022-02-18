https://arabic.sputniknews.com/20220218/أسطول-البحر-الأسود-الروسي-نقل-عشر-قاذفات-سو---24-من-القرم-إلى-مطارات-احتياطية-1058793013.html

أسطول البحر الأسود الروسي: نقل عشر قاذفات "سو - 24" من القرم إلى مطارات احتياطية

أسطول البحر الأسود الروسي: نقل عشر قاذفات "سو - 24" من القرم إلى مطارات احتياطية

نقلت البحرية الروسية 10 قاذفات من طراز "سو - 24"، من مطارات شبه جزيرة القرم، إلى مطارات تقع في مناطق مختلفة من البلاد. 18.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-18T09:33+0000

2022-02-18T09:33+0000

2022-02-18T09:33+0000

روسيا

أخبار أوكرانيا

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موسكو - سبوتنيك. وقال المكتب الإعلامي لقيادة أسطول البحر الأسود الروسي، اليوم الجمعة، إن التدريبات الحالية، شملت "نقل عشر طائرات من طراز سو – 24، من المطارات الواقعة في شبه جزيرة القرم، إلى مطارات احتياطية في أقاليم روسيا الاتحادية الأخرى".ووفقا لخطة التدريب القتالي للقوات المسلحة الروسية لعام 2022، تجري، في الفترة من كانون الثاني/يناير إلى شباط/فبراير، سلسلة مناورات بحرية في جميع القطاعات في الأساطيل، تحت إشراف القائد العام للقوات البحرية الروسية، الأدميرال نيكولاي إيفمينوف.ومن المخطط أن تضم هذه التدريبات أكثر من 140 سفينة حربية وسفن دعم، وأكثر من 60 طائرة عسكرية، و1000 قطعة من المعدات العسكرية، ونحو 10 آلاف جندي.يأتي ذلك فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن التدريبات المزمعة لقوات الردع الاستراتيجي ستجرى يوم السبت، بقيادة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وسيتم إطلاق صواريخ باليستية وصواريخ كروز.وجاء في بيان الدفاع الروسية: "في 19 شباط/فبراير، تحت قيادة القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية، فلاديمير بوتين، من المقرر إجراء مناورة لقوات الردع الاستراتيجي حيث سيتم خلالها إطلاق صواريخ باليستية وصواريخ كروز".وستشارك في التدريبات القوات الجوية، والمنطقة العسكرية الجنوبية، وقوات الصواريخ الاستراتيجية، وأسطولا البحر الشمالي والأسود.

https://arabic.sputniknews.com/20220218/روسيا-تجري-مناورات-الثالوث-النووي-بإطلاق-صواريخ-باليستية-1058791679.html

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