https://arabic.sputniknews.com/20220219/سلطات-مدغشقر-تعلن-ارتفاع-حصيلة-ضحايا-عاصفة-دوماكو-إلى-14-قتيلا-1058856465.html
سلطات مدغشقر تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا عاصفة دوماكو إلى 14 قتيلا
سلطات مدغشقر تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا عاصفة دوماكو إلى 14 قتيلا
أعلنت السلطات في مدغشقر، ارتفاع حصيلة ضحايا عاصفة دوماكو التي ضربت البلاد يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين إلى 14 قتيلا، بالإضافة إلى تشريد أكثر من 10 آلاف شخص... 19.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-19T11:50+0000
2022-02-19T11:50+0000
2022-02-19T11:50+0000
العالم
أخبار مدغشقر
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/06/1058116566_91:0:3476:1904_1920x0_80_0_0_488764dd102e445dee96a5b87b9cb965.jpg
القاهرة - سبوتنيك. ذكر موقع "مدغشقر إنفو" الإخباري المحلي، اليوم السبت، أن السلطات المحلية أعلنت أن عدد الضحايا جراء العاصفة الاستوائية دوماكو، التي شهدتها البلاد يومي 15 و16 شباط/ فبراير، قد ارتفع إلى 14 قتيلا.وأشار الموقع إلى أن العاصفة الاستوائية ضربت 3 مناطق شرقي البلاد، هي أنالانجيروفو وألاوترا مانغورو وأتسينانانا، موضحا أنه تم إحصاء 10 آلاف منكوبا جراء العاصفة وأكثر من 4000 من دون مأوى، وتضرر أكثر من 1000 منزل.وبداية شهر شباط/ فبراير الجاري تعرضت مدغشقر لإعصار باتيسراي، الذي تسبب في سقوط 111 قتيلا.وأكد المكتب الوطني لإدارة الأخطار والكوارث في مدغشقر أن 87 شخصا من أصل 111 لقوا حتفهم في إقليم ايكونغو شرق البلاد.وأحصت السلطات نحو 18 ألف منكوب، فيما نزح أكثر من 30 ألف شخص من منازلهم، كما اقتلع الإعصار آلاف المنازل أو ألحق بها أضرارا بالغة.
https://arabic.sputniknews.com/20220211/ارتفاع-عدد-ضحايا-إعصار-باتسيراي-في-مدغشقر-إلى-111-قتيلا-فيديو-1058379410.html
أخبار مدغشقر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/06/1058116566_789:0:3328:1904_1920x0_80_0_0_92e9d9c24e0dd327b0d2833d39395fb8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار مدغشقر
سلطات مدغشقر تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا عاصفة دوماكو إلى 14 قتيلا
تابعنا عبر
أعلنت السلطات في مدغشقر، ارتفاع حصيلة ضحايا عاصفة دوماكو التي ضربت البلاد يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين إلى 14 قتيلا، بالإضافة إلى تشريد أكثر من 10 آلاف شخص قد تضرروا و4000 من دون مأوى.
القاهرة - سبوتنيك
. ذكر موقع "مدغشقر إنفو" الإخباري المحلي، اليوم السبت، أن السلطات المحلية أعلنت أن عدد الضحايا جراء العاصفة الاستوائية دوماكو، التي شهدتها البلاد يومي 15 و16 شباط/ فبراير، قد ارتفع إلى 14 قتيلا.
وأشار الموقع إلى أن العاصفة الاستوائية ضربت 3 مناطق شرقي البلاد، هي أنالانجيروفو وألاوترا مانغورو وأتسينانانا، موضحا أنه تم إحصاء 10 آلاف منكوبا جراء العاصفة وأكثر من 4000 من دون مأوى، وتضرر أكثر من 1000 منزل.
وبداية شهر شباط/ فبراير الجاري تعرضت مدغشقر لإعصار باتيسراي، الذي تسبب في سقوط 111 قتيلا.
وأكد المكتب الوطني لإدارة الأخطار والكوارث في مدغشقر أن 87 شخصا من أصل 111 لقوا حتفهم في إقليم ايكونغو شرق البلاد.
وأحصت السلطات نحو 18 ألف منكوب، فيما نزح أكثر من 30 ألف شخص من منازلهم، كما اقتلع الإعصار آلاف المنازل أو ألحق بها أضرارا بالغة.