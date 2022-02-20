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https://arabic.sputniknews.com/20220220/أستراليا-تتهم-الصين-بالترهيب-بسبب-توجيه-أشعة-ليزر-صوب-طائرة--1058887796.html
أستراليا تتهم الصين بالترهيب بسبب توجيه أشعة ليزر صوب طائرة
أستراليا تتهم الصين بالترهيب بسبب توجيه أشعة ليزر صوب طائرة
اتهمت أستراليا، الصين بالترهيب على خلفية توجيه سفينة تابعة للبحرية الصينية أشعة ليزر نحو طائرة استطلاع عسكرية أسترالية الأسبوع الماضي. 20.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-20T07:58+0000
2022-02-20T07:58+0000
الصين
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وذكرت وزارة الدفاع الأسترالية أن السفينة وجهت أشعة ليزر يوم الخميس باتجاه طائرة دورية تابعة للبحرية الأسترالية أثناء تحليقها فوق السواحل الشمالية لأستراليا، الأمر الذي قد يعرض الأرواح للخطر.ونقلت "رويترز" عن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون أن حكومته ستطالب بكين بإجابات.وأضاف رئيس الوزراء أنه لا يستطيع أن يرى ذلك بأي طريقة أخرى سوى أنه عمل من أعمال الترهيب وفعل لم يسبقه استفزاز وغير مبرر، مؤكدا أن بلاده لن تقبل أبدا بأعمال الترهيب.من جهته اعتبر وزير الدفاع بيتر داتون الحادث بأنه "عمل عدواني للغاية" وقع في المنطقة الاقتصادية الخالصة لأستراليا.وتشهد العلاقات بين أستراليا والصين، أكبر شريك تجاري لها، توترا بعد أن حظرت الحكومة الأسترالية شركة هواوي تكنولوجيز من شبكتها للجيل الخامس للاتصالات في عام 2018.
https://arabic.sputniknews.com/20220217/ماذا-قالت-حماس-عن-حظر-أستراليا-الحركة-وتصنيفها-بـالإرهابية-1058745725.html
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الصين

أستراليا تتهم الصين بالترهيب بسبب توجيه أشعة ليزر صوب طائرة

07:58 GMT 20.02.2022
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مدمرة صينية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2022
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اتهمت أستراليا، الصين بالترهيب على خلفية توجيه سفينة تابعة للبحرية الصينية أشعة ليزر نحو طائرة استطلاع عسكرية أسترالية الأسبوع الماضي.
وذكرت وزارة الدفاع الأسترالية أن السفينة وجهت أشعة ليزر يوم الخميس باتجاه طائرة دورية تابعة للبحرية الأسترالية أثناء تحليقها فوق السواحل الشمالية لأستراليا، الأمر الذي قد يعرض الأرواح للخطر.
خبراء المتفجرات من حماس يقومون بإزالة قنابل وصواريخ قوات الطيران الحربي التي لم تنفجر في خان يونس، بعد تبادل إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل في مايو الماضي، 5 يونيو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2022
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17 فبراير, 11:16 GMT
ونقلت "رويترز" عن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون أن حكومته ستطالب بكين بإجابات.
وأضاف رئيس الوزراء أنه لا يستطيع أن يرى ذلك بأي طريقة أخرى سوى أنه عمل من أعمال الترهيب وفعل لم يسبقه استفزاز وغير مبرر، مؤكدا أن بلاده لن تقبل أبدا بأعمال الترهيب.
من جهته اعتبر وزير الدفاع بيتر داتون الحادث بأنه "عمل عدواني للغاية" وقع في المنطقة الاقتصادية الخالصة لأستراليا.
وتشهد العلاقات بين أستراليا والصين، أكبر شريك تجاري لها، توترا بعد أن حظرت الحكومة الأسترالية شركة هواوي تكنولوجيز من شبكتها للجيل الخامس للاتصالات في عام 2018.
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