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https://arabic.sputniknews.com/20220220/عملاق-السلة-الأمريكي-ليبرون-جيمس-يريد-أن-يخوض-موسمه-الأخير-برفقة-ابنه-1058883731.html
عملاق السلة الأمريكي ليبرون جيمس يريد أن يخوض موسمه الأخير برفقة ابنه
عملاق السلة الأمريكي ليبرون جيمس يريد أن يخوض موسمه الأخير برفقة ابنه
قال عملاق كرة السلة الأمريكي، ليبرون جيمس، إنه يريد أن يقضي موسمه الأخير في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين في فريق واحد مع ابنه بروني. 20.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-20T03:08+0000
2022-02-20T03:08+0000
دوري كرة السلة الأمريكية
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ولا يرغب العملاق الفائز بالدوري أربع مرات، والموجود في كليفلاند لخوض مباراة كل نجوم المسابقة مساء يوم الأحد، في خفض راتبه بعد نهاية عقده الحالي مع لوس أنجليس ليكرز، لكنه قال في المقابلة إنه قد يوافق على استثناء.ويلعب بروني كرة السلة في المدرسة الثانوية، ووفقا للوائح الدوري الحالية، سيكون بوسعه الانضمام لفريق في المسابقة عام 2024، حيث سيبلغ ليبرون حينها 39 عاما.وينتهي عقد جيمس مع ليكرز بعد موسم 2022-2023، وسجل 29.1 نقطة في المتوسط في المباراة الواحدة خلال الموسم الجاري.
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دوري كرة السلة الأمريكية

عملاق السلة الأمريكي ليبرون جيمس يريد أن يخوض موسمه الأخير برفقة ابنه

03:08 GMT 20.02.2022
© Jayne Kamin-Onceaعملاق السلة الأمريكي ليبرون جيمس لاعب لوس أنجليس ليكرز
عملاق السلة الأمريكي ليبرون جيمس لاعب لوس أنجليس ليكرز - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2022
© Jayne Kamin-Oncea
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قال عملاق كرة السلة الأمريكي، ليبرون جيمس، إنه يريد أن يقضي موسمه الأخير في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين في فريق واحد مع ابنه بروني.
وفي مقابلة مع موقع (ذا أثليتيك) أكد جيمس، "سأخوض عامي الأخير مع ابني. بغض النظر عن فريق بروني، سأكون معه. سأفعل أي شيء حتى ألعب مع ابني لعام واحد. الأمر لا يتعلق بالمال في هذا التصرف".
ولا يرغب العملاق الفائز بالدوري أربع مرات، والموجود في كليفلاند لخوض مباراة كل نجوم المسابقة مساء يوم الأحد، في خفض راتبه بعد نهاية عقده الحالي مع لوس أنجليس ليكرز، لكنه قال في المقابلة إنه قد يوافق على استثناء.
ويلعب بروني كرة السلة في المدرسة الثانوية، ووفقا للوائح الدوري الحالية، سيكون بوسعه الانضمام لفريق في المسابقة عام 2024، حيث سيبلغ ليبرون حينها 39 عاما.
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وينتهي عقد جيمس مع ليكرز بعد موسم 2022-2023، وسجل 29.1 نقطة في المتوسط في المباراة الواحدة خلال الموسم الجاري.
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