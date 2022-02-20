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https://arabic.sputniknews.com/20220220/خبير-استراتيجي-يوضح-عواقب-انسحاب-كييف-من-مذكرة-بودابست-حول-الأسلحة-النووية-1058895561.html
خبير استراتيجي يوضح عواقب انسحاب كييف من مذكرة بودابست حول الأسلحة النووية
خبير استراتيجي يوضح عواقب انسحاب كييف من مذكرة بودابست حول الأسلحة النووية
قال فلاديمير زاريخين، نائب مدير معهد بلدان رابطة الدول المستقلة، لوكالة "سبوتنيك"، إن أوكرانيا بعد أن اعترفت بأن مذكرة بودابست باطلة، قد تحاول صنع "قنبلة... 20.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-20T11:07+0000
2022-02-20T11:07+0000
العالم
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وقال زاريخين: "لديهم اليورانيوم، بالطبع... يمتلكون قضبان الوقود النووي المستهلك من محطات الطاقة النووية القديمة الخاصة بهم. يمكنهم صنع ما يسمى "بالقنبلة القذرة"، يمكنهم فعل ذلك".وأضاف الخبير أن هذا يمكن أن يقود أوكرانيا إلى حالة "الدولة المنبوذة"، وقال زاريخين: "هذه التصريحات (تصريحات زيلينسكي حول مذكرة بودابست) هي نوع من النشاط الدبلوماسي الإرهابي الضروري ليكون في دائرة الضوء".أجاب الخبير حول مسألة ما إذا كان ممكنا أن تمتلك أوكرانيا فيه أسلحة نووية: "بالطبع هذا مستحيل، لن يسمح لهم أحد بذلك".أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في مؤتمر ميونيخ أنه سيبدأ المشاورات في إطار إعادة النظر في مذكرة بودابست.قال زيلينسكي إنه إذا لم تنعقد قمة الدول المشاركة في مذكرة بودابست أو لم تقدم ضمانات أمنية لأوكرانيا، فسوف تعترف أوكرانيا بعدم صلاحية الوثيقة إلى جانب جميع البنود التي تم التوقيع عليها في عام 1994.نصت مذكرة بودابست، الموقعة في 5 ديسمبر/كانون الأول 1994، من قبل بريطانيا العظمى وروسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا، على ضمانات لأمن ووحدة أراضي أوكرانيا في مقابل تخلي كييف عن الأسلحة النووية.
https://arabic.sputniknews.com/20220220/زيلينسكي-يهدد-بإعادة-النظر-في-رفض-أوكرانيا-لامتلاك-أسلحة-نووية-1058892380.html
https://arabic.sputniknews.com/20220219/زيلينسكي-ناقشت-مع-ماكرون-الوضع-فى-دونباس-وسبل-التهدئة-1058879407.html
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العالم

خبير استراتيجي يوضح عواقب انسحاب كييف من مذكرة بودابست حول الأسلحة النووية

11:07 GMT 20.02.2022
© REUTERS / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يزور الوحدات العسكرية بالقرب من إقليم دونباس، جمهورية دونيتسك الشعبية، أوكرانيا 17 فبراير 2022
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يزور الوحدات العسكرية بالقرب من إقليم دونباس، جمهورية دونيتسك الشعبية، أوكرانيا 17 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2022
© REUTERS / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER
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قال فلاديمير زاريخين، نائب مدير معهد بلدان رابطة الدول المستقلة، لوكالة "سبوتنيك"، إن أوكرانيا بعد أن اعترفت بأن مذكرة بودابست باطلة، قد تحاول صنع "قنبلة قذرة".
وقال زاريخين: "لديهم اليورانيوم، بالطبع... يمتلكون قضبان الوقود النووي المستهلك من محطات الطاقة النووية القديمة الخاصة بهم. يمكنهم صنع ما يسمى "بالقنبلة القذرة"، يمكنهم فعل ذلك".
وأضاف الخبير أن هذا يمكن أن يقود أوكرانيا إلى حالة "الدولة المنبوذة"، وقال زاريخين: "هذه التصريحات (تصريحات زيلينسكي حول مذكرة بودابست) هي نوع من النشاط الدبلوماسي الإرهابي الضروري ليكون في دائرة الضوء".
أجاب الخبير حول مسألة ما إذا كان ممكنا أن تمتلك أوكرانيا فيه أسلحة نووية: "بالطبع هذا مستحيل، لن يسمح لهم أحد بذلك".
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي على حدود شبه جزيرة القرم الروسية، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2022
زيلينسكي يهدد بإعادة النظر في رفض أوكرانيا لامتلاك أسلحة نووية
10:03 GMT
أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في مؤتمر ميونيخ أنه سيبدأ المشاورات في إطار إعادة النظر في مذكرة بودابست.
قال زيلينسكي إنه إذا لم تنعقد قمة الدول المشاركة في مذكرة بودابست أو لم تقدم ضمانات أمنية لأوكرانيا، فسوف تعترف أوكرانيا بعدم صلاحية الوثيقة إلى جانب جميع البنود التي تم التوقيع عليها في عام 1994.
نصت مذكرة بودابست، الموقعة في 5 ديسمبر/كانون الأول 1994، من قبل بريطانيا العظمى وروسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا، على ضمانات لأمن ووحدة أراضي أوكرانيا في مقابل تخلي كييف عن الأسلحة النووية.
ماكرون مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2022
زيلينسكي: ناقشت مع ماكرون الوضع فى دونباس وسبل التهدئة
أمس, 21:06 GMT
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