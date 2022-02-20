https://arabic.sputniknews.com/20220220/لوغانسك-أوكرانيا-ارتكبت-49-انتهاكا-لوقف-إطلاق-النار-يوم-السبت-1058883422.html
لوغانسك: أوكرانيا ارتكبت 49 انتهاكا لوقف إطلاق النار يوم السبت
لوغانسك: أوكرانيا ارتكبت 49 انتهاكا لوقف إطلاق النار يوم السبت
قالت سلطات جمهورية لوغانسك الشعبية "المعلنة من جانب واحد"، اليوم الأحد، إن الأمن الأوكراني ارتكب ما مجموعه 49 انتهاكا لوقف إطلاق النار من يوم السبت، بما في ذلك... 20.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-20T01:45+0000
2022-02-20T01:45+0000
2022-02-20T01:45+0000
جمهورية لوغانسك الشعبية
أخبار أوكرانيا
أخبار الأزمة الأوكرانية
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وأضافت أن الأمن الأوكراني استخدم قذائف عيار 120 ملم، والتي تحظرها اتفاقات مينسك.واحتدم الوضع في دونباس، بعد تبادل السلطات الأوكرانية وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين المعلنتين من جانب واحد اتهامات بخرق اتفاقات مينسك وانتهاك نظام وقف إطلاق النار.وتدفع سلطات كييف، منذ فترة، بقوات إضافية ومعدات عسكرية ثقيلة، إلى خط التماس الفاصل بين قواتها المسلحة، والقوات التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوهانسك، ما يرفع من حدة التوتر القائم في منطقة "دونباس"، جنوب شرقي أوكرانيا.كان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمر القائم بأعمال وزارة الطوارئ، ألكسندر تشوبريان، بالتوجه إلى منطقة روستوف في روسيا لتهيئة ظروف إيواء اللاجئين الذين تم إجلاؤهم من إقليم دونباس، بالإضافة لصرف مبلغ 10 آلاف روبل روسي (نحو 130 دولار) لكل لاجئ قادم من دونباس إلى روستوف الروسية.
https://arabic.sputniknews.com/20220220/دونيتسك-قصف-أوكراني-من-3-اتجاهات-في-دونباس-1058883111.html
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جمهورية لوغانسك الشعبية, أخبار أوكرانيا, أخبار الأزمة الأوكرانية
لوغانسك: أوكرانيا ارتكبت 49 انتهاكا لوقف إطلاق النار يوم السبت
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قالت سلطات جمهورية لوغانسك الشعبية "المعلنة من جانب واحد"، اليوم الأحد، إن الأمن الأوكراني ارتكب ما مجموعه 49 انتهاكا لوقف إطلاق النار من يوم السبت، بما في ذلك المدفعية الثقيلة.
وأضافت أن الأمن الأوكراني استخدم قذائف عيار 120 ملم، والتي تحظرها اتفاقات مينسك.
واحتدم الوضع في دونباس، بعد تبادل السلطات الأوكرانية وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين
المعلنتين من جانب واحد اتهامات بخرق اتفاقات مينسك وانتهاك نظام وقف إطلاق النار.
وتدفع سلطات كييف، منذ فترة، بقوات إضافية ومعدات عسكرية ثقيلة، إلى خط التماس الفاصل بين قواتها المسلحة
، والقوات التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوهانسك، ما يرفع من حدة التوتر القائم في منطقة "دونباس"، جنوب شرقي أوكرانيا.
كان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمر القائم بأعمال وزارة الطوارئ، ألكسندر تشوبريان، بالتوجه إلى منطقة روستوف في روسيا لتهيئة ظروف إيواء اللاجئين الذين تم إجلاؤهم من إقليم دونباس، بالإضافة لصرف مبلغ 10 آلاف روبل روسي (نحو 130 دولار) لكل لاجئ قادم من دونباس إلى روستوف الروسية.