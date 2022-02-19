https://arabic.sputniknews.com/20220219/رئيسي-يزور-الدوحة-تلبية-لدعوة-رسمية-من-أمير-قطر-1058855019.html

رئيسي يزور الدوحة تلبية لدعوة رسمية من أمير قطر

رئيسي يزور الدوحة تلبية لدعوة رسمية من أمير قطر

يقوم الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الاثنين المقبل، بزيارة إلى العاصمة القطرية الدوحة، تلبية لدعوة رسمية من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. 19.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-19T11:11+0000

2022-02-19T11:11+0000

2022-02-19T11:11+0000

أخبار إيران

أخبار قطر اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/03/1049740690_0:148:2113:1336_1920x0_80_0_0_1a7665dc5de5ed944fea6871f2f20f0e.jpg

وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا)، بأن الاستقبال الرسمي لرئيسي سيكون من أمير قطر في الديوان الأميري، مشيرة أنه سيكون هناك توقيع عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم، على جدول أعمال اليوم الأول من الزيارة.وأضافت أن رئيسي سيلتقي مع الإيرانيين المقيمين في قطر ومع رجال الأعمال القطريين والإيرانيين، مشيرة أنه في اليوم الثاني من زيارته، سيحضر القمة السادسة للدول المصدرة للغاز ويلقي كلمة فيها.وكان السفير الإيراني في قطر، حمید رضا دهقاني، كشف تفاصيل زيارة الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، المرتقبة إلى دولة قطر.وقال رضا دهقاني إن "زيارة إبراهیم رئیسی الرسمية لقطر ستجري خلال الأسبوع المقبل. وبالإضافة إلى الاجتماعات الثنائية، سيحضر رئیسی والوفد المرافق له قمة الدول المصدرة للغاز".وأفادت وكالة فارس الإيرانية، في وقت سابق، بأن "المسؤولين القطريين سيستضيفون في الدوحة في غضون الأيام المقبلة، كبار مصدري الطاقة في العالم"، مشيرة أن الرئيس إبراهيم رئيسي، سيتوجه إلى قطر، لحضور القمة العالمية لمصدري الطاقة.وأشارت الوكالة إلى أن "إيران هي ثاني أكبر دولة مصدرة للغاز الطبيعي على مستوى العالم بعد روسيا، تليها دولة قطر التي تحل بالمركز الثالث"، لافتة إلى أن البلدين (إيران وقطر) يمتلكان أكبر حقل مشترك للغاز في العالم.

https://arabic.sputniknews.com/20220217/إيران-تكشف-تفاصيل-زيارة-رئيسي-المرتقبة-إلى-قطر-1058755045.html

أخبار إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار إيران, أخبار قطر اليوم