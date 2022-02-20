https://arabic.sputniknews.com/20220220/جونسون-الوضع-في-أوكرانيا-قد-يؤدي-إلى-أكبر-حرب-في-أوروبا-منذ-1945----1058889465.html

جونسون: الوضع في أوكرانيا قد يؤدي إلى أكبر حرب في أوروبا منذ 1945

جونسون: الوضع في أوكرانيا قد يؤدي إلى أكبر حرب في أوروبا منذ 1945

أعرب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن رأي مفاده أن الوضع حول أوكرانيا قد يؤدي إلى أكبر حرب في أوروبا منذ عام 1945. 20.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-20T08:39+0000

2022-02-20T08:39+0000

2022-02-20T08:43+0000

روسيا

العالم

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وقال جونسون في مقابلة مع شبكة "bbc" البريطانية إن المعلومات الاستخباراتية تشير إلى أن روسيا تعتزم شن غزو سيطوق العاصمة الأوكرانية كييف.وفقًا لرئيس الوزراء البريطاني، هناك "احتمال كبير" لغزو القوات الروسية لأوكرانيا، والذي من الممكن أن يحدث ليس فقط عبر دونباس، ولكن أيضًا عبر الحدود البيلاروسية الأوكرانية، "لتطويق كييف". وفي الوقت نفسه، شدد على أن "ليس الأوكرانيين فقط ، بل الروس أيضًا" سوف يعانون نتيجة لمثل هذه الأعمال الافتراضية.وأشار جونسون أيضًا إلى أن المملكة المتحدة ستفرض عقوبات بعيدة المدى على روسيا أكثر مما تم اقتراحه من قبل، بحسب الشبكة.وردا على سؤال حول ما إذا كان يعتقد أن الغزو الروسي لا يزال وشيك، قال جونسون: "أخشى أن هذا هو ما تشير إليه الدلائل، الحقيقة هي أن كل الدلائل تشير إلى أن الخطة قد بدأت بالفعل".واحتدم الوضع في دونباس، بعد تبادل السلطات الأوكرانية وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين المعلنتين من جانب واحد اتهامات بخرق اتفاقات مينسك وانتهاك نظام وقف إطلاق النار.وتدفع سلطات كييف، منذ فترة، بقوات إضافية ومعدات عسكرية ثقيلة، إلى خط التماس الفاصل بين قواتها المسلحة، والقوات التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوهانسك، ما يرفع من حدة التوتر القائم في منطقة "دونباس"، جنوب شرقي أوكرانيا.كان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمر القائم بأعمال وزارة الطوارئ، ألكسندر تشوبريان، بالتوجه إلى منطقة روستوف في روسيا لتهيئة ظروف إيواء اللاجئين الذين تم إجلاؤهم من إقليم دونباس، بالإضافة لصرف مبلغ 10 آلاف روبل روسي (نحو 130 دولار) لكل لاجئ قادم من دونباس إلى روستوف الروسية.

https://arabic.sputniknews.com/20220220/الطوارئ-الروسية-تخصص-مجموعة-من-علماء-النفس-للعمل-مع-اللاجئين-من-دونيتسك-ولوغانسك-1058884274.html

https://arabic.sputniknews.com/20220220/الطوارئ-الروسية-وصول-نحو-40-ألف-لاجئ-حتى-الآن-من-دونباس-إلى-روسيا--1058886101.html

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