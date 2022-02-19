https://arabic.sputniknews.com/20220219/عبد-اللهيان-على-الأطراف-الأوروبية-مراعاة-الخطوط-الحمراء-لإيران-1058853837.html

عبد اللهيان: على الأطراف الأوروبية مراعاة الخطوط الحمراء لإيران

عبد اللهيان: على الأطراف الأوروبية مراعاة الخطوط الحمراء لإيران

دعا وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، الأطراف الأوروبية الى مراعاة الخطوط الحمراء لإيران، وعدم ارتكاب خطأ في حساباتها في المرحلة الأخيرة من مفاوضات... 19.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-19T10:44+0000

2022-02-19T10:44+0000

2022-02-19T10:44+0000

أخبار إيران

الاتفاق النووي الإيراني

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وخلال لقاءه نظيرته الألمانية آنالينا بيربوك، على هامش مؤتمر ميونيخ الدولي للأمن في دورته الـ 58، أكد عبد اللهيان، أن إيران مصممة على التوصل إلى اتفاق جيد منذ اليوم الأول، وذلك حسب وكالة فارس الإيرانية.وقال إن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية تتوقع من الأطراف الأوروبية والمشاركة في الاتفاق النووي الاهتمام بعناية في الخطوط الحمراء لإيران ومحاولة القيام بدور فعال لتأمين حقوق إيران المشروعة كطرف متضرر من الانسحاب الأحادي وغير القانوني للولايات المتحدة بعد سنوات من التقاعس عن تنفيذ تعهداتهم".ورفض أمير عبد اللهيان التصريحات المتعلقة بتحديد مواعيد نهائية وهمية للتوصل الى اتفاق، قائلا: "طهران ترى نوعية الاتفاق إلى جانب عنصر الوقت، وإذا تم الاهتمام بالمطالب المشروعة اليوم فيمكن التوصل إلى اتفاق في فيينا".كما أكد وزير الخارجية الإيراني، خلال اجتماعه مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، على هامش مؤتمر ميونيخ الدولي للامن، على ضرورة أن تظهر الأطراف الأخرى في مفاوضات فيينا إرادتها العملية بشأن المفاوضات.وقال إن "المفاوضات ماضية نحو التقدم"، داعيا الأطراف المعنية إلى اتخاذ قرارات سياسية جادة تجاه بعض القضايا الرئيسية المتعلقة بضمان الحقوق والمصالح المشروعة للشعب الإیراني.وكان مسؤول أوروبي، قال لوكالة "رويترز" إن "الأطراف اقتربت من الاتفاق على نص نهائي لصفقة مع إيران"، مضيفا: "نحن في المرحلة الأخيرة من المحادثات النووية في فيينا".ورفضت وزارة الخارجية الإيرانية، الخميس الماضي، ما يتم تداوله من تقارير بشأن اتفاق إيران النووي مع واشنطن، معتبرة أن هذه المعلومات "مضللة وخطيرة".وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر": "المعلومات المضللة، المتنكرة في صورة تقارير إعلامية، خطيرة".وأضاف: "حقيقة الاتفاق النووي بعيدة عن القصص الملفقة التي يتم تداولها دون مصادر"، مشيرا: "ترقبوا المزيد من التلفيق تزامنا مع اقترابنا من الأيام الأخيرة".ومنذ العام الماضي، تجري مفاوضات بين إيران من جهة، وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا من جهة أخرى، بينما تشارك الولايات المتحدة في الحوار دون خوضها أي اتصالات مباشرة مع الطرف الإيراني.

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أخبار إيران, الاتفاق النووي الإيراني