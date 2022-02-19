https://arabic.sputniknews.com/20220219/وزير-الخارجية-الإيراني-واشنطن-طلبت-مرارا-إجراء-محادثات-مباشرة-مع-طهران-في-فيينا-1058870709.html

وزير الخارجية الإيراني: واشنطن طلبت مرارا إجراء محادثات مباشرة مع طهران في فيينا

وزير الخارجية الإيراني: واشنطن طلبت مرارا إجراء محادثات مباشرة مع طهران في فيينا

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، إن الولايات المتحدة الأمريكية طلبت مرارا إجراء محادثات مباشرة مع طهران في فيينا. 19.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-19T16:41+0000

2022-02-19T16:41+0000

2022-02-19T16:41+0000

إيران

أخبار إيران

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/06/1050354386_0:0:2319:1305_1920x0_80_0_0_7234d15acf3614e8c0688886925051b8.jpg

جاء ذلك في كلمة له، اليوم السبت، خلال إحدى جلسات مؤتمر ميونيخ للأمن، بحسب وكالة "رويترز".ومنذ العام الماضي، تجري مفاوضات بين إيران من جهة، وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا من جهة أخرى، بينما تشارك الولايات المتحدة في الحوار دون خوضها أي اتصالات مباشرة مع الطرف الإيراني.وتهدف المفاوضات إلى إحياء الاتفاق النووي مع إيران الموقع عام 2015، والذي انسحبت منه واشنطن في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي أعاد فرض عقوبات مشددة على طهران ما دفعها للتخلي عن التزاماتها النووية التي نص عليها الاتفاق.وأضاف وزير الخارجية الإيراني أن بلاده يمكنها النظر في إجراء محادثات مباشرة مع واشنطن، حال أفرجت الأخيرة عن الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج.في سياق ذي صلة، أكد عبد اللهيان أن طهران جاهزة لإجراء صفقة لتبادل السجناء بشكل فوري مع واشنطن.وقال في هذا الصدد إن الحديث يدور عن "قضية إنسانية"، وأنه يجب استغلال أي فرصة لإطلاق سراح السجناء.وفي 10 تموز/يوليو الماضي، قال المبعوث الأمريكي الخاص لإيران روبرت مالي، إن إطلاق سراح الأمريكيين الموقوفين في إيران هو "أولوية" لإدارة الرئيس جو بايدن.وتحدث مالي وقتها في تصريحات صحفية عن "تحقيق بعض التقدم (في هذا المجال)"، مضيفا: "لكننا لم ننجز الأمر بعد".وفي مايو/أيار الماضي، نفت واشنطن وطهران إبرام صفقة لتبادل أربعة سجناء موقوفين لدى كل البلدين، وذلك على خلفية تقارير صحفية تحدثت وقتها عن توافق على خطوة كهذه على هامش مباحثات لإحياء الاتفاق حول البرنامج النووي.

https://arabic.sputniknews.com/20220214/طهران-تبادل-السجناء-مع-واشنطن-على-جدول-الأعمال-1058530353.html

إيران

أخبار إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

إيران, أخبار إيران