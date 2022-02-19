https://arabic.sputniknews.com/20220219/-تركيا-ندعم-الاستقرار-والمصالحة-الوطنية-في-ليبيا-1058877225.html
تركيا: ندعم الاستقرار والمصالحة الوطنية في ليبيا
تركيا: ندعم الاستقرار والمصالحة الوطنية في ليبيا
عبر السفير التركي لدى طرابلس كنان يلماز، اليوم السبت، عن حرص أنقرة على دعم الاستقرار والمصالحة الوطنية في ليبيا. 19.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-19T19:42+0000
2022-02-19T19:42+0000
2022-02-19T19:42+0000
أخبار ليبيا اليوم
أخبار تركيا اليوم
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جاء ذلك خلال لقاء عقده مع عبد الله اللافي، نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي في طرابلس، بحسب وكالة الأناضول.قال بيان صادر عن المكتب الإعلامي للمجلس، إن اللقاء ناقش المستجدات السياسية في ليبيا، وجهود المجلس الرئاسي لتحقيق الاستقرار الشامل.وذكر البيان أن اللافي أشاد بمواقف تركيا الداعمة لبلاده خلال السنوات الماضية.ونقل عن اللافي تأكيده استمرار العمل لتعزيز التعاون المشترك في عديد المجالات، بما يخدم مصلحة البلدين.يذكر أن تركيا كانت قد وقعت مع ليبيا العديد من اتفاقيات التعاون، آخرها كان في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حيث وقعتا اتفاقية تعاون اقتصادي أثناء عقد المنتدى الاقتصادي الليبي التركي في إسطنبول بحضور 200 شركة تركية و100 رجل أعمال ليبي.
https://arabic.sputniknews.com/20211205/الجيش-الليبي-يعلن-شرط-تركيا-لإجلاء-المرتزقة-من-ليبيا-1053603694.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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أخبار ليبيا اليوم, أخبار تركيا اليوم
تركيا: ندعم الاستقرار والمصالحة الوطنية في ليبيا
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عبر السفير التركي لدى طرابلس كنان يلماز، اليوم السبت، عن حرص أنقرة على دعم الاستقرار والمصالحة الوطنية في ليبيا.
جاء ذلك خلال لقاء عقده مع عبد الله اللافي، نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي في طرابلس، بحسب وكالة الأناضول
.
قال بيان صادر عن المكتب الإعلامي للمجلس، إن اللقاء ناقش المستجدات السياسية في ليبيا، وجهود المجلس الرئاسي لتحقيق الاستقرار الشامل.
وذكر البيان أن اللافي أشاد بمواقف تركيا الداعمة لبلاده خلال السنوات الماضية.
ونقل عن اللافي تأكيده استمرار العمل لتعزيز التعاون المشترك
في عديد المجالات، بما يخدم مصلحة البلدين.
يذكر أن تركيا كانت قد وقعت مع ليبيا العديد من اتفاقيات التعاون، آخرها كان في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حيث وقعتا اتفاقية تعاون اقتصادي أثناء عقد المنتدى الاقتصادي الليبي التركي في إسطنبول بحضور 200 شركة تركية و100 رجل أعمال ليبي.