غانتس يدعو إلى "كبح عدوان" إيران ويكشف عن حدث تقوم به في مطار دمشق
دعا وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، اليوم الأحد، إلى "عدم السماح لإيران بالتحول إلى دولة عتبة نووية، وكبح عدوانها في المنطقة".
وقال غانتس، في كلمة له، أمام مؤتمر ميونيخ للأمن: "حتى لو تم التوقيع على اتفاق مع إيران - فلا بد ألا يكون نهاية المساعي منعها من الوصول إلى العتبة النووية وكبح عدوانها في المنطقة".
אחרי סדרה של פגישות מדיניות וביטחוניות בראשן עם סגנית נשיא ארה׳׳ב קמלה האריס, נאמתי היום בכנס מינכן לביטחון.— בני גנץ - Benny Gantz (@gantzbe) February 20, 2022
אמרתי שם שגם אם ייחתם הסכם עם איראן – אסור שהוא יהיה סוף פסוק במאמצים למניעת הגעתה לסף גרעיני ולבלימת תוקפנותה באזור. pic.twitter.com/lAofGULDxj
وأضاف: "يجب مواصلة الجهود لمراقبة المنشآت النووية الأخرى، والتعامل مع الملفات المفتوحة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتأكد من أن سريان الاتفاق لا يسمح لإيران باختراق نووي".
واتهم غانتس إيران بـ"توجيه الهجمات" في المنطقة والموافقة عليها، قائلا: "ننظر بقلق إلى الهجمات على أصدقائنا في المنطقة، والتي نعتقد أنها تتم بتوجيه إيران وموافقتها، وبأسلحة بعضها صنع في إيران، وتم اكتساب الخبرة لتشغيلها في إيران".
איראן פוגעת בחופש השייט, המתקפות שלה משטח איראן באמצעות כטב"מים גם גבו בשנה האחרונה את חייהם של אזרחים חפים מפשע מבריטניה ורומניה מול חופי המפרץ. איראן מסכנת טיסות אזרחיות, שעשויות להיפגע על ידי כטב"מים שלחלקם אין יכולת לשנות את המסלול המתכונן.— בני גנץ - Benny Gantz (@gantzbe) February 20, 2022
وأضاف: "نرى ما يحدث في العراق، حيث تحاول إيران في هذه الأيام التدخل بواسطة قوات (فيلق) القدس في مراكز التأثير، وتستغل أيضا رحلات جوية من طهران إلى مطار دمشق من أجل نقل أسلحة تحت غطاء عتاد مدني، وتشكل خطرا على مدنيين بواسطة نقل أسلحة في حاويات تصل إلى ميناء اللاذقية".
وواصل غانتس: "إيران تنتهك أيضا حرية الملاحة، وقد أودت هجمات انطلقت من أراضيها عبر طائرات مسيرة بحياة مدنيين أبرياء من بريطانيا ورومانيا قبالة سواحل الخليج في العام الماضي".
גנץ בוועידת מינכן לביטחון: איראן מנצלת טיסות אזרחיות מטהראן לדמשק להעברת אמצעי לחימה, ומסכנת אזרחים על ידי העברות אמצעי לחימה במכולות בנמל לטקיהhttps://t.co/3tFAGFqkn2@ela1949— כאן חדשות (@kann_news) February 20, 2022
צילום: אי-פי pic.twitter.com/iroMHvFHYm
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، قال في وقت سابق اليوم، إن الاتفاق المحتمل توقيعه مع إيران، في العاصمة النمساوية فيينا، أضعف من سابقه، الذي تم توقيعه في العام 2015.
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، عن بينيت، أن الاتفاق النووي يقترب من نهاية التوقيع عليه، وأنه سيكون أضعف وأقصر في مدته الزمنية من سابقه، الذي تم توقيعه في العام 2015.
وأكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن بينيت يتخوف للغاية من الاتفاق المرتقب، خاصة وأن سيمنح إيران عشرات المليارات من الدولارات، والتي ستذهب إلى "الإرهاب"، على حد وصفها، مضيفا أن حكومته تعرف كيف تحافظ على أمن إسرائيل بنفسها.
وشهدت فيينا عدة جولات من المفاوضات الرامية لإحياء الاتفاق النووي الإيراني، الموقع عام 2015، والذي انهار بعد انسحاب الولايات المتحدة منه من جانب واحد عام 2018.