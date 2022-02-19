السلطات السعودية تكشف عن الحالات التي يستثنى فيها العقار من الضريبة
© AFP 2022 / BILAL QABALANمدينة الرياض السعودية
© AFP 2022 / BILAL QABALAN
كشفت السلطات السعودية المختصة عن الحالات التي يتم فيها استثناء العقار من ضريبة التصرفات العقارية، وذلك بعد التعديلات التي جرت على اللائحة التنفيذية لتلك الضريبة.
وحسب ما نشرته هيئة "الزكاة والضريبة والجمارك" السعودية، عبر حسابها في موقع تويتر، فإنها أجرت بعض التعديلات على اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية، بعضها تضمن حالات استثناء من تلك الضريبة.
هيئة #الزكاة_والضريبة_والجمارك تُجري تعديلات على اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية.— هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (@Zatca_sa) February 18, 2022
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ووفقا للهيئة فإن أبرز تلك التعديلات تضمن التعديل على "درجات الأقارب الذين يشملهم الاستثناء من سداد ضريبة التصرفات العقارية"، ومنها أيضا التعديل على تاريخ سداد الضريبة في ما يتعلق بالتصرفات التي تتم وفق مشاريع البيع على الخارطة".
ولفتت الهيئة إلى أن العمل بتلك التعديلات بدأ منذ أمس الجمعة الـ18 من فبراير/ شباط.
أبرز التعديلات التي جرَت على عددٍ من أحكام لائحة ضريبة التصرفات العقارية، والتي سيتم تطبيقها ابتداءً من اليوم الجمعة 18 فبراير 2022م.#زاتكا pic.twitter.com/S0QQOYS81a— هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (@Zatca_sa) February 18, 2022
وبخصوص التعديلات أشارت الهيئة إلى أنها تعديلات على "درجات الأقارب الذين يشملهم الاستثناء من سداد الضريبة في حالات الهبة الموثقة، لتصل حتى الدرجة الثالثة بدلا من الدرجة الثانية من الأقارب".
واشترطت الهيئة لذلك "عدم نقل ملكية العقار من قبل الموهوب له العقار لمدة ثلاث سنوات، لشخص لا يحق له الحصول على الاستثناء من دفع الضريبة في حال تمت هبة العقار إليه من الواهب الأول بشكل مباشر".
بعد تعديل عدد من أحكام لائحة ضريبة التصرفات العقارية .. يُستثنى تطبيق الضريبة على العقارات التي يتم نقل ملكيتها بالهبة إلى أحد الأقارب حتى الدرجة الثالثة.#زاتكا pic.twitter.com/DtsoEJAC8o— هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (@Zatca_sa) February 18, 2022
وعن أقارب الدرجة الاولى الذي يقصدهم التعديل أوضحت الهيئة أنهم "الآباء، الأمهات، الأجداد، الجدات، وإن علوا"، أمام أقارب الدرجة الثانية فهم "الأولاد وأولادهم وإن نزلوا"، وأقارب الدرجة الثالثة هم "الإخوة والأخوات الأشقاء، أو لأب أو لأم، وأولادهم، وأولاد أولادهم".
وبعيدا عن تلك الحالة كشفت الهيئة عن تعديل شمل إسقاط الضريبة عن عقارات أخرى، وهي التي "يتم نقل ملكيتها بناءً على وصية شرعية موثقة لدى وزارة العدل، دون اشتراط أن تكون الوصية ضمن حد الربع من تركة المتوفى بحسب ما كان محددا مسبقا".
يُستثنى من تطبيق ضريبة التصرفات العقارية؛ هبة العقار للزوج أو الزوجة أو الأقارب حتى الدرجة الثالثة.#زاتكا pic.twitter.com/eOrlEGfRyA— هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (@Zatca_sa) February 18, 2022
كما تم التوسع في استثناء هبة العقار دون مقابل لأي وقف ذري أو أهلي دون اشتراط أن تتم الهبة عند إثبات الوقف ابتداءً فقط.
يشار إلى أن ضريبة التصرفات العقارية تُفرض بنسبة 5% على العقارات التي يتم نقل ملكيتها من شخص أو منشأة إلى شخص آخر أو منشأة أخرى، كالبيع، أو المعاوضة أو المناقلة أو الهبة وما يماثلها من تصرفات مع وجود بعض التصرفات المستثناة وفق أحكام لائحة التصرفات العقارية.