https://arabic.sputniknews.com/20220220/وزير-الري-المصري-الأسبق-يكشف-عن-تأثير-إيجابي-لبدء-توليد-الكهرباء-من-سد-النهضة-الإثيوبي-1058929189.html

وزير الري المصري الأسبق يكشف عن تأثير إيجابي لبدء توليد الكهرباء من سد النهضة الإثيوبي

وزير الري المصري الأسبق يكشف عن تأثير إيجابي لبدء توليد الكهرباء من سد النهضة الإثيوبي

قال الدكتور محمد نصر علام، وزير الري الأسبق، إن هناك تأثير إيجابي لبدء توليد الكهرباء من سد النهضة الإثيوبي. 20.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-20T22:43+0000

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وأوضح الوزير في تصريحات نقلها موقع "الشروق" أن "التأثير الإيجابي أن المياه التي خزنتها إثيوبيا خلال العامين الماضيين ستعود إلينا".وقال الوزير الأسبق في تصريحات لموقع "مصراوي"، إن "الحديث عن تأثر مصر والسودان من عملية توليد الطاقة الكهرباء ليس صحيحًا؛ بل على العكس يعني تفريغ كميات من المياه المخزنة بالسد".وأعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الأحد، تدشن رسميا المرحلة الأولى من توليد الطاقة الكهربائية في سد النهضة، الذي يدور خلاف بشأنه مع مصر والسودان منذ بدء إنشائه قبل نحو 10 سنوات.وأشار الوزير الأسبق، في تصريحاته، إلى أن إعلان بدء توليد الكهرباء من سد النهضة "يستهدف الداخل الإثيوبي"، لافتا إلى أن "تشغيل توربين واحد فقط من إجمالي توربينين انتهت أديس أبابا من تركيبهما يعد فشلا كبيرا للحكومة الإثيوبية".وقال الوزير إن "السلبيات (في إعلان توليد الكهرباء من سد النهضة) تتمثل في أنها خطوة أحادية دون اتفاق أو تنسيق أو حتى تبادل للمعلومات".وشدد وزير الري الأسبق على ضرورة التنسيق بين الدول الثلاث في ما يتعلق بحجز المياه بداية من الفيضان حتى الانتهاء بالإضافة إلى أخطار دولتَي المصب بتمرير أية كميات.وبدأت أثيوبيا في تشييد سد النهضة على النيل الأزرق في عام 2011، بهدف توليد الكهرباء، وتخشى مصر أن يلحق السد ضررا بحصتها من المياه والتي تحصل على أغلبها من النيل الأزرق.ورغم توقيع اتفاق مبادئ بين مصر والسودان وإثيوبيا عام 2015، يحدد الحوار والتفاوض كآليات لحل كل المشكلات المتعلقة بالسد بين الدول الثلاث، فشلت جولات المفاوضات المتتالية في التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث على آلية تخزين المياه خلف السد وآلية تشغيله.وأدى عدم التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث إلى زيادة التوتر السياسي بينها، وتصعيد الملف إلى مجلس الأمن الذي عقد جلستين حول الموضوع بدون اتخاذ قرار بشأنه.وكانت المفاوضات حول سد النهضة قد تعثرت العام الماضي، مع فشل الدول الثلاث [إثيوبيا، ومصر، والسودان]، في التوصل إلى اتفاق حول ملء وتشغيل السد قبل بدء إثيوبيا في الملء الثاني للسد بشكل أحادي، ما أدى إلى زيادة التوتر السياسي بين البلدان الثلاث، وتصعيد الملف إلى مجلس الأمن الذي عقد جلستين حول الموضوع بدون اتخاذ قرار بشأنه.

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مصر, أخبار مصر الآن, أخبار سد النهضة الإثيوبي, خلافات سد النهضة