https://arabic.sputniknews.com/20220219/فنان-مصري-يعتذر-عن-عدم-استكمال-فيلم-من-تأليف-إبراهيم-عيسى-بسبب-الإسراء-والمعراج-1058845513.html
فنان مصري يعتذر عن عدم استكمال فيلم من تأليف إبراهيم عيسى بسبب "الإسراء والمعراج"
فنان مصري يعتذر عن عدم استكمال فيلم من تأليف إبراهيم عيسى بسبب "الإسراء والمعراج"
أعلن الفنان المصري مصطفى درويش اعتذاره عن استكمال دوره في فيلم "الملحد" الذي كتبه الصحفي إبراهيم عيسى، بسبب تشكيك الأخير في واقعة الإسراء والمعراج. 19.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-19T06:50+0000
2022-02-19T06:50+0000
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وحسب بيان كتبه درويش عبر صفحته بموقع فيسبوك أكد أنه لن يستكمل تصوير الفيلم، وسيقاطع كل أعمال إبراهيم عيسى بسبب ما قاله حول رحلة الإسراء والمعراج.وقال: قررت، أنا مصطفي درويش، مقاطعة أي برنامج لإبراهيم عيسي، والاعتذار عن فيلم الملحد اللي صورت فيه أربعة أيام".وعن سبب القرار قال: "بسبب أن مؤلف القصة هو إبراهيم عيسى لأن واضح إن الحرب دي ممنهجة وأنا مقبلش أبدا أكون أداه للحرب ضد ديني، ولو الثمن هيكون إيه، آسف جدا وبعتذر لكل فريق العمل مش هاكمل في القرف ده".وقال: "فيلم الملحد قصة مافيهاش أي حاجه تشجيع على الإلحاد علشان بس احترام لصناع العمل وأبطاله".وكان إبراهيم عيسى قد شكك مؤخرا خلال برنامجه المذاع على إحدى الفضائيات المصرية، في رحلة الإسراء والمعراج، قائلا إن كل الروايات التي تتحدث عنها روايات كاذبة، على حد قوله.يشار إلى أن الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى اعتاد مؤخرا على التشكيك في بعض ما يعتبره كثير من المصريين المسلمين ثوابت، وهو ما يلقى بسببه هجوما كبيرا عبر مواقع التواصل.
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سبوتنيك عربي
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أخبار الفنانين في مصر, الإسلام
فنان مصري يعتذر عن عدم استكمال فيلم من تأليف إبراهيم عيسى بسبب "الإسراء والمعراج"
06:50 GMT 19.02.2022 (تم التحديث: 06:56 GMT 19.02.2022) تابعنا عبر
أعلن الفنان المصري مصطفى درويش اعتذاره عن استكمال دوره في فيلم "الملحد" الذي كتبه الصحفي إبراهيم عيسى، بسبب تشكيك الأخير في واقعة الإسراء والمعراج.
وحسب بيان كتبه درويش عبر صفحته بموقع فيسبوك أكد أنه لن يستكمل تصوير الفيلم
، وسيقاطع كل أعمال إبراهيم عيسى بسبب ما قاله حول رحلة الإسراء والمعراج.
وقال: قررت، أنا مصطفي درويش، مقاطعة أي برنامج لإبراهيم عيسي، والاعتذار عن فيلم الملحد اللي صورت فيه أربعة أيام".
وعن سبب القرار قال: "بسبب أن مؤلف القصة هو إبراهيم عيسى لأن واضح إن الحرب دي ممنهجة وأنا مقبلش أبدا أكون أداه للحرب ضد ديني، ولو الثمن هيكون إيه، آسف جدا وبعتذر لكل فريق العمل مش هاكمل في القرف ده
".
وحول فيلم الملحد ذاته وطبيعة القصة، أكد درويش أنها قصة عادية ليس فيها شيء مسيء للدين.
وقال: "فيلم الملحد قصة مافيهاش أي حاجه تشجيع على الإلحاد علشان بس احترام لصناع العمل وأبطاله".
وكان إبراهيم عيسى قد شكك مؤخرا خلال برنامجه المذاع على إحدى الفضائيات المصرية، في رحلة الإسراء والمعراج، قائلا إن كل الروايات التي تتحدث عنها روايات كاذبة، على حد قوله.
وقد لاقت تصريحات عيسى ردود فعل غاضبة داخل مواقع التواصل الاجتماعي، ونشر بعض روادها بيانات قديمة لدار الإفتاء المصرية ولعلماء رسميين يؤكدون وقوع الحادثة وينعون على المشككين فيها.
يشار إلى أن الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى اعتاد مؤخرا على التشكيك في بعض ما يعتبره كثير من المصريين المسلمين ثوابت، وهو ما يلقى بسببه هجوما كبيرا عبر مواقع التواصل.