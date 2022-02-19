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https://arabic.sputniknews.com/20220219/وزير-الخارجية-الإيراني-واشنطن-طلبت-مرارا-إجراء-محادثات-مباشرة-مع-طهران-في-فيينا-1058870709.html
وزير الخارجية الإيراني: واشنطن طلبت مرارا إجراء محادثات مباشرة مع طهران في فيينا
وزير الخارجية الإيراني: واشنطن طلبت مرارا إجراء محادثات مباشرة مع طهران في فيينا
قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، إن الولايات المتحدة الأمريكية طلبت مرارا إجراء محادثات مباشرة مع طهران في فيينا. 19.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-19T16:41+0000
2022-02-19T16:41+0000
إيران
أخبار إيران
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جاء ذلك في كلمة له، اليوم السبت، خلال إحدى جلسات مؤتمر ميونيخ للأمن، بحسب وكالة "رويترز".ومنذ العام الماضي، تجري مفاوضات بين إيران من جهة، وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا من جهة أخرى، بينما تشارك الولايات المتحدة في الحوار دون خوضها أي اتصالات مباشرة مع الطرف الإيراني.وتهدف المفاوضات إلى إحياء الاتفاق النووي مع إيران الموقع عام 2015، والذي انسحبت منه واشنطن في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي أعاد فرض عقوبات مشددة على طهران ما دفعها للتخلي عن التزاماتها النووية التي نص عليها الاتفاق.وأضاف وزير الخارجية الإيراني أن بلاده يمكنها النظر في إجراء محادثات مباشرة مع واشنطن، حال أفرجت الأخيرة عن الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج.في سياق ذي صلة، أكد عبد اللهيان أن طهران جاهزة لإجراء صفقة لتبادل السجناء بشكل فوري مع واشنطن.وقال في هذا الصدد إن الحديث يدور عن "قضية إنسانية"، وأنه يجب استغلال أي فرصة لإطلاق سراح السجناء.وفي 10 تموز/يوليو الماضي، قال المبعوث الأمريكي الخاص لإيران روبرت مالي، إن إطلاق سراح الأمريكيين الموقوفين في إيران هو "أولوية" لإدارة الرئيس جو بايدن.وتحدث مالي وقتها في تصريحات صحفية عن "تحقيق بعض التقدم (في هذا المجال)"، مضيفا: "لكننا لم ننجز الأمر بعد".وفي مايو/أيار الماضي، نفت واشنطن وطهران إبرام صفقة لتبادل أربعة سجناء موقوفين لدى كل البلدين، وذلك على خلفية تقارير صحفية تحدثت وقتها عن توافق على خطوة كهذه على هامش مباحثات لإحياء الاتفاق حول البرنامج النووي.
https://arabic.sputniknews.com/20220214/طهران-تبادل-السجناء-مع-واشنطن-على-جدول-الأعمال-1058530353.html
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إيران, أخبار إيران

وزير الخارجية الإيراني: واشنطن طلبت مرارا إجراء محادثات مباشرة مع طهران في فيينا

16:41 GMT 19.02.2022
© Sputnik . POOL / الذهاب إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يلتقي مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في موسكو، روسيا 6 أكتوبر 2021
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يلتقي مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في موسكو، روسيا 6 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2022
© Sputnik . POOL
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قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، إن الولايات المتحدة الأمريكية طلبت مرارا إجراء محادثات مباشرة مع طهران في فيينا.
جاء ذلك في كلمة له، اليوم السبت، خلال إحدى جلسات مؤتمر ميونيخ للأمن، بحسب وكالة "رويترز".

وقال عبد اللهيان: "طلبت الولايات المتحدة في الأسابيع الأخيرة مرارا إجراء محادثات مباشرة مع طهران في فيينا".

ومنذ العام الماضي، تجري مفاوضات بين إيران من جهة، وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا من جهة أخرى، بينما تشارك الولايات المتحدة في الحوار دون خوضها أي اتصالات مباشرة مع الطرف الإيراني.
وتهدف المفاوضات إلى إحياء الاتفاق النووي مع إيران الموقع عام 2015، والذي انسحبت منه واشنطن في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي أعاد فرض عقوبات مشددة على طهران ما دفعها للتخلي عن التزاماتها النووية التي نص عليها الاتفاق.
وأضاف وزير الخارجية الإيراني أن بلاده يمكنها النظر في إجراء محادثات مباشرة مع واشنطن، حال أفرجت الأخيرة عن الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج.
الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، النمسا 24 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2022
طهران: تبادل السجناء مع واشنطن على جدول الأعمال
14 فبراير, 09:04 GMT
في سياق ذي صلة، أكد عبد اللهيان أن طهران جاهزة لإجراء صفقة لتبادل السجناء بشكل فوري مع واشنطن.
وقال في هذا الصدد إن الحديث يدور عن "قضية إنسانية"، وأنه يجب استغلال أي فرصة لإطلاق سراح السجناء.
وفي 10 تموز/يوليو الماضي، قال المبعوث الأمريكي الخاص لإيران روبرت مالي، إن إطلاق سراح الأمريكيين الموقوفين في إيران هو "أولوية" لإدارة الرئيس جو بايدن.
وتحدث مالي وقتها في تصريحات صحفية عن "تحقيق بعض التقدم (في هذا المجال)"، مضيفا: "لكننا لم ننجز الأمر بعد".
وفي مايو/أيار الماضي، نفت واشنطن وطهران إبرام صفقة لتبادل أربعة سجناء موقوفين لدى كل البلدين، وذلك على خلفية تقارير صحفية تحدثت وقتها عن توافق على خطوة كهذه على هامش مباحثات لإحياء الاتفاق حول البرنامج النووي.
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