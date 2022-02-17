https://arabic.sputniknews.com/20220217/ماذا-قالت-حماس-عن-حظر-أستراليا-الحركة-وتصنيفها-بـالإرهابية-1058745725.html

ماذا قالت "حماس" عن حظر أستراليا الحركة وتصنيفها بـ"الإرهابية"

ماذا قالت "حماس" عن حظر أستراليا الحركة وتصنيفها بـ"الإرهابية"

استنكر إسماعيل رضوان، القيادي في حركة "حماس"، عزم أستراليا حظر الحركة ووصفها بالإرهاب. 17.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-17T11:16+0000

2022-02-17T11:16+0000

2022-02-17T11:16+0000

العالم العربي

إسرائيل

حركة حماس

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/07/1049181305_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_4a5da95a8dbee562407ed32b114cc928.jpg

ونقلت وكالة سما، ظهر اليوم الخميس، عن رضوان أن "القرار الأسترالي يمثل انقلابا واضحا على الشرعية الدولية التي تدعم مقاومة الاحتلال الإسرائيلي بكافة أشكال المقاومة".وقال القيادي رضوان، إن "قرار أستراليا يمثل انحيازا واضح للاحتلال وانقلابا في الموازين والقوانين الدولية"، موضحا أن "الإرهاب الحقيقي هو الذي ترتكبه إسرائيل في الأراضي الفلسطينية من ارتكابها للمجازر والفصل العنصري وطرد المواطنين من أراضيهم ونظام الأبرتهايد"، مؤكدا أن حركة حماس تقاوم الاحتلال وفقا للقانون الدولي.وكانت الحكومة الأسترالية قد أعلنت، في وقت سابق من اليوم الخميس، اعتزامها تصنيف حركة "حماس" الفلسطينية بجناحيها العسكري والسياسي "منظمة إرهابية"، لتصبح أحدث دولة غربية تقدم على هذه الخطوة، حسبما ذكرت "فرانس برس".وصرحت وزيرة الشؤون الداخلية الأسترالية، كارين أندروز، خلال الإعلان عن تصنيف ثماني منظمات، قائلة: "آراء حماس والجماعات المتطرفة العنيفة الأخرى، التي جرى إدراجها في القائمة اليوم، مقلقة للغاية، ولا مكان في أستراليا لعقائدها البغيضة".وأضافت الوزيرة الأسترالية: "من الضروري أن تستهدف قوانيننا لا الأنشطة الإرهابية والإرهابيين فحسب، بل وأيضا المنظمات التي تخطط وتمول وتنفذ هذه الأفعال".وبدوره، علق رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، على ذلك، قائلا: "أرحب بقرار أستراليا تصنيف حماس بأكملها تنظيما إرهابيا".وتابع بينيت قائلا: "أشكر صديقي، رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، على عمله من أجل ذلك في أعقاب المحادثات التي أجريناها حول هذا الموضوع المهم"، واصفا القرار بأنه "خطوة هامة أخرى في إطار الكفاح الدولي ضد الإرهاب".ومن جانبه، أعرب وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، عن شكره لحكومة أستراليا على استجابتها لطلب بلاده، والخاص بإدراج "حماس" في قائمة "المنظمات الإرهابية"، مدعيا مواصلة إسرائيل لملاحقة الإرهاب في أي مكان وزمان.فيما أشاد وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، بالقرار الأسترالي، مدعيا أن هذا الإعلان سيجعل الانضمام إلى حركة "حماس" أو مساعدتها جريمة جنائية في أستراليا.

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم العربي, إسرائيل, حركة حماس