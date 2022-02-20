https://arabic.sputniknews.com/20220220/الخضروات-الورقية-رقم-1-لإنقاص-الوزن-1058923576.html

الخضروات الورقية "رقم 1" لإنقاص الوزن

الخضروات الورقية "رقم 1" لإنقاص الوزن

تنطوي الخضروات الورقية على فوائد جمة، بما في ذلك من خلال قدرتها على الحد من خطر الإصابة بأمراض القلب وخفض ضغط الدم والكوليسترول، إضافة إلى الحفاظ على الدماغ. 20.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-20T19:23+0000

2022-02-20T19:23+0000

2022-02-20T19:23+0000

الصحة

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وبخلاف هذه الفوائد العامة للخضروات الورقية، يحتوي بعضها على صفات تميزه، وهو ما يضع نوعا واحدا منها في المقدمة عندما يتعلق الأمر بمساعدتك على إنقاص الوزن.تقول اختصاصية التغذية المعتمدة، جيني تشامبيون، إن السبانخ هي الخضار الورقي رقم "1" في إنقاص الوزن، بحسب موقع Eat This, Not That.وتمضي موضحة: "السبانخ منخفضة السعرات الحرارية للغاية، إذ تحتوي 3.5 أوقية من السبانخ النيئة على 23 سعرا حراريا".السبب الثاني لكون السبانخ هو أفضل الأوراق الخضراء لفقدان الوزن يتعلق بحقيقة أنها منخفضة الكربوهيدرات للغاية، حيث تحتوي 3.5 أوقية من السبانخ الخام على 3.6 غرام فقط من الكربوهيدرات.تقول تشامبيون: "أظهرت الأبحاث مرارا أن تقليل الكربوهيدرات يعزز فقدان الوزن... السبانخ طريقة رائعة للحفاظ على تناول الخضار أثناء اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات".أخيرا، السبانخ "عالية الألياف"، حيث أن الألياف "تبقيك ممتلئا"، بحسب خبيرة التغذية التي حذرت مع ذلك من أن تناول الكثير من الخضروات يمكن أن يعيق عمل الغدة الدرقية ويجعل فقدان الوزن أكثر صعوبة، بينما يؤدي تناول كميات كبيرة من السبانخ تحديدا إلى تكون حصوات الكلى - خاصة إذا كنت عرضة لتكوين الحصوات.للحصول على أقصى استفادة من السبانخ دون استهلاك الكثير، توضح تشامبيون أن تناول "كوب واحد يوميا يكفي لإضافة جميع الفوائد الغذائية للسبانخ دون الإفراط في تناول الطعام".

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