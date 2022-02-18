https://arabic.sputniknews.com/20220218/وقوع-انفجار-على-بعد-عشرات-الأمتار-من-مبنى-حكومة-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1058824416.html

انفجار سيارة لمسؤول في جمهورية دونيتسك الشعبية دون إصابته

انفجار سيارة لمسؤول في جمهورية دونيتسك الشعبية دون إصابته

صرح رئيس القوات الشعبية في جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس سيننكوف، أن "سيارته انفجرت بالقرب من مبنى الحكومة في دونيتسك، ولم يصب بأذى". 18.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-18T16:16+0000

2022-02-18T16:16+0000

2022-02-18T16:49+0000

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ويمكن في الوقت الحالي، رؤية حريق في موقع الانفجار، ولم تتضرر المباني المجاورة، كما سُمع دوي الانفجار في جميع أنحاء المدينة.وهز الانفجار مبنى الحكومة في مدينة دونيتسك، في جمهورية دونيتسك الشعبية، وفقا للمكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة ذاتيا في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق نظام وقف إطلاق النار.وتوجه الى مكان الحادث عناصر من وزارة الطوارئ، ودعت رسالة نشرها المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك عبر "تيلغرام" المواطنين إلى "التزام الهدوء واليقظة وتجنب التحرك في أنحاء المدينة قدر الإمكان".ولا توجد معلومات عن الضحايا حتى الآن، وفقًا لمراسل وكالة سبوتنيك.وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، في وقت سابق من اليوم، بأن عملية إجلاء سكان جمهورية دونيتسك الشعبية، قد بدأت، بسبب تفاقم الوضع في دونباس.وفي وقت سابق، تم تشغيل صفارات الدفاع المدني في دونيتسك، اليوم الجمعة، ولم توضح السلطات المحلية السبب بعد.وكان رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشلين، قد أعلن عن تنظيم عملية إجلاء جماعي للنساء والأطفال وكبار السن من دونيتسك إلى روستوف في روسيا.

https://arabic.sputniknews.com/20220218/إخلاء-جميع-دور-الأيتام-والمدارس-الداخلية-في-جمهورية-لوغانسك-الشعبية-إلى-روسيا-1058822715.html

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