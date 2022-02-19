https://arabic.sputniknews.com/20220219/سلطات-دونيتسك-ولوهانسك-القوات-الأوكرانية-مستمرة-في-قصف-دونباس-بقذائف-محظورة-1058843005.html

سلطات دونيتسك ولوهانسك: القوات الأوكرانية مستمرة في قصف دونباس بقذائف محظورة

سلطات دونيتسك ولوهانسك: القوات الأوكرانية مستمرة في قصف دونباس بقذائف محظورة

اتهمت جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين (المعلنتين من طرف واحد)، القوات المسلحة الأوكرانية بقصف مختلف المناطق في دونباس بقذائف محظورة بموجب اتفاقيات مينسك. 19.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-19T01:13+0000

2022-02-19T01:13+0000

2022-02-19T01:13+0000

أخبار أوكرانيا

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موسكو - سبوتنيك. وقال ممثلو دونيتسك إن القوات الأوكرانية قصفت مدينة دوكوتشاوفسك وبلدة زايتسيفو بضواحي مدينة غولفكا بقذائف هاون من عيار 120 ملم، يحظر استخدامها بموجب اتفاقيات مينسك لتسوية النزاع.بدورهم، أعلن ممثلو لوهانسك عن رصد عمليات قصف على محوري "نوفوتروشكوفسكويه – دونيتسكي" و"تريخيزبينكا – سلافيانوسيربسك" بالقذائف من العيار ذاته.وفي وقت سابق، أعلن رئيسا دونييتسك ولوهانسك الشعبيتين المعلنتان، دينيس بوشلين وليونيد باشتنيك، عن إجلاء المدنيين من الجمهوريتين وخاصة المناطق الحدودية إلى روسيا تحسبا لخطط القوات المسلحة الأوكرانية غزو أراضي جمهوريات إقليم دونباس.هذا وتتبادل السلطات الأوكرانية وجمهوريتا دونيتسك ولوهانسك الشعبيتان المعلنتان من جانب واحد اتهامات بخرق اتفاقات مينسك وانتهاك نظام وقف إطلاق النار.وتدفع سلطات كييف، منذ فترة، بقوات إضافية ومعدات عسكرية ثقيلة، إلى خط التماس الفاصل بين قواتها المسلحة، والقوات التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين؛ ما يرفع من حدة التوتر القائم في منطقة "دونباس"، جنوب شرقي أوكرانيا.وفي صيف عام 2020، دخلت إجراءات وقف إطلاق النار الإضافية حيز التنفيذ في "دونباس"؛ وتشمل حظر كامل لإطلاق النار، ونشر الأسلحة في المناطق السكانية وبالقرب منها، والعمليات الهجومية والاستطلاعية والتخريبية.جدير بالذكر، أن السلطات الأوكرانية شرعت، في نيسان/أبريل 2014، بعملية عسكرية على جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين؛ اللتين أعلنتا استقلالهما، تعبيرا عن معارضتهما للانقلاب، الذي جرى في كييف على السلطة الشرعية، في شباط / فبراير من ذات العام.وأكدت روسيا مرارا، أنه لا نية لها لشن أي عملية ضد أوكرانيا، مشددة على أن كل التقارير التي تتحدث عن ذلك كاذبة والغرض من هذه الادعاءات تصعيد التوتر في المنطقة وتأجيج الخطاب المعادي لروسيا، استعداداً لفرض عقوبات اقتصادية جديدة، وتبريراً لتوسع الناتو شرقاً، الأمر الذي تعارضه موسكو بشدة، قائلة، إنه يهدد الأمن القومي الروسي.

https://arabic.sputniknews.com/20220218/لوغانسك-قوات-الأمن-الأوكرانية-تستهدف-دونيتسك-ب-24-قذيفة-هاون-جديدة-1058842124.html

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