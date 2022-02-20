https://arabic.sputniknews.com/20220220/الجيش-الأوكراني-يستخدم-ذخيرة-من-صنع-أرسنال-البلغارية-في-عمليات-القصف-1058898781.html
الجيش الأوكراني يستخدم ذخيرة من صنع "أرسنال" البلغارية في عمليات القصف
الجيش الأوكراني يستخدم ذخيرة من صنع "أرسنال" البلغارية في عمليات القصف
استخدمت قوات الأمن الأوكرانية ذخيرة من إنتاج شركة "أرسنال" البلغارية في عمليات قصف قرية زايتسيفو على مشارف مدينة جورلوفكا في جمهورية دونيتسك. 20.02.2022, سبوتنيك عربي
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وقال ممثل القوات الشعبية التابعة لجمهورية دونيتسك: "من الجدير بالذكر أنه خلال قصف قرية زايتسيفو، استخدم المسلحون الأوكرانيون قذائف (RHV-HEF) من عيار 30 ملم وهي قنابل آلية صنعها مصنع أرسنال البلغاري".وتواصل دول حلف "الناتو"، على رأسها أمريكا، عمليات تقديم الدعم العسكري والتدريب لأوكرانيا، من خلال توريد مختلف أنواع الأسلحة التي تستخدم في قصف دونباس منذ عام 2014، الأمر الذي ينتهك بشكل مباشر اتفاقيات مينسك ويؤثر سلبا على التسوية في دونباس.بالإضافة إلى أمريكا، شاركت كل من بريطانيا وكندا وفرنسا وبولندا وتركيا وليتوانيا وجمهورية التشيك وبلغاريا ورومانيا وإستونيا في عمليات تسليم أسلحة لأوكرانيا تبلغ قيمتها مليارات الدولارات.
https://arabic.sputniknews.com/20220220/لوغانسك-أوكرانيا-ارتكبت-49-انتهاكا-لوقف-إطلاق-النار-يوم-السبت-1058883422.html
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روسيا, العالم
الجيش الأوكراني يستخدم ذخيرة من صنع "أرسنال" البلغارية في عمليات القصف
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استخدمت قوات الأمن الأوكرانية ذخيرة من إنتاج شركة "أرسنال" البلغارية في عمليات قصف قرية زايتسيفو على مشارف مدينة جورلوفكا في جمهورية دونيتسك.
وقال ممثل القوات الشعبية التابعة لجمهورية دونيتسك: "من الجدير بالذكر أنه خلال قصف قرية زايتسيفو، استخدم المسلحون الأوكرانيون قذائف (RHV-HEF) من عيار 30 ملم وهي قنابل آلية صنعها مصنع أرسنال البلغاري".
وشدد على أن هذه الحقيقة تؤكد كيف "يضخ الغرب لأوكرانيا" أسلحة فتاكة لاستخدامها في إطلاق النار على أراضي الجمهوريات.
وتواصل دول حلف "الناتو"، على رأسها أمريكا، عمليات تقديم الدعم العسكري والتدريب لأوكرانيا، من خلال توريد مختلف أنواع الأسلحة التي تستخدم في قصف دونباس
منذ عام 2014، الأمر الذي ينتهك بشكل مباشر اتفاقيات مينسك ويؤثر سلبا على التسوية في دونباس.
بالإضافة إلى أمريكا، شاركت كل من بريطانيا وكندا وفرنسا وبولندا وتركيا وليتوانيا وجمهورية التشيك وبلغاريا ورومانيا وإستونيا في عمليات تسليم أسلحة لأوكرانيا تبلغ قيمتها مليارات الدولارات.