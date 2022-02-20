https://arabic.sputniknews.com/20220220/مدن-روسية-تستقبل-لاجئين-من-دونيتسك-ولوغانسك-وتنظم-خطط-دعم-إسعافية-1058914911.html

مدن روسية تستقبل لاجئين من دونيتسك ولوغانسك وتنظم خطط دعم إسعافية

مدن روسية تستقبل لاجئين من دونيتسك ولوغانسك وتنظم خطط دعم إسعافية

أكدت وزارة الطوارئ الروسية، أنها ستعمل على إجلاء مواطني جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك على مدار الساعة، بعد تعرض المناطق السكنية لقصف عنيف نفذه الجيش الأوكراني في... 20.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-20T16:24+0000

2022-02-20T16:24+0000

2022-02-20T16:24+0000

روسيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/14/1058893909_0:8:2964:1675_1920x0_80_0_0_a2a899af7427ee6ffb7f9b67a03bbe75.jpg

وقالت وزارة الطوارئ الروسية في بيان: "سيتم تنفيذ الإجلاء على مدار الساعة وفقا لخطط العمليات المخطط لها"، وأكدت الإدارات الإقليمية في كافة المدن الروسية استعدادها لدعم المواطنين القادمين وتنظيم عمليات الاستيعاب.وأعلنت نحو 30 منطقة ومدينة روسية استعدادها لقبول اللاجئين ووضعت أليات دعم محلية تتضمن الإقامة وتقديم مساعدات عاجلة للاجئين.منطقة سامارا... ألف مواطنذكرت الإدارة الإقليمية في روسيا أن منطقة سامارا جاهزة لاستقبال نحو ألف من السكان الذين تم إجلاؤهم من الجمهوريتين، حيث تم تنظيم ثلاثة مراكز لاستيعاب المواطنين.وكان محافظ منطقة سامارا، دميتري أزاروف، قد أكد في تصريحات سابقة، أنه "سيتم النظر في جميع الاحتمالات لتقديم المساعدة للاجئين الذين وصلوا إلى المنطقة".وتم تشكيل مقر مشترك بين المؤسسات يعمل على الإعداد لاستقبال نحو ألف مهاجر في سامارا.وفقا للبيانات الأولية، سيتم إرسال قافلة من المساعدات الإنسانية للاجئين داخليًا من منطقة سامارا إلى منطقة روستوف بتاريخ 21 فبراير/شباط.أستراخان حضرت أماكن إقامات مؤقتةوقال محافظ أستراخان، إيغور بابوشكين، إن اللاجئين من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك سيبدأون في الوصول إلى منطقة أستراخان في الأيام المقبلة، حيث تم تحضير أماكن إقامة مؤقتة في المنطقة.وكتب بابوشكين على إنستغرام: "في الأيام المقبلة، سيبدأ اللاجئون من دونيتسك ولوغانسك في الوصول إلى منطقتنا. واجبنا هو توفير أقصى قدر من الضيافة لمواطني دونباس".وأشار بابوشكين إلى أن المنطقة تجهز أماكن إقامة مؤقتة. وأضاف: "سنبذل قصارى جهدنا لجعلهم يشعرون بأنهم في وطنهم هنا".وتم افتتاح نقاط تطوعية لاستقبال المساعدات الإنسانية على أساس المراكز الاجتماعية التابعة لوزارة العمل والحماية الاجتماعية الإقليمية.كيروف تستقبل 500 لاجئأكدت الخدمة الصحفية التابعة لإدارة منطقة كيروف استعدادها لاستقبال 500 لاجئ من دونيتسك ولوغانسك، ومن المتوقع وصولهم في 24 فبراير.وتم عقد اجتماع عاجل لمجموعة العمل المسؤولة عن قضايا الاستقبال والإقامة المؤقتة في منطقة كيروف، والتي ستعمل على استقبال اللاجئين.نيجني نوفغورود... تستعد لاستقبال ألف لاجئقال حاكم نيجني نوفغورود، جليب نيكيتين، إنه تم تجهيز أماكن لإيواء سكان دونباس الذين سيتم إجلاؤهم إلى منطقة نيجني نوفغورود.وفقا للخدمة الصحفية لحكومة منطقة نيجني نوفغورود، من المتوقع وصول نحو 1000 شخص إلى المنطقة، حيث سيتم نقلهم إلى نقاط الإقامة المؤقتة.ساراتوف تستعد لاستقبال 500 لاجئوقال نائب حاكم منطقة ساراتوف، رومان بوسارغين، إن ساراتوف في المرحلة الأولى تخطط لاستقبال 500 مواطن من السكان الذين تم إجلاؤهم من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، ومن المتوقع وصول اللاجئين إلى المنطقة الأسبوع المقبل.وتابع بوسارغين: "تم إدراج منطقة ساراتوف في قائمة المناطق التي تستقبل المواطنين الذين أجبروا على مغادرة أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك. وعقد اجتماع في مقر العمليات لتقديم المساعدة لسكان دونباس الذين تم إجلاؤهم إلى روسيا، ومن المتوقع أن يصل المواطنون إلى المنطقة الأسبوع المقبل. ومن المقرر أن تستقبل المرحلة الأولى 500 شخص".القطار الرابع من اللاجئين يغادر روستوفوأفاد مراسل "سبوتنيك" أن القطار الذي كان يقل لاجئين من دونباس قد انطلق من محطة تاغانروغ في منطقة روستوف، لكن بقي الكثير من الناس على الرصيف في انتظار الرحلة التالية.وانطلق القطار بعد أن وصلت أعداد كبيرة من الحافلات التي أقلت لاجئين من دونباس إلى المحطة في تاغانروغ، والذين سيتوجهون بعد ذلك بالقطار إلى عدة مناطق جاهزة لاستقبالهم في روسيا.مساعدات إسعافية فوريةوقال سيرغي تيورين، نائب وزير السياسة الإقليمية في المنطقة، للصحفيين بأن ما يقرب من 2500 لاجئ من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك تقدموا بالفعل بطلب للحصول على مساعدات في منطقة روستوف.وقال إن "2437 شخصا تقدموا بطلبات للحصول على مبلغ مقطوع. وتلقى 479 شخصا بالفعل مساعدات مادية".في وقت سابق، أعلنت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الإجلاء المؤقت لمواطني الجمهوريات إلى منطقة روستوف بسبب التهديدات والمخاطر، حيث تم بالفعل إجلاء النساء والأطفال وكبار السن.ذكرت مديرية الحدود التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" في منطقة روستوف أن أكثر من 30 ألفًا من سكان جمهوريات دونباس عبروا الحدود الروسية خلال 24 ساعة فقط.ونقلت وكالة "سبوتنيك" تفاصيل الهجوم الذي شنته قوات الأمن الأوكرانية على مواقع في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، الأمر الذي تسبب بتنظيم عمليات إجلاء سريعة للمواطنين خوفا على أرواحهم.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

روسيا