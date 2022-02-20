https://arabic.sputniknews.com/20220220/لجنة-أطباء-السودان-مقتل-شخص-برصاص-القوات-المسلحة-أثناء-قمعها-احتجاجات-1058923350.html
لجنة أطباء السودان: مقتل شخص برصاص القوات المسلحة أثناء قمعها احتجاجات
لجنة أطباء السودان: مقتل شخص برصاص القوات المسلحة أثناء قمعها احتجاجات
أفادت لجنة أطباء السودان المركزية، بمقتل رجل برصاص القوات المسلحة أثناء "قمعها" احتجاجات اليوم في العاصمة الخرطوم. 20.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-20T19:09+0000
2022-02-20T19:09+0000
2022-02-20T19:09+0000
العالم العربي
أخبار السودان اليوم
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القاهرة- سبوتنيك. جاء ذلك في بيان للجنة أطباء السودان، اليوم الأحد، قالت فيه: "ارتقت قبل قليل روح الشهيد: فيصل عبدالرحمن، 51 سنة.. كان الشهيد مريضا يرقد بمستشفى الخرطوم بَحْرِي بعد أن أجريت له عملية بتر لأحد أطرافه".وقال مراسل "سبوتنيك"، اليوم الأحد، إن "الشرطة السودانية أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه متظاهرين بوسط الخرطوم خلال مليونية 20 فبراير".وأضاف أن "مسيرة احتجاجية كانت قد انطلقت اليوم بمناطق "الديم" و"الصحافة"، بالعاصمة الخرطوم، نحو القصر الجمهوري والتي تتزامن مع زيارة الخبير الأممي لحقوق الإنسان، أداما ديانغ، اليوم للبلاد".ومنذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشهد مناطق عدة في السودان لاسيما العاصمة الخرطوم احتجاجات واسعة، ردا على إجراءات استثنائية اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، في مقدمتها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما ترى فيه قوى سياسية "انقلابا عسكريا"، وهو ما ينفيه الجيش.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار السودان اليوم
لجنة أطباء السودان: مقتل شخص برصاص القوات المسلحة أثناء قمعها احتجاجات
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أفادت لجنة أطباء السودان المركزية، بمقتل رجل برصاص القوات المسلحة أثناء "قمعها" احتجاجات اليوم في العاصمة الخرطوم.
القاهرة- سبوتنيك. جاء ذلك في بيان للجنة أطباء السودان، اليوم الأحد، قالت فيه: "ارتقت قبل قليل روح الشهيد: فيصل عبدالرحمن، 51 سنة.. كان الشهيد مريضا يرقد بمستشفى الخرطوم بَحْرِي بعد أن أجريت له عملية بتر لأحد أطرافه".
وتابع بيان اللجنة بأن المريض "خرج لاستنشاق الهواء بالشُرفة بعد شعوره بالضيق داخل العنبر نتيجة إطلاق الغاز المسيل للدموع بكثافة، لتتم إصابته برصاصة حية في الصدر أطلقتها قوات السلطة الانقلابية أثناء قمعها لمليونية 20 فبراير في مدينة بحري".
وقال مراسل "سبوتنيك"، اليوم الأحد، إن "الشرطة السودانية أطلقت قناب
ل الغاز المسيل للدموع تجاه متظاهرين بوسط الخرطوم خلال مليونية 20 فبراير".
وأضاف أن "مسيرة احتجاجية كانت قد انطلقت اليوم بمناطق "الديم" و"الصحافة"، بالعاصمة الخرطوم، نحو القصر الجمهوري والتي تتزامن مع زيارة الخبير الأممي لحقوق الإنسان، أداما ديانغ، اليوم للبلاد".
ومنذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشهد مناطق عدة في السودان لاسيما العاصمة الخرطوم احتجاجات واسعة، ردا على إجراءات استثنائية اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، في مقدمتها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما ترى فيه قوى سياسية "انقلابا عسكريا"، وهو ما ينفيه الجيش.