عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220220/أمير-قطر-والرئيس-الجزائري-يشهدان-توقيع-4-اتفاقيات-ومذكرات-تفاهم-1058902518.html
أمير قطر والرئيس الجزائري يشهدان توقيع 4 اتفاقيات ومذكرات تفاهم
أمير قطر والرئيس الجزائري يشهدان توقيع 4 اتفاقيات ومذكرات تفاهم
شهد أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، توقيع 4 ‏اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين بلديهما، في العاصمة القطرية... 20.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-20T12:45+0000
2022-02-20T12:45+0000
قطر
أخبار قطر اليوم
الجزائر
الحكومة الجزائرية الجديدة
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/14/1058901891_0:24:2000:1149_1920x0_80_0_0_02b9f9fa595c430cc2cdad327316f384.jpg
وتم التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن إقامة المشاورات السياسية والتنسيق بين وزارتي الخارجية في البلدين، ومذكرة تفاهم في مجالات التنمية الاجتماعية والأسرة بين حكومتي قطر والجزائر، بحسب وكالة الأنباء القطربة (قنا).كما تم التوقيع على اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المسائل الجنائية بين حكومتي قطر والجزائر، وكذلك على البرنامج التنفيذي الثاني في مجال التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجي لاتفاق التعاون التربوي والعلمي بين حكومتي البلدين للأعوام الدراسية "2022- 2025".وجرى توقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في الديوان الأميري القطري، حيث استقبل أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، الذي كان وصل إلى الدوحة، مساء أمس السبت، في زيارة تستغرق يومين.كما عقد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، لقاءً ثنائيًا تم خلاله تبادل الآراء ووجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية والمستجدات الراهنة.وعلق أمير قطر على لقائه بالرئيس الجزائري، قائلا: "نعتز بعلاقاتتنا الأخوية مع الأشقاء في الجزائر، وأعمل مع أخي فخامة الرئيس عبد المجيد تبون، على رفع مستوى التعاون المشترك بما يلبي طموحات الشعبين الشقيقين، كما ناقشنا اليوم العمل العربي المشترك وسبل تعزيزه"، وذلك في تغريدة له على "تويتر".وخلال زيارته لقطر، سيشارك الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، في القمة السادسة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز، المنعقدة في الدوحة.وكان أول لقاء جمع بين الرئيس الجزائري وأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في شهر فبراير/ شباط، قبل عامين خلال زيارة رسمية قام بها الأخير للجزائر.
قطر
الجزائر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/14/1058901891_0:0:2000:1501_1920x0_80_0_0_1c62734a492e6cc16bc7001651ddb39e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
قطر, أخبار قطر اليوم, الجزائر, الحكومة الجزائرية الجديدة, العالم العربي

أمير قطر والرئيس الجزائري يشهدان توقيع 4 اتفاقيات ومذكرات تفاهم

12:45 GMT 20.02.2022
© AFP 2022 / -أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، يستقبل الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، في مطار حمد الدولي في الدوحة، قطر، 19 فبراير/ شباط 2022
أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، يستقبل الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، في مطار حمد الدولي في الدوحة، قطر، 19 فبراير/ شباط 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2022
أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، يستقبل الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، في مطار حمد الدولي في الدوحة، قطر، 19 فبراير/ شباط 2022
© AFP 2022 / -
تابعنا عبرGoogle news
شهد أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، توقيع 4 ‏اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين بلديهما، في العاصمة القطرية الدوحة.‏
وتم التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن إقامة المشاورات السياسية والتنسيق بين وزارتي الخارجية في البلدين، ومذكرة تفاهم في مجالات التنمية الاجتماعية والأسرة بين حكومتي قطر والجزائر، بحسب وكالة الأنباء القطربة (قنا).
كما تم التوقيع على اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المسائل الجنائية بين حكومتي قطر والجزائر، وكذلك على البرنامج التنفيذي الثاني في مجال التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجي لاتفاق التعاون التربوي والعلمي بين حكومتي البلدين للأعوام الدراسية "2022- 2025".
وجرى توقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في الديوان الأميري القطري، حيث استقبل أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، الذي كان وصل إلى الدوحة، مساء أمس السبت، في زيارة تستغرق يومين.
كما عقد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، لقاءً ثنائيًا تم خلاله تبادل الآراء ووجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية والمستجدات الراهنة.
وعلق أمير قطر على لقائه بالرئيس الجزائري، قائلا: "نعتز بعلاقاتتنا الأخوية مع الأشقاء في الجزائر، وأعمل مع أخي فخامة الرئيس عبد المجيد تبون، على رفع مستوى التعاون المشترك بما يلبي طموحات الشعبين الشقيقين، كما ناقشنا اليوم العمل العربي المشترك وسبل تعزيزه"، وذلك في تغريدة له على "تويتر".
وخلال زيارته لقطر، سيشارك الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، في القمة السادسة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز، المنعقدة في الدوحة.
وكان أول لقاء جمع بين الرئيس الجزائري وأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في شهر فبراير/ شباط، قبل عامين خلال زيارة رسمية قام بها الأخير للجزائر.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة...الأزمة الروسية الأوكرانية: الوضع على الحدود ورد فعل المجتمع الدولي12:11 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала