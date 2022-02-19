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https://arabic.sputniknews.com/20220219/السلطات-السعودية-تكشف-عن-الحالات-التي-يستثنى-فيها-العقار-من-الضريبة-1058852971.html
السلطات السعودية تكشف عن الحالات التي يستثنى فيها العقار من الضريبة
السلطات السعودية تكشف عن الحالات التي يستثنى فيها العقار من الضريبة
كشفت السلطات السعودية المختصة عن الحالات التي يتم فيها استثناء العقار من ضريبة التصرفات العقارية، وذلك بعد التعديلات التي جرت على اللائحة التنفيذية لتلك... 19.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-19T10:33+0000
2022-02-19T10:33+0000
أخبار السعودية اليوم
ضريبة
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وحسب ما نشرته هيئة "الزكاة والضريبة والجمارك" السعودية، عبر حسابها في موقع تويتر، فإنها أجرت بعض التعديلات على اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية، بعضها تضمن حالات استثناء من تلك الضريبة.ووفقا للهيئة فإن أبرز تلك التعديلات تضمن التعديل على "درجات الأقارب الذين يشملهم الاستثناء من سداد ضريبة التصرفات العقارية"، ومنها أيضا التعديل على تاريخ سداد الضريبة في ما يتعلق بالتصرفات التي تتم وفق مشاريع البيع على الخارطة".ولفتت الهيئة إلى أن العمل بتلك التعديلات بدأ منذ أمس الجمعة الـ18 من فبراير/ شباط.وبخصوص التعديلات أشارت الهيئة إلى أنها تعديلات على "درجات الأقارب الذين يشملهم الاستثناء من سداد الضريبة في حالات الهبة الموثقة، لتصل حتى الدرجة الثالثة بدلا من الدرجة الثانية من الأقارب".واشترطت الهيئة لذلك "عدم نقل ملكية العقار من قبل الموهوب له العقار لمدة ثلاث سنوات، لشخص لا يحق له الحصول على الاستثناء من دفع الضريبة في حال تمت هبة العقار إليه من الواهب الأول بشكل مباشر".وعن أقارب الدرجة الاولى الذي يقصدهم التعديل أوضحت الهيئة أنهم "الآباء، الأمهات، الأجداد، الجدات، وإن علوا"، أمام أقارب الدرجة الثانية فهم "الأولاد وأولادهم وإن نزلوا"، وأقارب الدرجة الثالثة هم "الإخوة والأخوات الأشقاء، أو لأب أو لأم، وأولادهم، وأولاد أولادهم".وبعيدا عن تلك الحالة كشفت الهيئة عن تعديل شمل إسقاط الضريبة عن عقارات أخرى، وهي التي "يتم نقل ملكيتها بناءً على وصية شرعية موثقة لدى وزارة العدل، دون اشتراط أن تكون الوصية ضمن حد الربع من تركة المتوفى بحسب ما كان محددا مسبقا".كما تم التوسع في استثناء هبة العقار دون مقابل لأي وقف ذري أو أهلي دون اشتراط أن تتم الهبة عند إثبات الوقف ابتداءً فقط.يشار إلى أن ضريبة التصرفات العقارية تُفرض بنسبة 5% على العقارات التي يتم نقل ملكيتها من شخص أو منشأة إلى شخص آخر أو منشأة أخرى، كالبيع، أو المعاوضة أو المناقلة أو الهبة وما يماثلها من تصرفات مع وجود بعض التصرفات المستثناة وفق أحكام لائحة التصرفات العقارية.
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أخبار السعودية اليوم, ضريبة

السلطات السعودية تكشف عن الحالات التي يستثنى فيها العقار من الضريبة

10:33 GMT 19.02.2022
© AFP 2022 / BILAL QABALANمدينة الرياض السعودية
مدينة الرياض السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2022
© AFP 2022 / BILAL QABALAN
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كشفت السلطات السعودية المختصة عن الحالات التي يتم فيها استثناء العقار من ضريبة التصرفات العقارية، وذلك بعد التعديلات التي جرت على اللائحة التنفيذية لتلك الضريبة.
وحسب ما نشرته هيئة "الزكاة والضريبة والجمارك" السعودية، عبر حسابها في موقع تويتر، فإنها أجرت بعض التعديلات على اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية، بعضها تضمن حالات استثناء من تلك الضريبة.
ووفقا للهيئة فإن أبرز تلك التعديلات تضمن التعديل على "درجات الأقارب الذين يشملهم الاستثناء من سداد ضريبة التصرفات العقارية"، ومنها أيضا التعديل على تاريخ سداد الضريبة في ما يتعلق بالتصرفات التي تتم وفق مشاريع البيع على الخارطة".
ولفتت الهيئة إلى أن العمل بتلك التعديلات بدأ منذ أمس الجمعة الـ18 من فبراير/ شباط.
وبخصوص التعديلات أشارت الهيئة إلى أنها تعديلات على "درجات الأقارب الذين يشملهم الاستثناء من سداد الضريبة في حالات الهبة الموثقة، لتصل حتى الدرجة الثالثة بدلا من الدرجة الثانية من الأقارب".
واشترطت الهيئة لذلك "عدم نقل ملكية العقار من قبل الموهوب له العقار لمدة ثلاث سنوات، لشخص لا يحق له الحصول على الاستثناء من دفع الضريبة في حال تمت هبة العقار إليه من الواهب الأول بشكل مباشر".
وعن أقارب الدرجة الاولى الذي يقصدهم التعديل أوضحت الهيئة أنهم "الآباء، الأمهات، الأجداد، الجدات، وإن علوا"، أمام أقارب الدرجة الثانية فهم "الأولاد وأولادهم وإن نزلوا"، وأقارب الدرجة الثالثة هم "الإخوة والأخوات الأشقاء، أو لأب أو لأم، وأولادهم، وأولاد أولادهم".
وبعيدا عن تلك الحالة كشفت الهيئة عن تعديل شمل إسقاط الضريبة عن عقارات أخرى، وهي التي "يتم نقل ملكيتها بناءً على وصية شرعية موثقة لدى وزارة العدل، دون اشتراط أن تكون الوصية ضمن حد الربع من تركة المتوفى بحسب ما كان محددا مسبقا".
كما تم التوسع في استثناء هبة العقار دون مقابل لأي وقف ذري أو أهلي دون اشتراط أن تتم الهبة عند إثبات الوقف ابتداءً فقط.
يشار إلى أن ضريبة التصرفات العقارية تُفرض بنسبة 5% على العقارات التي يتم نقل ملكيتها من شخص أو منشأة إلى شخص آخر أو منشأة أخرى، كالبيع، أو المعاوضة أو المناقلة أو الهبة وما يماثلها من تصرفات مع وجود بعض التصرفات المستثناة وفق أحكام لائحة التصرفات العقارية.
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