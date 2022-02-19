https://arabic.sputniknews.com/20220219/إعلام-سرقة-أسلحة-قديمة-من-متحف-للجيش-الإسرائيلي-1058870048.html
إعلام: سرقة أسلحة قديمة من متحف للجيش الإسرائيلي
إعلام: سرقة أسلحة قديمة من متحف للجيش الإسرائيلي
كشفت وسائل إعلام عبرية النقاب، اليوم السبت، عن تعرض متحف تابع للجيش الإسرائيلي لسرقة أسلحة قديمة بداخله. 19.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-19T16:04+0000
2022-02-19T16:04+0000
2022-02-19T16:04+0000
إسرائيل
العالم العربي
سرقة
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وأفاد الموقع الإلكتروني العبري واللا، مساء اليوم السبت، بأن متحفا إسرائيليا خاصا بقوات لواء غولاني في منطقة الجليل تابع للجيش الإسرائيلي، قد تعرض لسرقة أسلحة قديمة من داخله.وسرقت أنواع مختلفة من الأسلحة رغم كونها جميعها قديمة ولا يمكن استخدامها، ولكن الموقع العبري قد أكد أن الشرطة تمكنت من اعتقال 6 أشخاص من فلسطينيي الداخل.فيما أكدت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، أنه تم العثور على كافة الأسلحة المسروقة من المتحف الإسرائيلي.
إسرائيل
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, العالم العربي, سرقة
إعلام: سرقة أسلحة قديمة من متحف للجيش الإسرائيلي
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كشفت وسائل إعلام عبرية النقاب، اليوم السبت، عن تعرض متحف تابع للجيش الإسرائيلي لسرقة أسلحة قديمة بداخله.
وأفاد الموقع الإلكتروني العبري واللا
، مساء اليوم السبت، بأن متحفا إسرائيليا خاصا بقوات لواء غولاني في منطقة الجليل تابع للجيش الإسرائيلي، قد تعرض لسرقة أسلحة قديمة من داخله
.
وسرقت أنواع مختلفة من الأسلحة رغم كونها جميعها قديمة
ولا يمكن استخدامها، ولكن الموقع العبري قد أكد أن الشرطة تمكنت من اعتقال 6 أشخاص من فلسطينيي الداخل.
فيما أكدت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، أنه تم العثور على كافة الأسلحة المسروقة من المتحف الإسرائيلي.