https://arabic.sputniknews.com/20220219/رئيسي-يزور-الدوحة-تلبية-لدعوة-رسمية-من-أمير-قطر-1058855019.html
رئيسي يزور الدوحة تلبية لدعوة رسمية من أمير قطر
رئيسي يزور الدوحة تلبية لدعوة رسمية من أمير قطر
يقوم الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الاثنين المقبل، بزيارة إلى العاصمة القطرية الدوحة، تلبية لدعوة رسمية من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. 19.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-19T11:11+0000
2022-02-19T11:11+0000
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أخبار قطر اليوم
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وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا)، بأن الاستقبال الرسمي لرئيسي سيكون من أمير قطر في الديوان الأميري، مشيرة أنه سيكون هناك توقيع عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم، على جدول أعمال اليوم الأول من الزيارة.وأضافت أن رئيسي سيلتقي مع الإيرانيين المقيمين في قطر ومع رجال الأعمال القطريين والإيرانيين، مشيرة أنه في اليوم الثاني من زيارته، سيحضر القمة السادسة للدول المصدرة للغاز ويلقي كلمة فيها.وكان السفير الإيراني في قطر، حمید رضا دهقاني، كشف تفاصيل زيارة الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، المرتقبة إلى دولة قطر.وقال رضا دهقاني إن "زيارة إبراهیم رئیسی الرسمية لقطر ستجري خلال الأسبوع المقبل. وبالإضافة إلى الاجتماعات الثنائية، سيحضر رئیسی والوفد المرافق له قمة الدول المصدرة للغاز".وأفادت وكالة فارس الإيرانية، في وقت سابق، بأن "المسؤولين القطريين سيستضيفون في الدوحة في غضون الأيام المقبلة، كبار مصدري الطاقة في العالم"، مشيرة أن الرئيس إبراهيم رئيسي، سيتوجه إلى قطر، لحضور القمة العالمية لمصدري الطاقة.وأشارت الوكالة إلى أن "إيران هي ثاني أكبر دولة مصدرة للغاز الطبيعي على مستوى العالم بعد روسيا، تليها دولة قطر التي تحل بالمركز الثالث"، لافتة إلى أن البلدين (إيران وقطر) يمتلكان أكبر حقل مشترك للغاز في العالم.
https://arabic.sputniknews.com/20220217/إيران-تكشف-تفاصيل-زيارة-رئيسي-المرتقبة-إلى-قطر-1058755045.html
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أخبار إيران, أخبار قطر اليوم
رئيسي يزور الدوحة تلبية لدعوة رسمية من أمير قطر
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يقوم الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الاثنين المقبل، بزيارة إلى العاصمة القطرية الدوحة، تلبية لدعوة رسمية من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا
)، بأن الاستقبال الرسمي لرئيسي سيكون من أمير قطر في الديوان الأميري، مشيرة أنه سيكون هناك توقيع عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم، على جدول أعمال اليوم الأول من الزيارة.
وأضافت أن رئيسي سيلتقي مع الإيرانيين المقيمين في قطر ومع رجال الأعمال القطريين والإيرانيين، مشيرة أنه في اليوم الثاني من زيارته، سيحضر القمة السادسة للدول المصدرة للغاز ويلقي كلمة فيها.
وكان السفير الإيراني في قطر، حمید رضا دهقاني، كشف تفاصيل زيارة الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي
، المرتقبة إلى دولة قطر.
وقال رضا دهقاني إن "زيارة إبراهیم رئیسی الرسمية لقطر ستجري خلال الأسبوع المقبل. وبالإضافة إلى الاجتماعات الثنائية، سيحضر رئیسی والوفد المرافق له قمة الدول المصدرة للغاز".
وأفادت وكالة فارس الإيرانية
، في وقت سابق، بأن "المسؤولين القطريين سيستضيفون في الدوحة في غضون الأيام المقبلة، كبار مصدري الطاقة في العالم"، مشيرة أن الرئيس إبراهيم رئيسي، سيتوجه إلى قطر، لحضور القمة العالمية لمصدري الطاقة.
وأشارت الوكالة إلى أن "إيران هي ثاني أكبر دولة مصدرة للغاز الطبيعي على مستوى العالم بعد روسيا، تليها دولة قطر التي تحل بالمركز الثالث"، لافتة إلى أن البلدين (إيران وقطر) يمتلكان أكبر حقل مشترك للغاز في العالم.