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https://arabic.sputniknews.com/20220218/ماعز-تتجول-داخل-قاعة-محكمة-في-لبنان-فيديو-1058810876.html
ماعز تتجول داخل قاعة محكمة في لبنان... فيديو
ماعز تتجول داخل قاعة محكمة في لبنان... فيديو
تداولت حسابات مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر تجول ماعز داخل قاعة في إحدى المحاكم اللبنانية. 18.02.2022, سبوتنيك عربي
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وقالت قناة "الجديد" اللبنانية إن الماعز الذي يظهر في الفيديو المتداول تمكن من الدخول إلى القاعة الداخلية في قصر العدل في قرية جدَيدَة المتن، التابعة لقضاء المتن في محافظة جبل لبنان.وتظهر الماعز وهي تتجول بحرية تامة داخل قاعة المحكمة التي لم يكن فيها عدد كبير من الناس، ويبدو أنها كانت تبحث عن طعام، قبل أن يحضر رجل ليمسك بها ويقطع جولتها.
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ماعز تتجول داخل قاعة محكمة في لبنان... فيديو

12:08 GMT 18.02.2022
© Firas Al Ahmadماعز سوري
ماعز سوري - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2022
© Firas Al Ahmad
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تداولت حسابات مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر تجول ماعز داخل قاعة في إحدى المحاكم اللبنانية.
وقالت قناة "الجديد" اللبنانية إن الماعز الذي يظهر في الفيديو المتداول تمكن من الدخول إلى القاعة الداخلية في قصر العدل في قرية جدَيدَة المتن، التابعة لقضاء المتن في محافظة جبل لبنان.
وتظهر الماعز وهي تتجول بحرية تامة داخل قاعة المحكمة التي لم يكن فيها عدد كبير من الناس، ويبدو أنها كانت تبحث عن طعام، قبل أن يحضر رجل ليمسك بها ويقطع جولتها.
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