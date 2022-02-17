ماذا قالت "حماس" عن حظر أستراليا الحركة وتصنيفها بـ"الإرهابية"
© AFP 2022 / Mahmud Hams خبراء المتفجرات من "حماس" يقومون بإزالة قنابل وصواريخ قوات الطيران الحربي التي لم تنفجر في خان يونس، بعد تبادل إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل في مايو الماضي، 5 يونيو 2021
© AFP 2022 / Mahmud Hams
استنكر إسماعيل رضوان، القيادي في حركة "حماس"، عزم أستراليا حظر الحركة ووصفها بالإرهاب.
ونقلت وكالة سما، ظهر اليوم الخميس، عن رضوان أن "القرار الأسترالي يمثل انقلابا واضحا على الشرعية الدولية التي تدعم مقاومة الاحتلال الإسرائيلي بكافة أشكال المقاومة".
وقال القيادي رضوان، إن "قرار أستراليا يمثل انحيازا واضح للاحتلال وانقلابا في الموازين والقوانين الدولية"، موضحا أن "الإرهاب الحقيقي هو الذي ترتكبه إسرائيل في الأراضي الفلسطينية من ارتكابها للمجازر والفصل العنصري وطرد المواطنين من أراضيهم ونظام الأبرتهايد"، مؤكدا أن حركة حماس تقاوم الاحتلال وفقا للقانون الدولي.
وزير الخارجية لابيد حول قرار الحكومة الاسترالية: أرحب بقرار أستراليا تصنيف منظمة حماس بجميع أذرعها إرهابية. الإعلان سيجعل عضوية و أو تقديم المساعدة الى حركة حماس جريمة جنائية في🇦🇺. وبذلك تنضم إلى 🇺🇸 و🇬🇧 والاتحاد الأوروبي ودول أخرى قامت بتصنيف حماس بكل أذرعها منظمة إرهابية 1/3 pic.twitter.com/9aLagp9kVr— إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) February 17, 2022
وكانت الحكومة الأسترالية قد أعلنت، في وقت سابق من اليوم الخميس، اعتزامها تصنيف حركة "حماس" الفلسطينية بجناحيها العسكري والسياسي "منظمة إرهابية"، لتصبح أحدث دولة غربية تقدم على هذه الخطوة، حسبما ذكرت "فرانس برس".
وصرحت وزيرة الشؤون الداخلية الأسترالية، كارين أندروز، خلال الإعلان عن تصنيف ثماني منظمات، قائلة: "آراء حماس والجماعات المتطرفة العنيفة الأخرى، التي جرى إدراجها في القائمة اليوم، مقلقة للغاية، ولا مكان في أستراليا لعقائدها البغيضة".
وأضافت الوزيرة الأسترالية: "من الضروري أن تستهدف قوانيننا لا الأنشطة الإرهابية والإرهابيين فحسب، بل وأيضا المنظمات التي تخطط وتمول وتنفذ هذه الأفعال".
With this declaration, Australia joins the United States, the United Kingdom, the European Union, and others in recognizing the entirety of Hamas as a terrorist organization. This morning, I thanked @AusAmbIsrael for this decision.— יאיר לפיד - Yair Lapid🟠 (@yairlapid) February 17, 2022
وبدوره، علق رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، على ذلك، قائلا: "أرحب بقرار أستراليا تصنيف حماس بأكملها تنظيما إرهابيا".
وتابع بينيت قائلا: "أشكر صديقي، رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، على عمله من أجل ذلك في أعقاب المحادثات التي أجريناها حول هذا الموضوع المهم"، واصفا القرار بأنه "خطوة هامة أخرى في إطار الكفاح الدولي ضد الإرهاب".
ومن جانبه، أعرب وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، عن شكره لحكومة أستراليا على استجابتها لطلب بلاده، والخاص بإدراج "حماس" في قائمة "المنظمات الإرهابية"، مدعيا مواصلة إسرائيل لملاحقة الإرهاب في أي مكان وزمان.
מברך את ממשלת אוסטרליה על ההיענות לבקשת ישראל והכללת ארגון חמאס ברשימת ארגוני הטרור. נמשיך לרדוף את הטרור בכל מקום ובכל זמן.— בני גנץ - Benny Gantz (@gantzbe) February 17, 2022
فيما أشاد وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، بالقرار الأسترالي، مدعيا أن هذا الإعلان سيجعل الانضمام إلى حركة "حماس" أو مساعدتها جريمة جنائية في أستراليا.