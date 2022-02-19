https://arabic.sputniknews.com/20220219/مشاهد-مرعبة-رياح-العاصفة-يونيس-تتلاعب-بالطائرات-في-السماءفيديو-1058857736.html
مشاهد مرعبة... رياح العاصفة "يونيس" تتلاعب بالطائرات في السماء..فيديو
مشاهد مرعبة... رياح العاصفة "يونيس" تتلاعب بالطائرات في السماء..فيديو
نشرت وسائل إعلام بريطانية لقطات مصورة توثق تلاعب العاصفة "يونيس" بطائرات ترغب بالهبوط في مطار هيثرو في لندن. 19.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-19T12:11+0000
2022-02-19T12:11+0000
2022-02-19T12:11+0000
نادي الفيديو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101569/96/1015699660_29:0:1403:773_1920x0_80_0_0_d2f3a3b4e178eead2d6c1ee79f9c2ad6.jpg
وجلبت العاصفة الأطلسية الشرسة إلى بريطانيا رياحا قياسية وصلت سرعتها إلى 122 ميلًا في الساعة (196 كم / ساعة)، وتسببت في اضطراب واسع النطاق وخسائر مادية كبيرة.وهذه ظاهرة غير مسبوقة في بريطانيا، في حين ضربت رياح بسرعة تفوق 110 كلم في الساعة مطار هيثرو بلندن.وأفادت صحيفة "تلغراف" البريطانية بأن قائدي الطائرات قاموا بعمل محاولتين إلى ثلاث أو تغيير وجهتهم إلى مطار فرانكفورت في ألمانيا.ويعد مطار هيثرو من أكثر المطارات ازدحاما في أوروبا، فضلا عن أنه ثالث أكثر المطارات ازدحاما على مستوى العالم.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101569/96/1015699660_200:0:1231:773_1920x0_80_0_0_da229cc3b9b19f19d9a90e7a7e33e457.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
مشاهد مرعبة... رياح العاصفة "يونيس" تتلاعب بالطائرات في السماء..فيديو
تابعنا عبر
نشرت وسائل إعلام بريطانية لقطات مصورة توثق تلاعب العاصفة "يونيس" بطائرات ترغب بالهبوط في مطار هيثرو في لندن.
وجلبت العاصفة الأطلسية الشرسة إلى بريطانيا
رياحا قياسية وصلت سرعتها إلى 122 ميلًا في الساعة (196 كم / ساعة)، وتسببت في اضطراب واسع النطاق وخسائر مادية كبيرة.
وهذه ظاهرة غير مسبوقة في بريطانيا، في حين ضربت رياح بسرعة تفوق 110 كلم في الساعة مطار هيثرو بلندن
.
وأفادت صحيفة "تلغراف
" البريطانية بأن قائدي الطائرات قاموا بعمل محاولتين إلى ثلاث أو تغيير وجهتهم إلى مطار فرانكفورت في ألمانيا.
ويعد مطار هيثرو من أكثر المطارات ازدحاما في أوروبا، فضلا عن أنه ثالث أكثر المطارات ازدحاما على مستوى العالم.