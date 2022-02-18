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الدبيبة يتعهد بإجراء الانتخابات في يوليو المقبل
الدبيبة يتعهد بإجراء الانتخابات في يوليو المقبل
تعهد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، بإجراء الانتخابات في بلاده في شهر يوليو/تموز المقبل. 18.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-18T19:47+0000
2022-02-18T19:58+0000
أخبار ليبيا اليوم
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جاء ذلك في كلمة للدبيبة خلال مشاركته الاحتفال بميدان الشهداء في العاصمة طرابلس، مساء اليوم الجمعة، بالذكرى الحادية عشر لثورة السابع عشر من فبراير، بحسب مراسل "سبوتنيك".وأضاف الدبيبة: "الدبيبه لا للحروب ونعم للانتخابات وليبيا واحدة موحدة".وتابع: "أتعهد بأن تكون الانتخابات في يوليو القادم، القوانين جاهزة ولابد أن يتم العمل على الانتخابات".
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أخبار ليبيا اليوم

الدبيبة يتعهد بإجراء الانتخابات في يوليو المقبل

19:47 GMT 18.02.2022 (تم التحديث: 19:58 GMT 18.02.2022)
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صورة عاجل سبوتنيك الجديدة - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2022
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تعهد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، بإجراء الانتخابات في بلاده في شهر يوليو/تموز المقبل.
جاء ذلك في كلمة للدبيبة خلال مشاركته الاحتفال بميدان الشهداء في العاصمة طرابلس، مساء اليوم الجمعة، بالذكرى الحادية عشر لثورة السابع عشر من فبراير، بحسب مراسل "سبوتنيك".
وأضاف الدبيبة: "الدبيبه لا للحروب ونعم للانتخابات وليبيا واحدة موحدة".
وتابع: "أتعهد بأن تكون الانتخابات في يوليو القادم، القوانين جاهزة ولابد أن يتم العمل على الانتخابات".
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