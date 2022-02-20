https://arabic.sputniknews.com/20220220/الأرصاد-المصرية-تحذر-من-طقس-الأربعاء-المقبل-1058897079.html
الأرصاد المصرية تحذر من طقس الأربعاء المقبل
الأرصاد المصرية تحذر من طقس الأربعاء المقبل
حذرت مسؤولة في هيئة الأرصاد الجوية المصرية، من طقس يوم الأربعاء المقبل، مشيرة إلى أنه سيشهد تقلبات جوية. 20.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-20T11:36+0000
2022-02-20T11:36+0000
2022-02-20T11:36+0000
مصر
فصل الشتاء
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ونقلت صحيفة "الوطن" عن منار غانم، عضو المركز الإعلامي في هيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس سيشهد ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة حتى يوم الثلاثاء المقبل.وأوضحت أنه، بداية من يوم الأربعاء المقبل، سيكون هناك فرصة لتساقط الأمطار نتيجة لمنخفض جوي سيمر بالبلاد.وأشارت غانم إلى أن أكثر الأماكن تأثرا بهذا المنخفض ستكون السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري.وعن سبب حالة عدم الاستقرار التي يشهدها الطقس حاليا في البلاد، قالت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد، إنها أمر طبيعي في شهر فبراير/ شباط.وأشارت إلى أن الطقس خلال هذا الشهر، يشهد تقلبات جوية حادة وسريعة، وحدوث انخفاض وارتفاع درجات الحرارة بشكل متعاقب.وذكرت أن فصل الشتاء لا يزال مستمرا، وسينتهي في 20 مارس/ آذار المقبل، متوقعة حدوث تقلبات جوية وحالات من عدم الاستقرار.
https://arabic.sputniknews.com/20220202/الأرصاد-المصرية-تحذر-من-حالة-الطقس-خلال-اليومين-المقبلين-1057647060.html
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مصر, فصل الشتاء
الأرصاد المصرية تحذر من طقس الأربعاء المقبل
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حذرت مسؤولة في هيئة الأرصاد الجوية المصرية، من طقس يوم الأربعاء المقبل، مشيرة إلى أنه سيشهد تقلبات جوية.
ونقلت صحيفة "الوطن"
عن منار غانم، عضو المركز الإعلامي في هيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس سيشهد ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة حتى يوم الثلاثاء المقبل.
وأوضحت أنه، بداية من يوم الأربعاء المقبل، سيكون هناك فرصة لتساقط الأمطار نتيجة لمنخفض جوي سيمر بالبلاد.
وأشارت غانم إلى أن أكثر الأماكن تأثرا بهذا المنخفض ستكون السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري.
وعن سبب حالة عدم الاستقرار التي يشهدها الطقس حاليا في البلاد، قالت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد
، إنها أمر طبيعي في شهر فبراير/ شباط.
وأشارت إلى أن الطقس خلال هذا الشهر، يشهد تقلبات جوية حادة وسريعة، وحدوث انخفاض وارتفاع درجات الحرارة بشكل متعاقب.
وذكرت أن فصل الشتاء لا يزال مستمرا، وسينتهي في 20 مارس/ آذار المقبل، متوقعة حدوث تقلبات جوية وحالات من عدم الاستقرار.