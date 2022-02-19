https://arabic.sputniknews.com/20220219/لا-تسافر-إشعار-تصدره-شبكات-السكك-الحديدية-البريطانية-بسبب-العاصفة-يونيس-1058858338.html
"لا تسافر"... إشعار تصدره شبكات السكك الحديدية البريطانية بسبب العاصفة "يونيس"
"لا تسافر"... إشعار تصدره شبكات السكك الحديدية البريطانية بسبب العاصفة "يونيس"
لا تزال السلطات البريطانية تحذّر من السفر، بعد اصطدام الأشجار المتساقطة بمسارات القطارات في فوضى العاصفة "يونيس". 19.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-19T12:26+0000
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بريطانيا
عواصف
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وحسب موقع جريدة ذا صن، حذرت منظمة بريتس من السفر اليوم، بسبب استمرار تساقط الأشجار والحطام من العاصفة القاتلة يونيس، وهو ما أحدث حالة من الفوضى في مختلف وسائل النقل.وأصدرت مجموعة من شبكات السكك الحديدية البريطانية، هذا الصباح إشعارًا آخر بـ "لا تسافر" بعد أن أثارت يونيس اضطرابا واسعا في السفر، أمس الجمعة.وتم حث الملايين من الناس على البقاء في منازلهم، أمس، حيث ضربت واحدة من أسوأ العواصف المملكة المتحدة، بلغت قوة الرياح 122 ميل في الساعة، محطمة الأرقام القياسية.وأدت الظروف المصاحبة للعاصفة إلى اضطرابات السفر وإلغاء الرحلات وانقطاع التيار الكهربائي.وفيما أدت مشاكل النقل إلى عدم قدرة العديد من البريطانيين على السفر، قالت شركة السكك الحديدية الوطنية إن "الطرق عبر معظم أنحاء بريطانيا العظمى لا تزال متأثرة هذا الصباح".
https://arabic.sputniknews.com/20220219/مشاهد-مرعبة-رياح-العاصفة-يونيس-تتلاعب-بالطائرات-في-السماءفيديو-1058857736.html
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بريطانيا, عواصف
"لا تسافر"... إشعار تصدره شبكات السكك الحديدية البريطانية بسبب العاصفة "يونيس"
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لا تزال السلطات البريطانية تحذّر من السفر، بعد اصطدام الأشجار المتساقطة بمسارات القطارات في فوضى العاصفة "يونيس".
وحسب موقع جريدة ذا صن
، حذرت منظمة بريتس من السفر اليوم، بسبب استمرار تساقط الأشجار والحطام من العاصفة القاتلة يونيس، وهو ما أحدث حالة من الفوضى في مختلف وسائل النقل.
وأصدرت مجموعة من شبكات السكك الحديدية البريطانية، هذا الصباح إشعارًا آخر بـ "لا تسافر" بعد أن أثارت يونيس اضطرابا واسعا في السفر، أمس الجمعة.
وحسب الصحيفة البريطانية، فمن المتوقع أن تستمر فوضى السفر اليوم السبت، مع بدء السلطات جهودا كبيرة من أجل تنظيف الطرق من حطام الأشجار وغيرها.
وتم حث الملايين من الناس على البقاء في منازلهم، أمس، حيث ضربت واحدة من أسوأ العواصف المملكة المتحدة، بلغت قوة الرياح 122 ميل في الساعة، محطمة الأرقام القياسية.
وأدت الظروف المصاحبة للعاصفة
إلى اضطرابات السفر وإلغاء الرحلات وانقطاع التيار الكهربائي.
وتعطلت شبكات القطارات بسبب الحطام المتطاير، ووقعت أضرار جسيمة في المباني والمنازل.
وفيما أدت مشاكل النقل إلى عدم قدرة العديد من البريطانيين على السفر
، قالت شركة السكك الحديدية الوطنية إن "الطرق عبر معظم أنحاء بريطانيا العظمى لا تزال متأثرة هذا الصباح".