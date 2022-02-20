https://arabic.sputniknews.com/20220220/اقتحامات-كبيرة-للوحدات-السكنية-غير-المجهزة-في-ليبيا-1058903776.html

اقتحامات كبيرة للوحدات السكنية غير المجهزة في ليبيا... فيديو وصور

اقتحامات كبيرة للوحدات السكنية غير المجهزة في ليبيا... فيديو وصور

قام عدد كبير من الشباب في مدينة بنغازي وأغلب المدن الليبية باقتحام الوحدات السكنية غير المجهزة، التي قامت الدولة بإنشائها في "عهد القذافي". 20.02.2022, سبوتنيك عربي

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جاء اقتحام هذه الوحدات بعد تصريح رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، بضرورة توفير السكن ومنح القروض السكنية للشباب.وبدأت قوات الأمن، اليوم الأحد، في مدينة أجدابيا في إخلاء وتأمين الوحدات.هذه الوحدات أنشئت في أغلب المدن الليبية وتعثر بناؤها عندما قامت ثورة السابع عشر من فبراير/ شباط، حينها غادرت الشركات الأجنبية بعد حالة الفوضى التي مرت بها البلاد، ثم تتالت الأحداث والحروب ولم ترجع الشركات الأجنبية.وفي تصريح خاص لـ "سبوتنيك"، أوضح المهندس أحمد العرفي، التابع لوزارة الإسكان والمرافق، أن عدد هذه الوحدات في مدينة بنغازي يبلغ 20 ألف وحدة سكنية مزودة بجميع الخدمات والمرافق، وكان من المفترض أن يتم تسليم أول دفعة منها في عام 2011، لكن الأوضاع الأمنية حالت دون ذلك.وذكر العرفي أن "الشركات عادت للاتفاق على استئناف العمل في عام 2013، ولكن ساءت الأمور الأمنية مرة أخرى، ومنذ ذلك الوقت هذه الوحدات متوقفة ولم يتم البت فيها".وأشار العرفي إلى أن "هذه الوحدات مخصصة بالكامل للمواطنين وهناك إجراءات ومستندات بخصوصها"، مضيفا: "هذا الاقتحام غير مقبول".وأكد أحمد العرفي أن "وزارة الإسكان والمرافق خاطبت بشكل رسمي مديرية الأمن في مدينة بنغازي وطالبتها بضرورة الإسراع في إخلاء هذه الوحدات بشكل فوري".يعاني أغلب الشباب في ليبيا أزمة كبيرة في السكن فكل المشروعات متوقفة ولم تستأنف بسبب الحروب والأزمات التي مرت بها البلاد.

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