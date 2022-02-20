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دياز في ليفربول... يهدد ماني ويخطف الأنظار من صلاح
دياز في ليفربول... يهدد ماني ويخطف الأنظار من صلاح
خطف الكولومبي لويس فرناندو دياز الانظار من خلال مشاركاته في مباريات فريقه الجديد ليفربول. 20.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-20T21:48+0000
2022-02-20T21:48+0000
رياضة
ساديو ماني
ليفربول
أخبار الدوري الإنجليزي
الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم
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وانتقل الكولومبي صاحب الـ 25 عام في الانتقالات الشتوية الأخيرة إلى النادي الإنجليزي قادما من بطل البرتغال نادي بورتو، أنجح الفرق البرتغالية، مقابل 59 مليون يورو.وشارك دياز في المباراة الأخيرة للريدز أمام فريق نوريتش سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز، وظهر بقوة في المباراة وسجل هدفه الأول مع ناديه الجديد في الدقيقة 81 ليكمل الثلاثية التي بدأها ساديو ماني في الدقيقة 64 ثم محمد صلاح في الدقيقة 67، ليقلب الثلاثي تأخر ليفربول إلى فوز مستحق.ويبدو أن دياز سينافس الفترة المقبلة نجوم ليفربول، صلاح وماني حيث يمتلك سرعة ومهارة كبيرة تقترب من محمد صلاح، يتوقع الكثير أن يخطف الأنظار منه، وكذلك يهدد ماني الذي يفضل اللعب في الجانب الأيسر وهو نفس المكان الذي يفضله الوافد الجديد.
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رياضة, ساديو ماني, ليفربول, أخبار الدوري الإنجليزي, الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم

دياز في ليفربول... يهدد ماني ويخطف الأنظار من صلاح

21:48 GMT 20.02.2022
© REUTERS / PHIL NOBLEمحمد صلاح مع ساديو ماني في لفريق ليفربول
محمد صلاح مع ساديو ماني في لفريق ليفربول - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2022
© REUTERS / PHIL NOBLE
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خطف الكولومبي لويس فرناندو دياز الانظار من خلال مشاركاته في مباريات فريقه الجديد ليفربول.
وانتقل الكولومبي صاحب الـ 25 عام في الانتقالات الشتوية الأخيرة إلى النادي الإنجليزي قادما من بطل البرتغال نادي بورتو، أنجح الفرق البرتغالية، مقابل 59 مليون يورو.
وشارك دياز في المباراة الأخيرة للريدز أمام فريق نوريتش سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز، وظهر بقوة في المباراة وسجل هدفه الأول مع ناديه الجديد في الدقيقة 81 ليكمل الثلاثية التي بدأها ساديو ماني في الدقيقة 64 ثم محمد صلاح في الدقيقة 67، ليقلب الثلاثي تأخر ليفربول إلى فوز مستحق.
ويبدو أن دياز سينافس الفترة المقبلة نجوم ليفربول، صلاح وماني حيث يمتلك سرعة ومهارة كبيرة تقترب من محمد صلاح، يتوقع الكثير أن يخطف الأنظار منه، وكذلك يهدد ماني الذي يفضل اللعب في الجانب الأيسر وهو نفس المكان الذي يفضله الوافد الجديد.
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