https://arabic.sputniknews.com/20220217/إيران-تكشف-تفاصيل-زيارة-رئيسي-المرتقبة-إلى-قطر-1058755045.html

إيران تكشف تفاصيل زيارة رئيسي المرتقبة إلى قطر

إيران تكشف تفاصيل زيارة رئيسي المرتقبة إلى قطر

كشف السفير الإيراني في قطر، حمید رضا دهقاني، تفاصيل زيارة الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، المرتقبة إلى دولة قطر. 17.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-17T12:55+0000

2022-02-17T12:55+0000

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أخبار إيران

أخبار قطر اليوم

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وقال رضا دهقاني، إن "زيارة إبراهیم رئیسی الرسمية لقطر ستجري خلال الأسبوع المقبل. وبالإضافة إلى الاجتماعات الثنائية، سيحضر رئیسی والوفد المرافق له قمة الدول المصدرة للغاز".وأفادت وكالة فارس الإيرانية، في وقت سابق، بأن "المسؤولين القطريين سيستضيفون في الدوحة في غضون الأيام القادمة، كبار مصدري الطاقة في العالم"، مشيرة أن الرئيس إبراهيم رئيسي، سيتوجه إلى قطر، لحضور القمة العالمية لمصدري الطاقة.وأشارت الوكالة إلى أن "إيرن هي ثاني أكبر دولة مصدرة للغاز الطبيعي على مستوى العالم بعد روسيا، تليها دولة قطر التي تحل بالمركز الثالث"، لافتة إلى أن البلدين (إيران وقطر) يمتلكان أكبر حقل مشترك للغاز في العالم.وكان عدد من قادة الخليج بعثوا رسائل تهنئة إلى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، بمناسبة الذكرى السنوية الـ 43 لانتصار الثورة الإسلامية في إيران.فقد بعث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، برقية تهنئة إلى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بمناسبة الذكرى السنوية الـ 43 لانتصار الثورة الإسلامية.كما بعث سلطان عمان هيثم بن طارق، برقية تهنئة بذكرى انتصار الثورة الاسلامية إلى الرئيس الايراني آية الله السيد إبراهيم رئيسي.وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية- وام: "بعث رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان" ونائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان برقيات تهنئة إلى إبراهيم رئيسي".من جانبه، بعث أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ببرقية تهنئة إلى الرئيس الإيراني، عبر فيها عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني الإيراني.وأحيت إيران، يوم الجمعة الماضي، عدة فعاليات شعبية للاحتفال بالذكرى الـ 43 لانتصار الثورة الإسلامية في طهران. وقال الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، في كلمة له بالمناسبة " لن نتأمل ولن نأمل بنيويورك وفيينا أبدا وسوف نتأمل بشعبنا فقط".

https://arabic.sputniknews.com/20220215/وكالة-الرئيس-الإيراني-يتوجه-إلى-قطر-هذا-الأسبوع-1058567881.html

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