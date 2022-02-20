https://arabic.sputniknews.com/20220220/لوغانسك-الظروف-وحدها-كفيلة-بتحديد-مدة-التعبئة-العسكرية-1058888839.html

لوغانسك: الظروف وحدها كفيلة بتحديد مدة التعبئة العسكرية

لوغانسك: الظروف وحدها كفيلة بتحديد مدة التعبئة العسكرية

أعلن رئيس حكومة لوغانسك، سيرغي كوزلوف، أن عدد المواطنين الذين سيتم استدعاؤهم إلى جيش الدفاع يعتمد على الظروف والأوضاع الراهنة. 20.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-20T08:15+0000

2022-02-20T08:15+0000

2022-02-20T08:15+0000

العالم

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ونقلت وكالة "سبوتنيك" تصريحات كوزلوف بشأن المدة التي ستستغرق فيها التعبئة العسكرية قائلا "سيعتمد الأمر كله على الظروف".وبحسب كوزلوف، يتم استدعاء جميع الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 55 عاما، بغض النظر عن خبرتهم القتالية وتخصصهم العسكري.وشدد كوزلوف على أنه إذا لم يكن أحد سكان الجمهورية مسجلاً لدى الجيش ولم يتلق استدعاءً، ولكنه يندرج تحت معايير العمر، يتعين عليه الحضور إلى مكتب التسجيل والتجنيد العسكري.وفي السياق نفسه، قال مراسل وكالة "سبوتنيك" أن مراكز التجنيد في لوغانسك تشهد إقبالا كثيفا للمواطنين الذين يريدون الانضمام للجيش للدفاع عن بلادهم.وبحسب المراسل تتركز في المدينة ثلاثة مراكز أساسية للتجنيد العسكري يحصل فيها المواطنون على كل اللوازم الحربية من عتاد وألبسة استعدادا للحرب. وتدفع سلطات كييف، منذ فترة، بقوات إضافية ومعدات عسكرية ثقيلة، إلى خط التماس الفاصل بين قواتها المسلحة، والقوات التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، ما يرفع من حدة التوتر القائم في إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر القائم بأعمال وزارة الطوارئ ألكسندر تشوبريان، بالتوجه إلى منطقة روستوف في روسيا لتهيئة ظروف إيواء اللاجئين الذين تم إجلاؤهم من إقليم دونباس، بالإضافة لصرف مبلغ 10 آلاف روبل روسي (نحو 130 دولار) لكل لاجئ قادم من دونباس إلى روستوف الروسية.

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العالم