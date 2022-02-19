https://arabic.sputniknews.com/20220219/سلطات-مدغشقر-تعلن-ارتفاع-حصيلة-ضحايا-عاصفة-دوماكو-إلى-14-قتيلا-1058856465.html

سلطات مدغشقر تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا عاصفة دوماكو إلى 14 قتيلا

سلطات مدغشقر تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا عاصفة دوماكو إلى 14 قتيلا

أعلنت السلطات في مدغشقر، ارتفاع حصيلة ضحايا عاصفة دوماكو التي ضربت البلاد يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين إلى 14 قتيلا، بالإضافة إلى تشريد أكثر من 10 آلاف شخص... 19.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-19T11:50+0000

2022-02-19T11:50+0000

2022-02-19T11:50+0000

العالم

أخبار مدغشقر

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/06/1058116566_91:0:3476:1904_1920x0_80_0_0_488764dd102e445dee96a5b87b9cb965.jpg

القاهرة - سبوتنيك. ذكر موقع "مدغشقر إنفو" الإخباري المحلي، اليوم السبت، أن السلطات المحلية أعلنت أن عدد الضحايا جراء العاصفة الاستوائية دوماكو، التي شهدتها البلاد يومي 15 و16 شباط/ فبراير، قد ارتفع إلى 14 قتيلا.وأشار الموقع إلى أن العاصفة الاستوائية ضربت 3 مناطق شرقي البلاد، هي أنالانجيروفو وألاوترا مانغورو وأتسينانانا، موضحا أنه تم إحصاء 10 آلاف منكوبا جراء العاصفة وأكثر من 4000 من دون مأوى، وتضرر أكثر من 1000 منزل.وبداية شهر شباط/ فبراير الجاري تعرضت مدغشقر لإعصار باتيسراي، الذي تسبب في سقوط 111 قتيلا.وأكد المكتب الوطني لإدارة الأخطار والكوارث في مدغشقر أن 87 شخصا من أصل 111 لقوا حتفهم في إقليم ايكونغو شرق البلاد.وأحصت السلطات نحو 18 ألف منكوب، فيما نزح أكثر من 30 ألف شخص من منازلهم، كما اقتلع الإعصار آلاف المنازل أو ألحق بها أضرارا بالغة.

https://arabic.sputniknews.com/20220211/ارتفاع-عدد-ضحايا-إعصار-باتسيراي-في-مدغشقر-إلى-111-قتيلا-فيديو-1058379410.html

أخبار مدغشقر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم, أخبار مدغشقر