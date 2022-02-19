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https://arabic.sputniknews.com/20220219/إعلام-سرقة-أسلحة-قديمة-من-متحف-للجيش-الإسرائيلي-1058870048.html
إعلام: سرقة أسلحة قديمة من متحف للجيش الإسرائيلي
إعلام: سرقة أسلحة قديمة من متحف للجيش الإسرائيلي
كشفت وسائل إعلام عبرية النقاب، اليوم السبت، عن تعرض متحف تابع للجيش الإسرائيلي لسرقة أسلحة قديمة بداخله. 19.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-19T16:04+0000
2022-02-19T16:04+0000
إسرائيل
العالم العربي
سرقة
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وأفاد الموقع الإلكتروني العبري واللا، مساء اليوم السبت، بأن متحفا إسرائيليا خاصا بقوات لواء غولاني في منطقة الجليل تابع للجيش الإسرائيلي، قد تعرض لسرقة أسلحة قديمة من داخله.وسرقت أنواع مختلفة من الأسلحة رغم كونها جميعها قديمة ولا يمكن استخدامها، ولكن الموقع العبري قد أكد أن الشرطة تمكنت من اعتقال 6 أشخاص من فلسطينيي الداخل.فيما أكدت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، أنه تم العثور على كافة الأسلحة المسروقة من المتحف الإسرائيلي.
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إسرائيل, العالم العربي, سرقة

إعلام: سرقة أسلحة قديمة من متحف للجيش الإسرائيلي

16:04 GMT 19.02.2022
© Sputnik . Firas Al Ahmadالجيش السوري يدخل المناطق المتاخمة لخط الفصل مع الجيش الإسرائيلي غرب درعا
الجيش السوري يدخل المناطق المتاخمة لخط الفصل مع الجيش الإسرائيلي غرب درعا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2022
© Sputnik . Firas Al Ahmad
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كشفت وسائل إعلام عبرية النقاب، اليوم السبت، عن تعرض متحف تابع للجيش الإسرائيلي لسرقة أسلحة قديمة بداخله.
وأفاد الموقع الإلكتروني العبري واللا، مساء اليوم السبت، بأن متحفا إسرائيليا خاصا بقوات لواء غولاني في منطقة الجليل تابع للجيش الإسرائيلي، قد تعرض لسرقة أسلحة قديمة من داخله.
وسرقت أنواع مختلفة من الأسلحة رغم كونها جميعها قديمة ولا يمكن استخدامها، ولكن الموقع العبري قد أكد أن الشرطة تمكنت من اعتقال 6 أشخاص من فلسطينيي الداخل.
فيما أكدت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، أنه تم العثور على كافة الأسلحة المسروقة من المتحف الإسرائيلي.
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