https://arabic.sputniknews.com/20220220/السفير-الروسي-لدى-واشنطن-روسيا-لا-تحاول-احتلال-أراضي-أي-دولة-أجنبية-وتعتبر-دونباس-جزءا-من-أوكرانيا-1058918705.html
السفير الروسي لدى واشنطن: روسيا لا تحاول احتلال أراضي أي دولة أجنبية وتعتبر دونباس جزءا من أوكرانيا
السفير الروسي لدى واشنطن: روسيا لا تحاول احتلال أراضي أي دولة أجنبية وتعتبر دونباس جزءا من أوكرانيا
أكد السفير الروسي لدى واشنطن، أناتولي أنطونوف، اليوم الأحد، أن روسيا لا تخطط لاحتلال أراضي دولة أخرى، موضحا أن موسكو تعتبر دونباس جزءا من أوكرانيا. 20.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-20T17:15+0000
2022-02-20T17:15+0000
2022-02-20T17:15+0000
العالم
روسيا
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واشنطن - سبوتنيك. وقال أنطونوف في مقابلة مع قناة "سي.بي.إس" الأمريكية، ردا على سؤال حول نوايا روسيا "لغزو أوكرانيا": "لا لا يوجد خطط لذلك".وأضاف أنطونوف: "نحن لا نحاول الاستيلاء على أراضي أي دول أجنبية. أريد أن أؤكد أن دونباس ولوغانسك هم جزء من أوكرانيا".وأشار السفير الروسي إلى أن موسكو لا ترى أي انتهاك للقانون الدولي من خلال تواجد القوات الروسية في بيلاروس لإجراء مناورات عسكرية. وتابع قائلا: "روسيا أعلنت استعدادها لمواصلة الجهود الدبلوماسية لحل جميع القضايا القائمة. القوات الروسية تتواجد داخل الأراضي الروسية. نحن لا نهدد أحدا".
https://arabic.sputniknews.com/20220220/خبير-مناورات-الردع-الاستراتيجي-تؤكد-قوة-موسكو-والكرة-الآن-في-ملعب-أوروبا-1058904759.html
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العالم, روسيا
السفير الروسي لدى واشنطن: روسيا لا تحاول احتلال أراضي أي دولة أجنبية وتعتبر دونباس جزءا من أوكرانيا
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أكد السفير الروسي لدى واشنطن، أناتولي أنطونوف، اليوم الأحد، أن روسيا لا تخطط لاحتلال أراضي دولة أخرى، موضحا أن موسكو تعتبر دونباس جزءا من أوكرانيا.
واشنطن - سبوتنيك. وقال أنطونوف في مقابلة مع قناة "سي.بي.إس" الأمريكية، ردا على سؤال حول نوايا روسيا "لغزو أوكرانيا": "لا لا يوجد خطط لذلك".
وأضاف أنطونوف: "نحن لا نحاول الاستيلاء على أراضي أي دول أجنبية. أريد أن أؤكد أن دونباس ولوغانسك هم جزء من أوكرانيا".
وأشار السفير الروسي إلى أن موسكو لا ترى أي انتهاك للقانون الدولي من خلال تواجد القوات الروسية في بيلاروس لإجراء مناورات عسكرية.
وتابع قائلا: "روسيا أعلنت استعدادها لمواصلة الجهود الدبلوماسية لحل جميع القضايا القائمة. القوات الروسية تتواجد داخل الأراضي الروسية. نحن لا نهدد أحدا".