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الأرصاد المصرية تحذر من حالة الطقس خلال اليومين المقبلين
الأرصاد المصرية تحذر من حالة الطقس خلال اليومين المقبلين
حذرت هيئة الأرصاد المصرية من عدم الاستقرار في حالة الطقس خلال اليومين المقبلين، بينما يشهد طقس اليوم الأربعاء، أجواء شتوية معتدلة. 02.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-02T11:02+0000
2022-02-02T11:02+0000
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ذكرت ذلك "بوابة الأهرام" المصرية، مشيرة إلى أن الأرصاد الجوية تشير إلى أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 20 درجة مئوية بينما تصل الصغرى 11 درجة مئوية.وبحسب الأرصاد المصرية، سيكون الطقس معتدلا خلال ساعات النهار بينما يكون شديد البرودة ليلا على جميع الأنحاء خاصة في الساعات المتأخرة من الليل وفي الصباح الباكر.ومن المتوقع أن تشهد مصر حالة من عدم الاستقرار في الطقس يومي الخميس والجمعة، بسبب تأثر البلاد بمنخفض جوي على سطح البحر المتوسط ومنخفض جوي في طبقات الجو العليا يسببان تقلبات جوية خلال تلك الفترة.أما عن نشاط الرياح فسيكون ملحوظا في جميع الأنحاء وتتراوح سرعتها بين 40 و50 كيلومترا في الساعة وربما تكون مثيرة للأتربة مع فرص سقوط أمطار على بعض المناطق.
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منوعات, أخبار مصر الآن

الأرصاد المصرية تحذر من حالة الطقس خلال اليومين المقبلين

11:02 GMT 02.02.2022
© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANYموجة الطقس السيئ تضرب مصر
موجة الطقس السيئ تضرب مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2022
© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY
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حذرت هيئة الأرصاد المصرية من عدم الاستقرار في حالة الطقس خلال اليومين المقبلين، بينما يشهد طقس اليوم الأربعاء، أجواء شتوية معتدلة.
ذكرت ذلك "بوابة الأهرام" المصرية، مشيرة إلى أن الأرصاد الجوية تشير إلى أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 20 درجة مئوية بينما تصل الصغرى 11 درجة مئوية.
وبحسب الأرصاد المصرية، سيكون الطقس معتدلا خلال ساعات النهار بينما يكون شديد البرودة ليلا على جميع الأنحاء خاصة في الساعات المتأخرة من الليل وفي الصباح الباكر.
ومن المتوقع أن تشهد مصر حالة من عدم الاستقرار في الطقس يومي الخميس والجمعة، بسبب تأثر البلاد بمنخفض جوي على سطح البحر المتوسط ومنخفض جوي في طبقات الجو العليا يسببان تقلبات جوية خلال تلك الفترة.
أما عن نشاط الرياح فسيكون ملحوظا في جميع الأنحاء وتتراوح سرعتها بين 40 و50 كيلومترا في الساعة وربما تكون مثيرة للأتربة مع فرص سقوط أمطار على بعض المناطق.
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