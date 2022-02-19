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https://arabic.sputniknews.com/20220219/جونسون-نجهز-عقوبات-قاسية-لفرضها-على-روسيا-إذا-غزت-أوكرانيا-وسنكف-الاعتماد-على-غاز-بوتين-1058859696.html
جونسون: نجهز عقوبات قاسية لفرضها على روسيا إذا غزت أوكرانيا وسنكف الاعتماد على "غاز بوتين"
جونسون: نجهز عقوبات قاسية لفرضها على روسيا إذا غزت أوكرانيا وسنكف الاعتماد على "غاز بوتين"
أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، تجهيز حزمة من عقوبات قاسية لفرضها على روسيا إذا غزت أوكرانيا، مؤكدا أن شركة "غازبروم" الروسية تتلاعب بالسوق... 19.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-19T12:48+0000
2022-02-19T12:48+0000
العالم
روسيا
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وقال جونسون، خلال مؤتمر ميونخ للأمن في ألمانيا، اليوم السبت: "نحن لا نعرف ما يفكر فيه السيد بوتين ولكن نحن عملنا لنضع حزمة عقوبات قاسية إذا ما غزت روسيا جارتها"، موضحا أن العقوبات ستتضمن أفراد وكيانات روسية ستحيل دون وصولهم إلى السوق في لندن.وأكد جونسون أن شركة "غازبروم" الروسية تتلاعب بالسوق الأوروبية وبتوفير الغاز لها ويجب أن نكف عن الاعتماد على "غاز بوتين"، موضحا: "إذا اعتقد بوتين أن بإمكانه ترويع الناتو أو دحره سوف يجد العكس والمملكة المتحدة سوف تعزز من قواتها لتصل إلى 2000 جندي في أستوانيا وسوف نعزز من وجودنا في الجو".وأبدى جونسون رغبته في العمل مع بوتين وطمأنة مخاوفه، متابعا: "علينا الاستمرار في بذل كل ما بوسعنا للوصول إلى السلام"، مبينا أن "وجود قوات الناتو مرتبط باستفزازات وأفعال بوتين...وروسيا لن تستفيد من هذه المغامرة الكارثية وإنما ستخسر كل شيء". وأشار جونسون إلى أنه لا يمكن القول ماذا سيحدث خلال الأيام المقبلة، ولكن من الضروري لأمننا الجماعي إفشال أي "عدوان روسي"، على حد قوله.وانطلق مؤتمر ميونيخ الدولي للأمن لعام 2022 بشكل فعلي، يوم أمس الجمعة، بعد نحو عامين من آخر انعقاد فعلي للمؤتمر وليس افتراضيا بسبب جائحة كورونا.
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العالم, روسيا

جونسون: نجهز عقوبات قاسية لفرضها على روسيا إذا غزت أوكرانيا وسنكف الاعتماد على "غاز بوتين"

12:48 GMT 19.02.2022
© REUTERS / POOLرئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون
رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2022
© REUTERS / POOL
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أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، تجهيز حزمة من عقوبات قاسية لفرضها على روسيا إذا غزت أوكرانيا، مؤكدا أن شركة "غازبروم" الروسية تتلاعب بالسوق الأوروبية ويجب عدم الاعتماد على "غاز بوتين".
وقال جونسون، خلال مؤتمر ميونخ للأمن في ألمانيا، اليوم السبت: "نحن لا نعرف ما يفكر فيه السيد بوتين ولكن نحن عملنا لنضع حزمة عقوبات قاسية إذا ما غزت روسيا جارتها"، موضحا أن العقوبات ستتضمن أفراد وكيانات روسية ستحيل دون وصولهم إلى السوق في لندن.

وأكد جونسون أن شركة "غازبروم" الروسية تتلاعب بالسوق الأوروبية وبتوفير الغاز لها ويجب أن نكف عن الاعتماد على "غاز بوتين"، موضحا: "إذا اعتقد بوتين أن بإمكانه ترويع الناتو أو دحره سوف يجد العكس والمملكة المتحدة سوف تعزز من قواتها لتصل إلى 2000 جندي في أستوانيا وسوف نعزز من وجودنا في الجو".

وأبدى جونسون رغبته في العمل مع بوتين وطمأنة مخاوفه، متابعا: "علينا الاستمرار في بذل كل ما بوسعنا للوصول إلى السلام"، مبينا أن "وجود قوات الناتو مرتبط باستفزازات وأفعال بوتين...وروسيا لن تستفيد من هذه المغامرة الكارثية وإنما ستخسر كل شيء". وأشار جونسون إلى أنه لا يمكن القول ماذا سيحدث خلال الأيام المقبلة، ولكن من الضروري لأمننا الجماعي إفشال أي "عدوان روسي"، على حد قوله.
وانطلق مؤتمر ميونيخ الدولي للأمن لعام 2022 بشكل فعلي، يوم أمس الجمعة، بعد نحو عامين من آخر انعقاد فعلي للمؤتمر وليس افتراضيا بسبب جائحة كورونا.
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