https://arabic.sputniknews.com/20220219/أوكرانيا-تعلن-عن-مقتل-أول-جنودها-خلال-تبادل-القصف-مع-دونباس-1058851770.html

أوكرانيا تعلن عن مقتل أول جنودها خلال تبادل القصف مع دونباس

أوكرانيا تعلن عن مقتل أول جنودها خلال تبادل القصف مع دونباس

أعلن الجيش الأوكراني مقتل أحد جنوده، صباح اليوم السبت، خلال قصف متبادل مع القوات العسكرية التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك في دونباس. 19.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-19T10:02+0000

2022-02-19T10:02+0000

2022-02-19T10:04+0000

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/1e/1047016434_0:158:3079:1890_1920x0_80_0_0_cfc782c1be56d6188d1cf45216c3d89b.jpg

نقلت صحيفة "ذا غارديان" بيان الجيش الأوكراني الذي أعلن فيه عن سقوط أول قتيل ضمن صفوفه خلال تبادل للقصف المدفعي مع القوات العسكرية التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك في دونباس.وصرح الجيش الأوكراني أنه رصد عشرات الانتهاكات لوقف إطلاق النار من قبل القوات العسكرية التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك التي ردت بالقصف على تجمعات سكنية مستخدمة المدفعية الثقيلة.هذا وتتبادل السلطات الأوكرانية وجمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان (المعلنتان من جانب واحد) اتهامات بخرق اتفاقات مينسك وانتهاك نظام وقف إطلاق النار.وتدفع سلطات كييف، منذ فترة، بقوات إضافية ومعدات عسكرية ثقيلة، إلى خط التماس الفاصل بين قواتها المسلحة، والقوات التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين؛ ما يرفع من حدة التوتر القائم في منطقة "دونباس"، جنوب شرقي أوكرانيا.وفي صيف عام 2020، دخلت إجراءات وقف إطلاق النار الإضافية حيز التنفيذ في "دونباس"؛ وتشمل حظر كامل لإطلاق النار، ونشر الأسلحة في المناطق السكانية وبالقرب منها، والعمليات الهجومية والاستطلاعية والتخريبية.جدير بالذكر، أن السلطات الأوكرانية شرعت، في نيسان/ أبريل 2014، بعملية عسكرية على جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين؛ اللتين أعلنتا استقلالهما، تعبيرا عن معارضتهما للانقلاب، الذي جرى في كييف على السلطة الشرعية، في شباط / فبراير من ذات العام.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم