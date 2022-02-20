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https://arabic.sputniknews.com/20220220/الطوارئ-الروسية-تخصص-مجموعة-من-علماء-النفس-للعمل-مع-اللاجئين-من-دونيتسك-ولوغانسك-1058884274.html
الطوارئ الروسية تخصص مجموعة من علماء النفس للعمل مع اللاجئين من دونيتسك ولوغانسك
الطوارئ الروسية تخصص مجموعة من علماء النفس للعمل مع اللاجئين من دونيتسك ولوغانسك
خصصت وزارة الطوارئ الروسية مجموعة من علماء النفس لمساعدة اللاجئين من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك في مدينة روستوف الروسية. 20.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-20T05:33+0000
2022-02-20T05:39+0000
روسيا
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وذكرت الوزارة في بيان على موقعها الرسمي: "يقدم مختصو الخدمة النفسية كل المساعدة والدعم اللازمين للمواطنين الذين تم إجلاؤهم من دونيتسك ولوغانسك".وأكدت الوزارة على موقعها الرسمي، أن نحو 30 من علماء النفس من مركز المساعدة النفسية التابع لوزارة الطوارئ الروسية وفروعها يشاركون في العمل المكثف في منطقة روستوف.وفي وقت سابق، أعلن المركز المشترك لمراقبة نظام وقف إطلاق النار في جمهورية دونيتسك، صباح اليوم الأحد، أن قوات المدفعية الأوكرانية قصفت أهدافا جديدة في الجمهورية باستخدام أعيرة 120 ملم المحظورة بموجب اتفاقيات مينسك.وتدفع سلطات كييف، منذ فترة، بقوات إضافية ومعدات عسكرية ثقيلة، إلى خط التماس الفاصل بين قواتها المسلحة، والقوات التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، ما يرفع من حدة التوتر القائم في إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر القائم بأعمال وزارة الطوارئ ألكسندر تشوبريان، بالتوجه إلى منطقة روستوف في روسيا لتهيئة ظروف إيواء اللاجئين الذين تم إجلاؤهم من إقليم دونباس، بالإضافة لصرف مبلغ 10 آلاف روبل روسي (نحو 130 دولار) لكل لاجئ قادم من دونباس إلى روستوف الروسية.
https://arabic.sputniknews.com/20220220/دونيتسك-المدفعية-الأوكرانية-تقصف-أهدافا-جديدة-بأسلحة-محظورة-بموجب-اتفاقيات-مينسك-1058884118.html
https://arabic.sputniknews.com/20220220/دونيتسك-قصف-أوكراني-من-3-اتجاهات-في-دونباس-1058883111.html
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روسيا

الطوارئ الروسية تخصص مجموعة من علماء النفس للعمل مع اللاجئين من دونيتسك ولوغانسك

05:33 GMT 20.02.2022 (تم التحديث: 05:39 GMT 20.02.2022)
© Sputnik . Sergey Averin / الذهاب إلى بنك الصورمنزل على مشارف حي بتروفسكي في دونيتسك، محترق من إصابة مباشرة بقذيفة أثناء القصف، أوكرانيا 25 أكتوبر 2019
منزل على مشارف حي بتروفسكي في دونيتسك، محترق من إصابة مباشرة بقذيفة أثناء القصف، أوكرانيا 25 أكتوبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2022
© Sputnik . Sergey Averin
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خصصت وزارة الطوارئ الروسية مجموعة من علماء النفس لمساعدة اللاجئين من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك في مدينة روستوف الروسية.
وذكرت الوزارة في بيان على موقعها الرسمي: "يقدم مختصو الخدمة النفسية كل المساعدة والدعم اللازمين للمواطنين الذين تم إجلاؤهم من دونيتسك ولوغانسك".
وأكدت الوزارة على موقعها الرسمي، أن نحو 30 من علماء النفس من مركز المساعدة النفسية التابع لوزارة الطوارئ الروسية وفروعها يشاركون في العمل المكثف في منطقة روستوف.
مناورات الجيش الأوكراني في إقليم كييفسكايا، مدفع هاوتزر دي - 20، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2022
دونيتسك: المدفعية الأوكرانية تقصف أهدافا جديدة بأسلحة محظورة بموجب اتفاقيات مينسك
05:05 GMT
وفي وقت سابق، أعلن المركز المشترك لمراقبة نظام وقف إطلاق النار في جمهورية دونيتسك، صباح اليوم الأحد، أن قوات المدفعية الأوكرانية قصفت أهدافا جديدة في الجمهورية باستخدام أعيرة 120 ملم المحظورة بموجب اتفاقيات مينسك.
وتدفع سلطات كييف، منذ فترة، بقوات إضافية ومعدات عسكرية ثقيلة، إلى خط التماس الفاصل بين قواتها المسلحة، والقوات التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، ما يرفع من حدة التوتر القائم في إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر القائم بأعمال وزارة الطوارئ ألكسندر تشوبريان، بالتوجه إلى منطقة روستوف في روسيا لتهيئة ظروف إيواء اللاجئين الذين تم إجلاؤهم من إقليم دونباس، بالإضافة لصرف مبلغ 10 آلاف روبل روسي (نحو 130 دولار) لكل لاجئ قادم من دونباس إلى روستوف الروسية.
جندي من دونيتسك على خط المواجهة - دونباس - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2022
دونيتسك: قصف أوكراني من 3 اتجاهات في دونباس
00:35 GMT
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