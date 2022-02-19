https://arabic.sputniknews.com/20220219/الكرملين-يكشف-تفاصيل-مناورات-الردع-الاستراتيجي-فيديو-1058856816.html
الكرملين يكشف تفاصيل مناورات "الردع الاستراتيجي"... فيديو
الكرملين يكشف تفاصيل مناورات "الردع الاستراتيجي"... فيديو
كشف الكرملين عن تفاصيل مناورات "الردع الاستراتيجي" اليوم، والتي أسفرت عن إطلاق ناجح لصواريخ "كينجال" الباليستية الفرط صوتية. 19.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-19T11:59+0000
2022-02-19T11:59+0000
2022-02-19T12:15+0000
سلاح روسيا
رصد عسكري
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/12/1058814897_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_78323c9f08364a544ef5ac296097e713.jpg
وأطلقت سفن وغواصات أساطيل البحر الشمالي والأسود صواريخ من نوع "كاليبر" المجنحة، وصواريخ "تسيركون" الفرط صوتية على أهداف بحرية وبرية.كما تم إطلاق صاروخ مجنح أرضي من طراز "إسكندر" في ميدان الاختبار "كابوستين يار".، إضافة لإطلاق صاروخ باليستي نووي عابر للقارات من طراز "يارس" من "بليسيتسك" في ميدان "كورا" في كامتشاتكا.كما شاركت في المناورات صواريخ مجنحة، تم إطلاقها من الجو ومن قاذفلت الصواريخ الاستراتيجية بعيدة المدى "تو-95 إم إس"، وأصابت أهدافًا في نطاقات مناطق "بيمبوي"، و"كورا".كما تم إطلاق صاروخ باليستي من نوع "سينيفا"، من الغواصة النووية "كاريليا"، في بحر بارنتس.وأعلن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم السبت، أن :الرئيس بوتين أعطى أمرا لبدء مناورات "الردع الاستراتيجي" بالصواريخ الباليستية والمجنحة".وقال بيسكوف خلال مؤتمره الصحفي إن "الرئيس الروسي أعطى أمرا بإطلاق هذه التدريبات والمناورات المتعلقة بالردع الاستراتيجي بالصواريخ الباليستية والمجنحة.وأشار بيسكوف إلى أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يراقب تفاصيل المناورات العسكرية مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، التي تعتبر مهمة للجانبين".وذكرت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق أن تدريبات "الردع الاستراتيجي" العسكرية تم الاستعداد لها وتشارك فيها القوات البرية والجوية التابعة للمنطقة الجنوبية، بالإضافة إلى القوات الصاروخية الاستراتيجية وأسطول البحر الشمالي والبحر الأسود.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/12/1058814897_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_b295b74ba2b81f1bbc922c4e17deab0e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سلاح روسيا, رصد عسكري, روسيا
الكرملين يكشف تفاصيل مناورات "الردع الاستراتيجي"... فيديو
11:59 GMT 19.02.2022 (تم التحديث: 12:15 GMT 19.02.2022) تابعنا عبر
كشف الكرملين عن تفاصيل مناورات "الردع الاستراتيجي" اليوم، والتي أسفرت عن إطلاق ناجح لصواريخ "كينجال" الباليستية الفرط صوتية.
وأطلقت سفن وغواصات أساطيل البحر الشمالي والأسود صواريخ من نوع "كاليبر" المجنحة، وصواريخ "تسيركون" الفرط صوتية على أهداف بحرية وبرية.
كما تم إطلاق صاروخ مجنح أرضي من طراز "إسكندر" في ميدان الاختبار "كابوستين يار".، إضافة لإطلاق صاروخ باليستي نووي عابر للقارات من طراز "يارس" من "بليسيتسك" في ميدان "كورا" في كامتشاتكا.
كما شاركت في المناورات صواريخ مجنحة، تم إطلاقها من الجو ومن قاذفلت الصواريخ الاستراتيجية بعيدة المدى "تو-95 إم إس"، وأصابت أهدافًا في نطاقات مناطق "بيمبوي"، و"كورا".
كما تم إطلاق صاروخ باليستي من نوع "سينيفا"، من الغواصة النووية "كاريليا"، في بحر بارنتس.
وأعلن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم السبت، أن :الرئيس بوتين أعطى أمرا لبدء مناورات "الردع الاستراتيجي" بالصواريخ الباليستية والمجنحة".
وقال بيسكوف
خلال مؤتمره الصحفي إن "الرئيس الروسي أعطى أمرا بإطلاق هذه التدريبات والمناورات المتعلقة بالردع الاستراتيجي بالصواريخ الباليستية والمجنحة.
وأشار بيسكوف إلى أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يراقب تفاصيل المناورات العسكرية مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، التي تعتبر مهمة للجانبين".
وذكرت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق أن تدريبات "الردع الاستراتيجي" العسكرية تم الاستعداد لها وتشارك فيها القوات البرية والجوية التابعة للمنطقة الجنوبية، بالإضافة إلى القوات الصاروخية الاستراتيجية وأسطول البحر الشمالي والبحر الأسود.