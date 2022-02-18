https://arabic.sputniknews.com/20220218/مأزق-غير-متوقع-ماذا-حدث-للص-داخل-متجر-كان-يحاول-سرقته-1058794736.html
مأزق غير متوقع... ماذا حدث للص داخل متجر كان يحاول سرقته
مأزق غير متوقع... ماذا حدث للص داخل متجر كان يحاول سرقته
في مأزق لم يتوقع حدوثه، رصدت كاميرا مراقبة داخل أحد المتاجر الأمريكية ما حدث للص كان يحاول تنفيذ عملية سرقة بداخله. 18.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-18T10:00+0000
2022-02-18T10:00+0000
2022-02-18T10:10+0000
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ونشرت شرطة أوكلاهوما مقطعا مصورا للسارق الذي علِقَ داخل المتجر، وأظهرته اللقطات وهو يحاول جاهدًا الخروج من النافذة التي لم تعد تفتح.وعلقت الشرطة على الفيديو بقولها "عندما تنجح بالدخول، ولكنك لا تستطيع تحديد كيفية الخروج"، مطالبة الجمهور المساعدة في التعرف على المتورطين في السرقة.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
مأزق غير متوقع... ماذا حدث للص داخل متجر كان يحاول سرقته
10:00 GMT 18.02.2022 (تم التحديث: 10:10 GMT 18.02.2022) تابعنا عبر
في مأزق لم يتوقع حدوثه، رصدت كاميرا مراقبة داخل أحد المتاجر الأمريكية ما حدث للص كان يحاول تنفيذ عملية سرقة بداخله.
ونشرت شرطة أوكلاهوما مقطعا مصورا للسارق الذي علِقَ داخل المتجر، وأظهرته اللقطات وهو يحاول جاهدًا الخروج من النافذة التي لم تعد تفتح.
وعلقت الشرطة على الفيديو بقولها "عندما تنجح بالدخول، ولكنك لا تستطيع تحديد كيفية الخروج"، مطالبة الجمهور المساعدة في التعرف على المتورطين في السرقة.