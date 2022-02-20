https://arabic.sputniknews.com/20220220/أوروبا-تعلن-تقديم-دعم-مالي-جديد-لأوكرانيا-1058890498.html
أوروبا تعلن تقديم دعم مالي جديد لأوكرانيا
أوروبا تعلن تقديم دعم مالي جديد لأوكرانيا
أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال أن الاتحاد الأوروبي قرر تخصيص 1.2 مليار يورو لدعم أوكرانيا اقتصاديًا، وعقد مؤتمر للمانحين لمساعدة الإصلاحات الاقتصادية... 20.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-20T09:14+0000
2022-02-20T09:14+0000
2022-02-20T09:31+0000
العالم
اقتصاد
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وقال ميشال، في كلمة أمام مؤتمر ميونخ للأمن، اليوم الأحد: "قررنا منح أوكرانيا 1.2 مليار يورو لدعمها اقتصاديًا وماليًا وإطلاق مؤتمر للمانحين لدعم إصلاحاتها الاقتصادية".وأضاف ميشال: "أطلقنا حوارًا قبل بضعة أيام فتح بصيصًا من الأمل، ولكن روسيا لم توقف حشد قواتها على حدود أوكرانيا خلال الأيام الثلاثة الأخيرة".وتابع ميشال: "الكرملين يتدخل في حق أوكرانيا بتقرير مصيرها، وإذا أقدمت روسيا على أي عمل عسكري ضد أوكرانيا فسنواجهها بحزمة قاسية وعادلة من العقوبات".
https://arabic.sputniknews.com/20220220/جونسون-الوضع-في-أوكرانيا-قد-يؤدي-إلى-أكبر-حرب-في-أوروبا-منذ-1945----1058889465.html
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العالم, اقتصاد
أوروبا تعلن تقديم دعم مالي جديد لأوكرانيا
09:14 GMT 20.02.2022 (تم التحديث: 09:31 GMT 20.02.2022) تابعنا عبر
أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال أن الاتحاد الأوروبي قرر تخصيص 1.2 مليار يورو لدعم أوكرانيا اقتصاديًا، وعقد مؤتمر للمانحين لمساعدة الإصلاحات الاقتصادية الأوكرانية.
وقال ميشال، في كلمة أمام مؤتمر ميونخ للأمن، اليوم الأحد: "قررنا منح أوكرانيا 1.2 مليار يورو لدعمها اقتصاديًا وماليًا وإطلاق مؤتمر للمانحين لدعم إصلاحاتها الاقتصادية".
وأضاف ميشال: "أطلقنا حوارًا قبل بضعة أيام فتح بصيصًا من الأمل، ولكن روسيا لم توقف حشد قواتها على حدود أوكرانيا خلال الأيام الثلاثة الأخيرة".
وتابع ميشال: "الكرملين يتدخل في حق أوكرانيا بتقرير مصيرها، وإذا أقدمت روسيا على أي عمل عسكري ضد أوكرانيا فسنواجهها بحزمة قاسية وعادلة من العقوبات".