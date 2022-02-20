https://arabic.sputniknews.com/20220220/تراجع-أغلب-بورصات-الخليج-مع-تصاعد-التوترات-بشأن-أوكرانيا-1058908364.html
تراجع أغلب بورصات الخليج مع تصاعد التوترات بشأن أوكرانيا
تراجع أغلب بورصات الخليج مع تصاعد التوترات بشأن أوكرانيا
أغلقت أغلب بورصات منطقة الخليج على انخفاض، اليوم الأحد، متأثرة بالتطورات الأخيرة المتعلقة بالأزمة بين روسيا وأوكرانيا والخوف من وصول الجهود الدبلوماسية لطريق... 20.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-20T14:30+0000
2022-02-20T14:30+0000
2022-02-20T14:30+0000
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وحسب "رويترز"، نزل مؤشر البورصة السعودية 0.1 في المئة مع تراجع أغلب الأسهم المدرجة ومنها سهم سابك للمغذيات الزراعية.لكن حد من تراجع المؤشر صعود سهم مصرف الراجحي الذي أغلق على ارتفاع 5.9 في المئة بعد أن أعلن اقتراح مجلس إدارته بزيادة رأس المال إلى 40 مليار ريال سعودي (10.66 مليار دولار) عن طريق إصدار أسهم مجانية.وأعلنت شركة النهدي الطبية رائدة السوق في تشغيل الصيدليات، اليوم الأحد، اعتزامها إدراج أسهمها في البورصة عن طريق بيع 30 في المئة من أسهمها في اكتتاب عام أولي.وهبط مؤشر السوق القطرية 0.5 في المئة مع هبوط سهم بنك قطر الوطني أكبر بنوك الخليج واحدا في المئة.وتباينت أسعار النفط التي تعتبر محفزا رئيسيا لأسواق الأسهم الخليجية، يوم الجمعة، إذ يدرس المستثمرون احتمال تعطل الامدادات بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية في مقابل احتمال زيادة الإمدادات بدخول النفط الإيراني السوق.وخارج منطقة الخليج، تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 1.4 في المئة مع تراجع أغلب الأسهم.
https://arabic.sputniknews.com/20220218/البورصة-الأمريكية-تغلق-بانخفاض-المؤشرات-تصل-إلى-29-في-المائة-1058785029.html
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أخبار البورصة, مؤشرات البورصة, اقتصاد, أسعار النفط اليوم
تراجع أغلب بورصات الخليج مع تصاعد التوترات بشأن أوكرانيا
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أغلقت أغلب بورصات منطقة الخليج على انخفاض، اليوم الأحد، متأثرة بالتطورات الأخيرة المتعلقة بالأزمة بين روسيا وأوكرانيا والخوف من وصول الجهود الدبلوماسية لطريق مسدود.
وحسب "رويترز"، نزل مؤشر البورصة السعودية
0.1 في المئة مع تراجع أغلب الأسهم المدرجة ومنها سهم سابك للمغذيات الزراعية.
لكن حد من تراجع المؤشر صعود سهم مصرف الراجحي الذي أغلق على ارتفاع 5.9 في المئة بعد أن أعلن اقتراح مجلس إدارته بزيادة رأس المال إلى 40 مليار ريال سعودي (10.66 مليار دولار) عن طريق إصدار أسهم مجانية.
وأعلنت شركة النهدي الطبية رائدة السوق في تشغيل الصيدليات، اليوم الأحد، اعتزامها إدراج أسهمها في البورصة عن طريق بيع 30 في المئة من أسهمها في اكتتاب عام أولي.
وهبط مؤشر السوق القطرية 0.5 في المئة مع هبوط سهم بنك قطر الوطني أكبر بنوك الخليج واحدا في المئة.
وتباينت أسعار النفط
التي تعتبر محفزا رئيسيا لأسواق الأسهم الخليجية، يوم الجمعة، إذ يدرس المستثمرون احتمال تعطل الامدادات بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية في مقابل احتمال زيادة الإمدادات بدخول النفط الإيراني السوق.
وخارج منطقة الخليج، تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 1.4 في المئة مع تراجع أغلب الأسهم.