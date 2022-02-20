https://arabic.sputniknews.com/20220220/خبير-استراتيجي-يوضح-عواقب-انسحاب-كييف-من-مذكرة-بودابست-حول-الأسلحة-النووية-1058895561.html

خبير استراتيجي يوضح عواقب انسحاب كييف من مذكرة بودابست حول الأسلحة النووية

خبير استراتيجي يوضح عواقب انسحاب كييف من مذكرة بودابست حول الأسلحة النووية

قال فلاديمير زاريخين، نائب مدير معهد بلدان رابطة الدول المستقلة، لوكالة "سبوتنيك"، إن أوكرانيا بعد أن اعترفت بأن مذكرة بودابست باطلة، قد تحاول صنع "قنبلة... 20.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-20T11:07+0000

2022-02-20T11:07+0000

2022-02-20T11:07+0000

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/12/1058820039_0:134:2560:1574_1920x0_80_0_0_fb7445316d548515bbc2fb877d0d2e94.jpg

وقال زاريخين: "لديهم اليورانيوم، بالطبع... يمتلكون قضبان الوقود النووي المستهلك من محطات الطاقة النووية القديمة الخاصة بهم. يمكنهم صنع ما يسمى "بالقنبلة القذرة"، يمكنهم فعل ذلك".وأضاف الخبير أن هذا يمكن أن يقود أوكرانيا إلى حالة "الدولة المنبوذة"، وقال زاريخين: "هذه التصريحات (تصريحات زيلينسكي حول مذكرة بودابست) هي نوع من النشاط الدبلوماسي الإرهابي الضروري ليكون في دائرة الضوء".أجاب الخبير حول مسألة ما إذا كان ممكنا أن تمتلك أوكرانيا فيه أسلحة نووية: "بالطبع هذا مستحيل، لن يسمح لهم أحد بذلك".أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في مؤتمر ميونيخ أنه سيبدأ المشاورات في إطار إعادة النظر في مذكرة بودابست.قال زيلينسكي إنه إذا لم تنعقد قمة الدول المشاركة في مذكرة بودابست أو لم تقدم ضمانات أمنية لأوكرانيا، فسوف تعترف أوكرانيا بعدم صلاحية الوثيقة إلى جانب جميع البنود التي تم التوقيع عليها في عام 1994.نصت مذكرة بودابست، الموقعة في 5 ديسمبر/كانون الأول 1994، من قبل بريطانيا العظمى وروسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا، على ضمانات لأمن ووحدة أراضي أوكرانيا في مقابل تخلي كييف عن الأسلحة النووية.

https://arabic.sputniknews.com/20220220/زيلينسكي-يهدد-بإعادة-النظر-في-رفض-أوكرانيا-لامتلاك-أسلحة-نووية-1058892380.html

https://arabic.sputniknews.com/20220219/زيلينسكي-ناقشت-مع-ماكرون-الوضع-فى-دونباس-وسبل-التهدئة-1058879407.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم